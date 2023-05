Google Pixel 7a vs Pixel 6a : quel téléphone économique vous convient le mieux ?

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone économique doté de fonctionnalités phares, la série Pixel A de Google est un excellent point de départ. Les ajouts les plus récents à cette gamme sont le Google Pixel 7a et le Pixel 6a. Bien que les deux téléphones aient des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes pour leurs prix, la question est de savoir lequel est le meilleur choix pour vous ? Dans cette comparaison complète, nous décomposerons les principales différences entre le Pixel 7a et le Pixel 6a pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Présentation : Pixel 7a contre Pixel 6a

Avant de plonger dans les détails, examinons rapidement les principales différences entre Google Pixel 7a et Pixel 6a :

Le Pixel 7a dispose d’un processeur plus rapide que le Google Pixel 6a

Le Pixel 7a inclut la recharge sans fil, tandis que le Pixel 6a ne le fait pas

Le Pixel 7a a un appareil photo plus puissant que le Pixel 6a

Le Pixel 6a est plus abordable que le Pixel 7a

Dans les sections ci-dessous, nous allons explorer ces différences (et plus) plus en détail pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins.

Pixel 7a vs Pixel 6a : conception et fabrication

Le Pixel 7a et le Pixel 6a présentent tous deux un langage de conception similaire, avec un corps en plastique et un cadre en aluminium. La principale différence entre les deux est l’apparence légèrement plus polie du Pixel 7a. C’est grâce à son panneau de caméra métallique plus élégant à l’arrière.

En ce qui concerne les dimensions et le poids, le Pixel 7a est légèrement plus grand et plus lourd que le Pixel 6a. Cependant, la différence est à peine perceptible et les deux appareils pèsent environ 178 grammes. Les options de couleur pour les deux téléphones incluent Chalk et Charcoal, tandis que le Pixel 7a introduit un nouveau coloris Arctic Blue, remplaçant l’option Sage proposée sur le Pixel 6a.

Bien que les conceptions soient similaires, le Pixel 7a semble plus durable et raffiné, ce qui en fait le meilleur appareil Pixel A à ce jour.

Pixel 7a contre Pixel 6a : Pixel 7a contre Pixel 6a : Affichage

Le Pixel 7a et le Pixel 6a arborent tous deux des écrans OLED de 6,1 pouces, mais il existe des différences notables entre les deux. Le Pixel 7a offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une amélioration significative par rapport aux 60 Hz du Pixel 6a. Ce taux de rafraîchissement plus élevé offre une expérience de défilement et de jeu plus fluide sur le Pixel 7a. Cependant, il convient de noter que le taux de rafraîchissement de 90 Hz est désactivé par défaut et doit être activé dans les paramètres.

En termes de résolution, les deux appareils disposent de panneaux FHD+ avec une résolution de 2400×1080 et un support HDR. Dans l’ensemble, l’affichage du Pixel 7a est une nette amélioration par rapport au Pixel 6a, grâce au taux de rafraîchissement plus élevé.

Performances et spécifications

Le Pixel 7a est doté d’un processeur Google Tensor G2 plus rapide, tandis que le Pixel 6a est alimenté par le processeur Google Tensor d’origine. De plus, le Pixel 7a dispose de 8 Go de RAM LPDDR5, contre 6 Go pour le Pixel 6a.

En termes de stockage, les deux appareils offrent 128 Go de stockage UFS 3.1, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cependant, il est important de noter qu’aucun des téléphones ne prend en charge le stockage extensible via une carte microSD.

Le processeur amélioré et la RAM supplémentaire du Pixel 7a permettent une expérience plus rapide et plus fluide. Cela fera du Pixel 7a une option plus attrayante pour ceux qui privilégient les performances.

Batterie et charge

En ce qui concerne la capacité de la batterie, le Pixel 7a dispose d’une batterie de 4 385 mAh, soit seulement 25 mAh de moins que la batterie de 4 410 mAh du Pixel 6a. Cependant, le processeur Tensor G2 plus efficace du Pixel 7a aide à compenser cette petite différence, ce qui se traduit par une autonomie de batterie similaire entre les deux appareils.

Une différence majeure entre le Pixel 7a et le Pixel 6a est la prise en charge du chargement sans fil par le premier. La recharge sans fil est une fonctionnalité que l’on trouve rarement dans les smartphones économiques. Bien que plus lente que la charge sans fil 15 W + trouvée dans les appareils phares, la charge sans fil 7,5 W du Pixel 7a est toujours un ajout bienvenu à la gamme budgétaire de Google. Il est important de noter que les deux appareils prennent également en charge la charge filaire de 18 W.

Caméra

L’appareil photo est un domaine où le Pixel 7a brille vraiment, avec un tireur principal de 64MP et un objectif ultra large de 13MP. En comparaison, le Pixel 6a arbore un appareil photo principal de 12,2 MP et un objectif ultra large de 12 MP. L’appareil photo du Pixel 7a bénéficie également d’une précision des couleurs améliorée et de meilleures performances en basse lumière, ce qui en fait l’un des téléphones avec appareil photo les plus économiques du marché.

En ce qui concerne les caméras selfie, le Pixel 7a dispose d’un tireur frontal de 13 MP, tandis que le Pixel 6a dispose d’une caméra selfie de 8 MP. Les deux appareils sont capables de capturer des selfies détaillés et précis, mais le Pixel 7a offre un léger avantage en termes de qualité d’image globale.

Logiciels et mises à jour

Le Pixel 7a et le Pixel 6a fonctionnent tous deux sur l’interface utilisateur Pixel de Google, le Pixel 7a étant livré avec Android 13 et le Pixel 6a étant initialement livré avec Android 12 (mais pouvant être mis à niveau vers Android 13). L’expérience utilisateur est pratiquement identique entre les deux appareils. La principale différence entre les deux est que le Pixel 7a est garanti pour recevoir trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de correctifs de sécurité. L’ancien Pixel 6a ne recevra que deux années supplémentaires de mises à jour du système d’exploitation et quatre années supplémentaires de correctifs de sécurité.

Prix

Le Pixel 7a est disponible pour 499 $, soit une prime de 150 $ par rapport à son prédécesseur. Vous pouvez même obtenir le Pixel 6a à un prix réduit de seulement 300 $ maintenant. Alors que le Pixel 7a offre plusieurs améliorations par rapport au Pixel 6a, c’est à vous de décider si ces améliorations valent le coût supplémentaire.

Conclusion : lequel vous convient le mieux ?

En résumé, le Pixel 7a offre plusieurs améliorations clés par rapport au Pixel 6a. Ils incluent un processeur plus rapide, un meilleur appareil photo, une charge sans fil et un affichage à taux de rafraîchissement plus élevé. Cependant, ces améliorations ont un prix plus élevé. Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, le Pixel 6a reste une option solide, surtout à son prix inférieur. D’un autre côté, si vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour de meilleures performances et fonctionnalités, le Pixel 7a vaut bien l’investissement.

