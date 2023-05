GeForce RTX 4070 contre RTX 2070 : mise à niveau digne ou pas ?

Aujourd’hui, nous dépoussiérons l’ancienne GeForce RTX 2070 pour voir comment elle résiste aujourd’hui à la nouvelle RTX 4070. Bien sûr, la RTX 4070 sera plus rapide ; la question est de savoir combien de temps, et est-ce une mise à niveau viable pour ceux qui ont résisté au cours des 5 dernières années ? Pour le savoir, nous avons une référence de 40 jeux couvrant les résolutions 1080p, 1440p et 4K.

La GeForce RTX 2070 est maintenant un produit de 5 ans, comme nous venons de le noter, sorti en octobre 2018 à un PDSF de 500 $ – ou 600 $ si vous étiez prêt à vous lancer sur le modèle Founders Edition. Alors disons 500 $, et cela indique que 5 ans plus tard, vous avez maintenant la possibilité d’acheter le RTX 4070 pour 100 $ de plus à 600 $, mais est-il enfin temps de mettre à niveau ?

Il ne sert à rien de creuser dans les caractéristiques, car chaque GPU est basé sur une architecture entièrement différente utilisant des processus de fabrication très différents. Ainsi, outre les différences architecturales évidentes, le RTX 2070 est expédié avec 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gbps, tandis que le RTX 4070 a été mis à niveau avec 12 Go de mémoire GDDR6X à 21 Gbps.

Certainement pas une mise à niveau massive après 5 ans ; nous nous serions attendus en 2018 à ce que d’ici 2023, le prix de 600 $ de NVIDIA offre au moins 16 Go de VRAM, sinon plus, mais malheureusement ce n’est pas le cas.

Néanmoins, la GeForce RTX 4070 offre plusieurs mises à niveau importantes par rapport à la RTX 2070, telles que l’encodage AV1, une efficacité améliorée, une meilleure prise en charge du ray tracing, la génération de frames DLSS 3 et, bien sûr, de meilleures performances en général. C’est ce que nous allons examiner.

Pour les tests, le processeur alimentant notre système est le Ryzen 7 7800X3D, qui a été associé au Gigabyte X670E Aorus Master en utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Comme d’habitude, nous passerons en revue les données d’une douzaine de titres avant de sauter dans les grands graphiques de répartition. Alors allons-y…

Repères

À partir de Cyberpunk 2077, en utilisant le préréglage de haute qualité avec les effets de ray tracing désactivés, nous constatons que le RTX 4070 est 84 % plus rapide que le 2070 à 1080p, 88 % plus rapide à 1440p et 76 % plus rapide à 4K. Cependant, même le 4070 n’est pas vraiment viable ici, du moins pas sans l’aide de la mise à l’échelle.

Les résultats à 1440p montrent une différence entre la nuit et le jour, et à 1080p, vous pouvez profiter de performances de taux de rafraîchissement élevées avec le 4070.

Là où la série GeForce 20 a été une déception majeure, à notre test, c’est la performance du ray tracing. Même à 1080p, avec n’importe quel degré significatif de ray tracing activé, les performances atteignent complètement des niveaux injouables.

Même avec l’aide du DLSS, les performances restent décevantes. Le RTX 4070, en revanche, offrait 132 % de performances en plus à 1080p et, même sans DLSS, était capable de fournir des performances jouables. Certes, 58 images par seconde en moyenne n’est pas incroyable, mais au moins maintenant, deux générations plus tard, le ray tracing est viable.

Ceux qui jouent à Call of Duty Modern Warfare II bénéficieront de gains de performances massifs lors de la mise à niveau du 2070 au 4070, car nous avons constaté une augmentation de 117% à 1080p, 118% à 1440p et 114% à 4K. Ce sont évidemment des gains de performances incroyables et font que le 4070 vaut bien la mise à niveau pour ceux qui ont résisté.

A Plague Tale: Requiem est un jeu impressionnant que vous pouvez pleinement apprécier en utilisant le RTX 4070 sans avoir besoin de mise à l’échelle à des résolutions allant jusqu’à 1440p, tandis que 4K est possible à 60 ips en utilisant DLSS. Par rapport au 2070, vous bénéficiez d’une amélioration des performances de 93 % à 1080p, 72 % à 1440p et 70 % à 4K. Là encore, d’énormes gains de performances sont offerts par le RTX 4070.

The Callisto Protocol, utilisant le préréglage de la plus haute qualité, est un jeu d’enfant pour le RTX 4070, offrant 92 ips à 4K. Cela indique qu’il était 114% plus rapide que le RTX 2070. Le 2070 était certainement capable à 1080p et même décent à 1440p, mais 4K était tout simplement trop pour l’ancien GPU de milieu de gamme.

Là où l’ancienne carte graphique de 8 Go échoue, cependant, c’est avec le ray tracing activé, car le jeu nécessite vraiment plus de 9 Go de mémoire. Même à 1080p, le 2070 souffrait de saccades importantes et était complètement inutilisable à 1440p et plus. Le 4070, en revanche, était utilisable à 1440p et, avec une mise à l’échelle, fonctionnerait probablement à 4K. Nous envisageons une amélioration de 610% à 1440p, car le 2070 est essentiellement cassé, donc inutile de dire que le 4070 est une mise à niveau significative ici.

Passant à Fortnite en utilisant le mode DirectX 11, nous voyons que le RTX 4070 est environ deux fois plus rapide que le 2070 aux trois résolutions testées. En utilisant les paramètres de qualité Epic, le 2070 est bon pour seulement 86 ips à 1080p, tandis que le 4070 a pu atteindre une moyenne de 171 ips, affichant une augmentation de 99 %.

Puis une fois de plus, avec le ray tracing activé, nous voyons que le RTX 2070 s’effondre, réduit à seulement 22 ips en 1080p. Le RTX 4070, en revanche, était presque 200 % plus rapide, atteignant 65 ips à 1080p. Ainsi, pour ceux qui veulent jouer à Fortnite avec tous les bonbons pour les yeux activés, le 4070 peut offrir des performances jouables à 1080p et sera capable à 1440p avec la mise à l’échelle activée.

Jouer à Resident Evil 4 sans ray tracing activé est possible sur le RTX 2070 à plus de 60 ips à 1080p et à un peu moins de 60 ips à 1440p. Bien que certainement capable de performances jouables, le RTX 4070 était 126% plus rapide à 1080p, 120% plus rapide à 1440p et 106% plus rapide à 4K.

Fait intéressant, l’activation du préréglage de qualité maximale ne réduit pas beaucoup les performances du RTX 2070 à 1080p et 1440p, bien que, naturellement, cela casse les performances à 4K. Pourtant, bien que le 2070 ait fourni un 66 ips jouable à 1080p, le 4070 était 88% plus rapide, atteignant 124 ips, ce qui a entraîné une autre amélioration significative des performances.

Spider-Man Remastered est l’un des jeux les mieux optimisés sortis ces dernières années, et il s’affiche avec 118 ips en utilisant le RTX 2070 à 1080p avec le préréglage de qualité maximale. Nous envisageons même 84 ips à 1440p, et bien que 48 ips soit loin d’être idéal, c’est toujours un résultat impressionnant pour l’ancien 2070 à 4K.

Le RTX 4070 offre une augmentation de 81 % à 1080p, 89 % à 1440p et 85 % à 4K, ce qui se traduit par des gains de performances très importants, particulièrement visibles à 1440p et 4K.

Même avec le ray tracing activé, le RTX 2070 était impressionnant à 1080p et 1440p, offrant des performances hautement jouables. Cependant, si vous exigez plus, le 4070 offrira 60 % de performances supplémentaires à 1080p et 92 % de plus à 1440p, tandis que le jeu 4K devient également une réalité avec 82 ips en moyenne.

Désormais, les propriétaires de RTX 2070 qui jouent beaucoup à F1 2022 et ne sont pas intéressés par le ray tracing n’auront probablement pas désespérément besoin d’une mise à niveau, étant donné que le GPU de 5 ans est toujours bon pour 154 ips à 1080p et 116 ips à 1440p. En fait, les 71 images par seconde vues à 4K seront probablement acceptables pour la plupart, et rappelez-vous, nous testons en utilisant le préréglage de la plus haute qualité mais avec RT désactivé. Si vous jouez en 4K, la mise à niveau RTX 4070 doublera votre fréquence d’images.

Là où la mise à niveau RTX 4070 commence à devenir nécessaire pour les joueurs de F1 2022, c’est lorsque vous activez le ray tracing, ce qui, personnellement, je ne pense pas qu’il en vaille la peine dans ce titre. Cependant, votre opinion peut différer, et si c’est le cas, vous envisagerez une amélioration des performances de 100% ou plus, ce qui est une augmentation significative, c’est le moins qu’on puisse dire.

Forza Horizon 5 est un jeu moderne qui a l’air incroyable et peut toujours être apprécié avec un RTX 2070, même avec les paramètres visuels maximisés à 1440p. Mais si vous recherchez une expérience de taux de rafraîchissement élevé avec une fidélité graphique maximale, le RTX 4070 le fournira, augmentant les performances 1080p de 104%, 1440p de 100% et 4K de 109%.

Dying Light 2 joue assez bien sur le RTX 2070 à 1080p, mais pour ceux ciblant 1440p, une mise à l’échelle sera nécessaire, et bien sûr, 4K est hors de question. Même à 1080p, le RTX 4070 est toujours 90% plus rapide et 85% plus rapide à 1440p, donc l’amélioration des performances offerte par la mise à niveau est massive.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises maintenant, les titres de ray tracing modernes sont ceux où le RTX 4070 offre la mise à niveau la plus importante. Non seulement les performances sont augmentées de plus de 150% à 1080p, mais le jeu est également désormais utilisable avec le ray tracing activé.

Star Wars Jedi: Survivor est jouable à 1080p en utilisant le préréglage visuel maximal avec le ray tracing désactivé sur le RTX 2070. Cependant, il ne fournit qu’une expérience de 60 ips à 1080p et des performances presque injouables à 1440p. Pendant ce temps, le RTX 4070 était 95% plus rapide à 1080p et 97% plus rapide à 1440p, tandis que 4K est toujours hors de question sans l’aide de la mise à l’échelle. Actuellement, le jeu ne prend officiellement en charge que FSR, et il est peu probable que cela change de si tôt.

The Last of Us Part I est jouable sur un RTX 2070, mais pas avec les paramètres ultra-qualité que nous utilisons pour les tests. La numérotation vers le haut fonctionnera à 1080p mais pas à 1440p, et idéalement, vous voudrez utiliser le moyen. Ce problème a plus à voir avec la mémoire tampon VRAM de 8 Go qu’avec la puissance de traitement. Ainsi, dans ces conditions de test, le RTX 2070 est insuffisant, permettant au RTX 4070 de délivrer 166% de performances en plus en 1080p.

Résumé des performances

Nous venons d’examiner près d’une douzaine des 40 jeux testés, certains avec et sans RT activé. Il est maintenant temps de voir comment ces deux GPU se comparent sur tous les jeux testés, en commençant par les données 1080p.

Fait intéressant, dans tous les jeux et configurations testés, le RTX 4070 était, en moyenne, 100 % plus rapide que le 2070 à 1080p. En d’autres termes, les propriétaires de 2070 peuvent s’attendre à une mise à niveau massive des performances à 1080p lors de l’achat d’un RTX 4070. Les seules exceptions, bien sûr, seront les jeux liés au processeur comme Counter-Strike : Global Offensive, où nous n’avons vu aucune amélioration. Cependant, en dehors de cela, il semble que le pire des cas soit un gain de 50 %, le meilleur des cas étant de 150 % ou plus.

C’est à peu près la même chose à 1440p. Ici, le RTX 4070 était, en moyenne, 102 % plus rapide. En réalité, c’était 112 % plus rapide, mais nous avons supprimé le résultat du ray tracing du protocole Callisto car le 2070 était inadéquat ici, ce qui a entraîné une augmentation de 610 % pour le 4070.

Dans tous les cas, le 4070 était beaucoup plus rapide à 1440p et, dans de nombreux cas, était capable de fournir des performances hautement jouables avec une fidélité graphique maximale, tandis que le 2070 avait du mal et même échouait à fournir des performances jouables.

Le 2070 a eu le plus de mal avec le ray tracing activé, comme on le voit dans Fortnite, Cyberpunk 2077 et Dying Light 2.

Ce que nous avons appris

Donc voilà, c’est ainsi que les GeForce RTX 4070 et RTX 2070 se comparent sur un exemplaire massif de jeux, et nous devons dire que, n’ayant pas regardé de près le RTX 2070 depuis un certain temps maintenant, nous avions en quelque sorte oublié combien il est lent, du moins selon les normes d’aujourd’hui.

Aussi décevant que soit le RTX 4070, il n’est pas plus décevant que n’importe quel autre GPU de la génération actuelle ; en fait, en termes de prix par rapport aux performances, c’est la meilleure chose que nous ayons vue à plus de 500 $ au cours des deux dernières années et demie.

La vérité est que l’essentiel de ces gains a été réalisé avec le RTX 3070, qui a également coûté 500 $ comme le RTX 2070 qui l’a précédé. Il n’y a pas eu de mise à niveau en termes de capacité VRAM, avec seulement 8 Go, mais c’était une mise à niveau massive en termes de performances, offrant en moyenne une augmentation d’environ 60 %. C’est donc assez excitant; à peine 2 ans après la sortie du RTX 2070, le 3070 est arrivé, offrant environ 60% de performances en plus pour exactement le même prix.

Le RTX 4070, en revanche, est arrivé 2,5 ans après le RTX 3070, et bien qu’il ait mis à niveau la capacité VRAM à 12 Go – encore une amélioration mineure à notre test – il coûte 100 $ de plus, et pour cela, vous n’obtenez que une amélioration des performances d’environ 30 %. C’est donc environ la moitié de la marge que nous avons vue du 2070 au 3070, avec 100 $ supplémentaires ajoutés.

Pour que la GeForce RTX 4070 soit aussi excitante que la RTX 3070, il faudrait qu’elle soit la RTX 4070 Ti, et idéalement, elle devrait coûter 500 $, mais si nous obtenions environ 60 % de performances en plus et une bosse en VRAM capacité, 600 $ serait beaucoup plus facile à avaler.

Dans l’état actuel des choses, cependant, la GeForce RTX 4070 est aussi bonne qu’elle l’est actuellement à 600 $, surtout si vous vous souciez de l’efficacité énergétique et des technologies de support telles que la génération de frames et l’encodage AV1. La bonne nouvelle, nous supposons, pour ceux qui ont résisté avec quelque chose comme un RTX 2070, c’est que le nouveau 4070 offre environ deux fois les performances pour une prime de 100 $, donc ce n’est pas mal. Comme nous l’avons établi, ce n’est pas non plus étonnant sur une période de 5 ans, mais nous pensons toujours que toute personne passant d’un RTX 2070 à un 4070 sera très heureuse et assez époustouflée par les performances supplémentaires.

Pour les propriétaires de GeForce RTX 3070, le RTX 4070 est loin d’être idéal ; vous devez payer 20 % de plus qu’à l’origine pour seulement 30 % de performances en plus et une mise à niveau VRAM minimale. Nous craignons également que les propriétaires de 3070 ne passent de 8 Go de VRAM à 12 Go sur un produit encore plus cher.

Bien sûr, cela reste à voir, et bien que certaines personnes, bénissent leur cœur, ne soient pas convaincues que 8 Go de VRAM vont dans le sens du dodo haut de gamme, les 12 prochains mois vont probablement être une expérience brutale . Quant aux cartes de 12 Go, nous ne savons pas vraiment ce que l’avenir nous réserve. Nous pensons que pour les jeux de milieu de gamme, ce sera parfaitement bien pour les prochaines années, mais à ce stade, tout le monde le devine. Idéalement, vous voudrez au moins 16 Go à l’avenir, c’est pourquoi nous ne pouvons pas supporter le 12 Go 4070 Ti à 800 $.

Sur cette note, si vous avez tenu aussi longtemps avec une GeForce RTX 2070 ou un GPU similaire de cette époque, il pourrait être avantageux d’attendre un peu plus longtemps et de voir ce que propose AMD. Bien que nous ne soyons pas convaincus que nous allons voir quelque chose de terriblement convaincant, on ne sait jamais, et comme nous l’avons dit, si vous avez attendu aussi longtemps, qu’est-ce que quelques mois de plus ?

Raccourcis d’achat :

NVIDIA GeForce RTX 4070 sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti sur Amazon

AMD Radeon RX 7900 XT sur Amazon

AMD Radeon RX 7900 XTX sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4080 sur Amazon

NVIDIA GeForce RTX 4090 sur Amazon

AMD Ryzen 7 7800X3D sur Amazon

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :