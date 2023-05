Apple émerge à nouveau comme le seul gagnant sur un marché des smartphones en déclin

Nous avons appris la semaine dernière qu’Apple continuait de gagner des parts de marché sur un marché des smartphones en déclin aux États-Unis, et un nouveau rapport d’information sur le marché suggère que le fabricant d’iPhone a répété cette astuce en Asie du Sud-Est.

Apple a été la seule grande marque à augmenter ses expéditions au cours du premier trimestre de l’année, dans cinq pays…

Apple s’en sort le mieux dans un marché des smartphones en déclin

Le marché des smartphones est difficile dans le meilleur des cas, la plupart des marques ayant du mal à réaliser des bénéfices même en période de boom. Depuis de nombreuses années, Apple s’est taillé la part du lion des bénéfices des smartphones.

Mais – mis à part la poussée de la pandémie – la tendance ces dernières années a été à la baisse, les expéditions diminuant d’une année sur l’autre. Cela reflète le fait que les smartphones eux-mêmes sont une technologie mature, avec plus de changements incrémentiels que ceux indispensables. Là où les gens se mettaient à niveau tous les 1 à 2 ans, le cycle de mise à niveau moyen est maintenant de l’ordre de 3 à 4 ans.

Mais même dans un marché en déclin, Apple se défend bien mieux que d’autres marques – connaît des baisses de livraisons plus faibles et augmente sa part de marché. La société a également réussi à maintenir la croissance des revenus de l’iPhone grâce à une baisse des ventes grâce à des modèles plus chers augmentant le prix de vente moyen.

Apple seul gagnant en Asie du Sud-Est

La société de Cupertino s’est à nouveau imposée comme la seule gagnante, cette fois en Asie du Sud-Est. Counterpoint rapporte que si les livraisons de smartphones dans leur ensemble ont chuté au premier trimestre, Apple a en fait augmenté ses livraisons.

Les expéditions de smartphones dans les cinq pays clés d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam et Malaisie) ont chuté de 13 % en glissement annuel en raison d’une faible demande et d’une baisse saisonnière, selon l’outil de suivi mensuel des partages de canaux pour smartphones en Asie du Sud-Est de Counterpoint Research. […] Le Vietnam est un marché croissant pour l’iPhone d’Apple. La demande pour les séries iPhone 13 et 14 a été bonne au premier trimestre 2023. L’Indonésie a également connu une croissance des livraisons d’iPhone. Dans l’ensemble, les livraisons d’iPhone ont augmenté de 18 % en glissement annuel au premier trimestre 2023.

La société d’intelligence commerciale affirme qu’Apple a été la seule marque à réaliser une croissance :

Apple +18%

realme -5 %

Oppo –10%

Mi –13%

Samsung-16 %

Vive –26%

Le succès de l’iPhone s’explique en partie par le fait que les consommateurs les plus aisés sont moins touchés par la conjoncture économique difficile.

Photo de Saigon : Peter Nguyen/Unsplash

