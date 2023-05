Apple sécurise 90 % de la production de puces 3 nm de TSMC : qu’est-ce que cela indique pour l’industrie ?

Selon les premières rumeurs sur le Snapdragon 8 Gen3, il semble que Qualcomm ignorera l’architecture 3 nm en 2024. Un rapport récent impliquant Apple confirme la raison. Taïwan aujourd’hui, déclare dans le dernier rapport, qu’Apple détient environ 90% de l’approvisionnement de TSMC en puces 3 nm pour cette année. Ces nouvelles puces seront utilisées sur les futurs iPhones, MacBooks et iPads.

Apple aurait sécurisé plus de 90% de la production TSMC 3 nm ! Les joueurs Android devront se battre pour les 10 % restants

Selon les rumeurs, la prochaine série M3 d’Apple utilisera l’architecture 3 nm. Il en va de même pour l’Apple A16 Bionic à venir plus tard cette année dans l’iPhone 15 Pro et Pro Max/Ultra. Les prochains iPhones devraient nous donner un premier aperçu de l’architecture 3 nm, car les Apple M3 et M3 Pro seraient retardés pour le début du premier trimestre 2024. Même si toutes les puces 3 nm d’Apple ne seront pas lancées cette année, la société a sécurisé tout l’approvisionnement dont il a besoin dans un avenir proche. Cela laisse peu de place à la concurrence, et cela peut expliquer pourquoi Qualcomm et MediaTek s’en tiendraient au 4 nm.

Il convient de noter que Qualcomm et MediaTek devraient utiliser la dernière architecture 4 nm de TSMC. Les coûts plus élevés de la technologie 3 nm peuvent également influencer les décisions de ces deux sociétés. Dans cet esprit, Apple devrait être la seule entreprise à atterrir sur le territoire 3 nm en 2023. D’ici 2024, nous pourrions également voir des MacBook et des iMac mis à jour avec l’une des variantes de la série Apple M3 basée sur 3 nm.

Compte tenu du rapport, Qualcomm, MediaTek et même Samsung devront peut-être «se battre» pour les 10% restants de la capacité de TSMC. Bien sûr, nous avons encore plusieurs mois jusqu’à la fin de l’année. TSMC peut augmenter sa capacité, et offrir une perspective différente d’ici la fin de l’année. De plus, des rumeurs suggèrent que la plupart des fabricants d’Android s’en tiendront à 4 nm pendant encore un an. Il faudra donc attendre plus de détails.

Les avantages du passage au procédé 3nm

L’architecture 3 nm offrirait une augmentation de 35 % de l’efficacité énergétique. En ce qui concerne les performances, nous verrons une augmentation de 15% des performances, en prenant la puce A16 Bionic dans l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Le rapport indique que TSMC est sur la bonne voie pour faire évoluer la production des processeurs A17 et M3 d’Apple avec sa technologie N3. L’Apple A17 Bionic devrait subir 82 couches de masque, avec une taille de matrice probable allant de 100 mm à 110 mm carrés.

Selon TSMC, le 3 nm possède la technologie de fonderie la plus avancée en matière de technologie PPA et de transistor. La technologie N3 offrira jusqu’à 70 % de gain de densité logique, jusqu’à 15 % d’amélioration de la vitesse à la même puissance et 30 % de réduction de puissance par rapport à la technologie N5 (5 nm).

Qualcomm, MediaTek, Intel et d’autres attendront l’architecture N3E

Les premiers rapports sur le procédé N3 indiquent que le rendement pourrait atteindre 80 %. TSMC prévoit de passer à une technologie 3 nm plus avancée, le N3E, au cours du second semestre 2023. Nous pourrions voir des joueurs comme Qualcomm et MediaTek sauter le premier N3 pour le N3E.

Le processus N3 est très complexe, utilisant une lithographie ultraviolette extrême (EUV) à 24 couches. Il est plus dense et offre une densité logique plus élevée. D’autre part, le N3E, qui utilise une technologie à motif unique à 19 couches plus simple, est plus facile à produire et moins coûteux. Il utilise également moins d’énergie et une horloge plus élevée lorsque nous examinons le processus N3. Le PDG de TSMC, CC Wei, s’attend à ce que le processus de fabrication de 3 nm représente plus de 1,5 billion de dollars d’affaires dans les cinq ans suivant le vol. production. Les tranches N3 coûtent environ 20 000 $, contre 16 000 $ pour le nœud 5 nm de TSMC appelé N5. Cela peut expliquer pourquoi la concurrence va probablement s’asseoir et attendre le N3E.

Apple aura-t-il des avantages majeurs à être le premier avec des puces 3 nm ?

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un paragraphe basé sur des opinions. Apple sera le premier acteur à expédier des smartphones avec des puces 3 nm, ce qui indique beaucoup en termes de marketing, et la série iPhone 15 Pro pourrait apporter des avancées majeures en termes de performances et d’efficacité par rapport aux autres acteurs du segment. Nous avons encore besoin de voir des tests réels des premières puces de 3 nm, mais s’ils s’avèrent être un bond massif par rapport à la norme de 4 nm, certains utilisateurs d’Android pourraient être tentés de migrer vers les appareils d’Apple.

En ce qui concerne la série Apple M3, l’utilisation d’une puce de 3 nm peut être encore plus importante. Apple sera sur la troisième génération de ses puces ARM pour ordinateurs. La société basée à Cupertino révolutionne fondamentalement le segment informatique avec des appareils qui fonctionnent aussi bien que les PC ordinaires. Alors que la concurrence peine à plonger sur le segment ARM, Apple va consolider sa division chipset avec un nouveau saut générationnel, qui devrait apporter plus d’avantages et accroître l’attractivité de ses MacBook et iMac.

