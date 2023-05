Les aides auditives Made for iPhone peuvent désormais se coupler avec Mac ; audio personnalisé aussi

Dans le cadre d’une série de nouvelles améliorations d’accessibilité annoncées par Apple aujourd’hui, la société affirme que les aides auditives Made for iPhone peuvent être couplées directement avec les Mac pour la première fois. Auparavant, le jumelage n’était disponible qu’avec un iPhone, un iPad ou un iPod Touch.

Les produits compatibles prennent déjà en charge le jumelage avec plus d’un appareil Apple, donc cette décision devrait faciliter la tâche des personnes qui utilisent à la fois des Mac et des appareils iOS…

Conçu pour les aides auditives iPhone

Les appareils auditifs Made for iPhone (MFi) combinent efficacement les fonctionnalités des aides auditives et des AirPods. Ils permettent aux personnes malentendantes de passer en toute transparence de l’écoute de leur environnement à l’écoute de leurs appareils. Les appels téléphoniques, FaceTime, la musique, Siri et d’autres contenus sont tous pris en charge.

Dans certains cas, les aides auditives MFi passeront automatiquement de l’écoute ambiante à votre appareil Apple, par exemple lorsque vous recevez un appel entrant sur votre iPhone ou que vous commencez à lire un film sur un iPad.

Les paramètres vous permettent de configurer vos appareils auditifs MFi sur votre iPhone, et maintenant sur votre Mac. Cela inclut le choix d’un préréglage audio, le réglage des niveaux de volume et l’activation de l’écoute en direct.

Couplage MFi avec Mac

Apple ne fournit pas beaucoup de détails à ce sujet, y compris un seul point dans son communiqué de presse sur l’accessibilité :

Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent coupler des appareils auditifs Made for iPhone directement à Mac et les personnaliser pour leur confort auditif

Cependant, la référence à la fonction de « personnalisation » suggère que la connexion à un Mac permettra un meilleur contrôle de l’expérience audio. Alors qu’un iPhone vous permet de choisir entre différents préréglages audio, cette formulation indique la possibilité d’ajuster la sortie audio à vos propres besoins et préférences.

Compatibilité Mac

Les petits caractères indiquent que les utilisateurs pourront coupler des appareils auditifs Made for iPhone avec des appareils Mac « sélectionnés » avec une puce M1, et tous les appareils Mac avec une puce M2.

Nous devrons attendre plus de détails sur le support M1 Mac.

Compatibilité des appareils auditifs

Environ 200 appareils sont pris en charge, de 40 marques différentes.

Ceux marqués d’un astérisque prennent également en charge le streaming bidirectionnel, ce qui permet aux utilisateurs de parler en mode mains libres via les microphones de leurs aides auditives. Cette fonctionnalité nécessite iOS 15.2 et versions ultérieures sur iPhone et iPad ; Les Mac nécessiteront une version de Ventura.

Avance

AGXO

Amplifon

Ampli-connecter B

Bon de commande Ampli-connect*

Ampli-connecter R 13

Ampli-connect R 312

Ampli-easy B

Ampli-énergie B*

Ampli-énergie BR

Ampli-énergie I*

Ampli-énergie IR WL

Ampli-énergie PO*

Ampli-énergie R*

Ampli-énergie RR

Ampli-énergie R RD

Ampli-mini 312 AS

Ampli-mini PO*

Ampli-mini R 312

Aquitis

AEBB3D

AF2B

AF2E

AMBB3D

AMRB2D

AMRR2D

Audibel

A3i

A4i

A4i iQ

Arc IA*

Via*

Par IA*

Via l’IA Edge*

Audibène

HORIZON ITC-R

HORIZON RCI

HORIZON RIC-R

HORIZON RIC-S

Audifon

Audigie

AGXsevo AI*

AGXsevo AIAGXsp

AGXsliv*

AGXsliv IA*

AGXsliv Edge IA*

AGXsp 2

AGXsp iQ

AGXwE-F2

Audigy AGXwM

B-F2

Audika / Audika France

D’abord

FX00*

GX00

GX00S

GX00SC

Légende

PG X0

AudiLab

Aligo*

Altena

Capto

corail

Prestation audio

DUO LI G5

DUO LI G6

Duo G5

ÉNERGIE 4PLUS BLEU

FDH RIC

HP LI G6

IdaBT G5

ITC LI 7

ITE LI 7

Humeur G5

Mood G5 Li-Ion

HUMEUR G6

MOOD LI G6

Contour d’oreille OZ

OZ RIC

P G5

P LI G6

R LI 7

RS 7

SR LI 7

STILINE BT

Soleil G5

AudioSync

A3i

A4i

A4i iQ

Arc IA*

Via*

Par IA*

Via l’IA Edge*

Audix

Auris

Ceinture

Émerveillement de la ceinture

Boost de ceinture

Ceinture Boost Max

Ceinture Boost Plus

Ceinture Boost Ultra

Ceinture d’abord

Beltone Imagine*

Légende de ceinture

Ceinture en soie

Fiez-vous à Beltone

Confiance de Beltone

Bernafon

Aligo*

Alpha*

Altena

Capto

corail

Léox

Viron

Viron A

Zérena

cochléaire

Baha 5

Baha 5 Puissance

Superpuissance Baha 5

Processeur de son Kanso 2

Processeur de son Nucleus 7

Cochléaire Limitée

Processeur de son Kanso 2

Processeur de son Nucleus 7

Concept

Coselgi

Effet EBB3D

Effet F2

Mojo MBR3D

Mojo MRB2D

Mojo MRBB3D

Mojo MRR2D

Danalogique

Danavox

Alya

Anthé

Baraní

Danavox Aio

Gala Danavox

Logar de Danavox

Klar

Lentille d’oreille

EarQ

émérite

GPL

Aligo*

Altena

Capto

corail

Grande Audition

SCS

HCS BTE, BTE LI

HCS Personnalisé ITC/HS, ITE

HCS RIC, RIC LI

HCS SR LI

Écouter

Entendre.com

HORIZON ITC-R

HORIZON RCI

HORIZON RIC-R

HORIZON RIC-S

Entendre la mise au point

HHM

FX00*

GX00

GX00S

GX00SC

PG X0

PG X0 C

Hoerluchs

Horex

Aligo*

Capto

corail

Série 2*

Série 2+*

Série 2PLUS X*

Hormann

je crois

Incognito

Intela-Entendre

Intertón

Interton Centre

Prêt pour Interton

Déplacer

Jabra

Améliorer Pro

Améliorer Pro PM

Type

KINDakira XD10

KINDakira KD20*

KINDduro KD20*

KINDduro XD10

KINDduro XD20

KINDevo*

KINDnido

KINDvitalo*

KINDvitalo 10*

KINDvitalo 20*

KINDwings

Signature Kirkland

KOJ

Lisound

Aligo*

Altena

Capto

corail

Vivant

Lucide

Maïco

Aligo*

Altena

Capto

corail

Med-EL

MédiTrend

Aligo

FX00*

GX00

GX00S

SoniTon AO*

Soniton CO

SoniTon CZ

MicroAudio

Aligo*

Altena

Capto

corail

Microaudio

Microtech

Kinnect

Kinnect 2

Kinnect iQ

Esentia IA*

Esentia*

Envie d’IA*

Esentia Edge IA*

Mimitakara

goAudition R1

goAudition R2

goAudition R3

Miracle-Oreille

IRHYTHME MOI

ME personnalisé

ME DS BTE

ME DS RIC 13

MECONNECT R 312

MEENERGIE B

MEENERGIE I

MEENERGY iR

MEENERGIE R

MEENERGIE RF

MEMINI R 312

MK

MK2 CHARGE NX-M

MK2 CHARGE NX-P

Mosaïque

MultiOptiques

NationsAudience

NuEar

iFDS

MAINTENANT

iNOW iQ

Environ IA*

Environ*

IA Circa Edge*

IA savante*

Optima

Optimus

Oticon

FX00*

Ouvrir

Opn S

Lecture ouverte

Plus*

Jouer PX*

Rubis

Zircon*

Optimisé

Siya

Xceed

Xceed Jouer

Oticon Medical BAHS

Otón

Ouiezen

OZ RIC 312

OZ RIC LI

OZ MINCE

OZ-TINI

Persona Medical

Philips

EntendreLink

EntendreLink 000

Entendre le lien 010

EntendreLink 020

HearLink 030*

Politec

Pro Akustik

Aligo

iPro.5*

iPro.5 IA*

ipro.6 AI*

ipro.7 AI*

pro+2CO

pro+3 CZ

pro+4 AO*

Retentir

ReSound Cala

ReSound ENZO

ReSound ENZO 2

ReSound ENZO 3D

ReSound ENZO Q

ReSound Forte

Clé de résonance

ReSound Lancio

ReSound LiNX

ReSound LiNX Quattro

ReSound LiNX TS

ReSound LiNX 2

ReSound LiNX 3D

ReSound One*

ReSound Preza

RéSound Sola

ReSound SOUSA Fine

ReSound Up intelligent

RéSound Vida

Rexton

ADORER

BICORE CUSTOM LI

BICORE R-LI

BICORE R312

BICORE SR

ÉMERAUDE M

ÉMERAUDE S

M-CORE B-LI

M-CORE R-LI

M-CORE R312

M-CORE SR

MOSAÏQUE M

MOSAÏQUE P

STELLAIRE M

RIC STELLAIRE

CCI STERLING

STERLING ITE

SSE

FX00*

GX00

GX00S

GX00SC

Signia

Actif

Actif Pro

Insio C&G ITC

Insio C&G ITE

Insio ITC (BT)

Insio ITE (BT)

Mouvement 13

Mouvement 13P

Mouvement C&G

Mouvement C&G P

Mouvement C&G SP

Mouvement CHARGE&GO

Pure Charge&Go Nx

Pure Charge&Go X

Pur 13

Pur 312

C&G pur

Pur C&G T

Pure Charge&Go

Stretta HP

Stretta M

Stretta MR

Stretta RIC

Stretta UP-R

Styletto

Styletto Connect

Sonique

Captiver

Enchanter

Radiant*

randonnée

Soniton

CONF 10

ÉCO 8

HDO 13 LI

À L’INTÉRIEUR

RIC 312 ESPRIT

ESPRIT RIC LI

SLIM LI STIL

Specsavers

Touche étoile

Évoluez l’IA*

Halo

Halo 2

Halo iQ

Livio IA*

Livio*

Livio Edge IA*

Sympathique

DUO SYMPATIQUE

HUMEUR SYMPATIQUE

TruHearing

Flyte

Flyte 770

Flyte 990

TH BTE, BTE LI

Canal TH/ITE, ITC/HS/ITE LI

TH RIC, RIC LI

TH SR LI

Udisens

Udio Finissimo

VIO

VIO E

VIO E LI

STYLE VIO E

Widex

Au-delà de Fusion 2

EarQ au-delà de Fusion 2

EarQ EBB2D

EarQ EBB3D

EarQ ERB2D

Ear Q Fusion 2

EarQ MRB2D

EarQ MRR2D

Effet EBB3D

Profitez de E-F2

Profitez d’EBB3D

Profitez d’EBB2D

Évoquer EBB2D

Évoquer EBB3D

Évoquer ERB2D

Évoquer Fusion 2

Agrandir MBR3D

Agrandir MRB2D

Agrandir MRB3D

Agrandir MRR2D

Moment MBB3D

Moment MBR3D

Moment MRB2D

Moment MRR2D

Photo : Mark Paton/Unsplash

