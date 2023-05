On peut enfin boire une bière dans la Comté : le jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux arrive

Amazon a annoncé qu’il s’agirait d’un MMO (Massive Multiplayer Online) se déroulant en Terre du Milieu et reprendrait les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Aucun lien à la place avec Rings of Power, la série télévisée chère qui a fait ses débuts sur Prime Video en 2022.

Au cours des dernières heures, Amazon a annoncé qu’il développait un jeu vidéo sur le thème des Seigneurs des Anneaux. Ce sera un MMO (Massive Multiplayer Online) se déroulant en Terre du Milieu et reprendra les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Pas de lien avec Rings of Power, la série télévisée chère qui a fait ses débuts sur Prime Video en 2022. La nouvelle intervient après la confirmation de l’accord avec Embracer Group, la société qui détient les droits sur l’univers fantastique né de JRR Toklien. Déjà en 2019 Amazon avait tenté un projet similaire avec le géant chinois Tencent, qui a ensuite sombré en 2021.

« Donner aux joueurs une nouvelle vision du Seigneur des Anneaux est depuis longtemps une aspiration pour notre équipe, et nous sommes honorés et reconnaissants que Middle-earth Enterprises nous confie ce monde emblématique », a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon. Games County Studios, le studio qui en 2021 a donné naissance à un autre MMO, New World. Pour en revenir au jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux, il en est actuellement aux premiers stades de développement, c’est pourquoi des détails tels que la date de sortie sont encore inconnus. Ce qui est certain, c’est que le titre verra le jour sur PC et consoles, même si ces dernières n’ont pas encore été précisées.

Amazon et les jeux vidéo

Outre Netflix, Amazon entend également se concentrer sur les jeux vidéo, malgré les récentes réductions de personnel dans la division jeux vidéo. Au-delà de la tentative ratée en 2021, la société prévoit plusieurs titres en partenariat avec certaines grandes maisons de logiciels. Parmi ceux-ci : Bandai Namco Online pour Blue Protocol, Glowmade et Disruptive Games pour des titres non encore annoncés et Crystal Dynamics pour le prochain grand retour de Lara Croft avec un nouveau chapitre inédit de Tomb Raider. L’ajout d’un énorme multijoueur en ligne du Seigneur des Anneaux dénote l’intérêt de la part d’Amazon de se tailler une place dans le secteur du jeu grâce à des propriétés intellectuelles inédites et connues.

À quoi s’attendre du jeu vidéo Le Seigneur des Anneaux

Faire des suppositions maintenant serait risqué. Ce qui est officiellement connu, c’est que le jeu vidéo Amazon Games est en développement. Cependant, en prenant comme référence les MMO les plus joués en 2023, comme l’immortel World of Warcraft de Blizzard et l’imparable Final Fantasy XIV : A Real Reborn, il est clair qu’un lore de jeu bien construit agit comme un élément de succès. Par lore, nous entendons l’ensemble des informations qui caractérisent le monde imaginaire dans lequel le jeu se déroule. Compte tenu de l’héritage laissé par Tolkien, de matériel pour créer un monde vivant, avec ses propres règles, avec lequel interagir avec – espérons-le – des millions de joueurs, cela ne peut qu’aiguiser les attentes. De manière générale, l’univers narratif du Seigneur des Anneaux est convoité par de nombreux jeux vidéo. Il y a quelques jours, Electronic Arts a sorti le jeu de combat au tour par tour développé par Capital Games, Le Seigneur des Anneaux : Héros de la Terre du Milieu pour appareils mobiles. Il y a aussi de l’anticipation pour Le Seigneur des Anneaux Gollum, le titre d’action-aventure avec des composants furtifs développé par Daedalic Entertainment, qui arrivera en 2023.

