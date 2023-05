Une fuite massive révèle les principales caractéristiques de la gamme de processeurs Zen 5 « Granite Ridge » d’AMD

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une nouvelle fuite a apparemment révélé les principales caractéristiques de la série de processeurs de bureau Ryzen 8000 d’AMD, dont le nom de code est Granite Ridge. Selon le rapport, la gamme atteindra 16 cœurs et 32 ​​threads, ce qui est identique à la génération actuelle de puces Zen 4, le haut de gamme Ryzen 9 7950x offrant également 16 cœurs et 32 ​​threads.

Le rapport, qui provient du blog allemand PC Games Hardware, confirme également que la série Ryzen 8000 utilisera l’architecture CPU Zen 5 d’AMD et sera construite sur le nœud de fabrication N3E ou N3P de TSMC. Le document divulgué proviendrait de l’un des partenaires constructeurs du conseil d’administration d’AMD, ce qui indique que les informations sont probablement assez précises.

Le document révèle également que les CCD Zen 5 portent le nom de code « Eldora », tandis que les cœurs de processeur Zen 5 sont appelés « Nirvana » en interne au sein d’AMD. Il affirme que le processeur Zen 5 d’entrée de gamme sera expédié avec un minimum de six cœurs et que le TDP maximum pour les puces serait de 170 W. Leurs caches seraient également identiques à ceux de leurs prédécesseurs Zen 4, ce qui indique qu’ils pourraient contenir jusqu’à 16 Mo de cache L2 et 64 Mo de L3.

La nouvelle fuite ne révèle rien d’autre sur la gamme Ryzen 8000, y compris quoi que ce soit sur leurs vitesses de fréquence, mais elle suggère qu’ils seront lancés dans la seconde moitié de 2024. Si la roadmap supposée tient, elle mettra le Ryzen 8000 série en concurrence directe avec la gamme Meteor Lake d’Intel, qui devrait également arriver l’année prochaine.

Pendant ce temps, une roadmap de produit AMD divulguée publiée par la chaîne YouTube populaire Moore’s Law is Dead semble contredire certaines des informations divulguées publiées par PC Games Hardware. Selon la vidéo, Granite Ridge ne fait pas référence à la série de bureau Ryzen 8000, mais plutôt à des solutions intégrées. Cependant, cela confirme également le nombre de cœurs de 6 à 16 et la plage de TDP de 65 à 170 W. La slide semble également suggérer que la gamme Granite Ridge pourrait entrer en production entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025.

Cependant, ni le document divulgué ni la vidéo YouTube ne disent quoi que ce soit sur la série Ryzen 8000X3D, bien qu’AMD ait confirmé que des SKU 3D V-Cache basés sur Zen 5 sont en préparation. Comme indiqué par Omgpu.com, la société n’a pas encore révélé si ces puces seront destinées au marché des ordinateurs de bureau grand public, il sera donc intéressant de voir comment AMD positionnera sa gamme Ryzen 8000 3D V-Cache.

