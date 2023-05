Apple lance iOS 16.5 RC2 et iPadOS 16.5 RC2

Aujourd’hui, Apple surprend les utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec une deuxième version candidate inattendue pour iOS 16.5 et iPadOS 16.5. Oui, beaucoup d’entre nous attendaient la construction publique. Mais puisque la semaine vient de commencer, on peut s’attendre à ce que le public monte dans les prochains jours. S’il n’est pas publié cette semaine, il le sera la semaine prochaine.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple publie une deuxième version candidate pour les dernières versions d’iOS et d’iPadOS. Apple prend cette mesure lorsqu’il y a des bugs majeurs ou des failles de sécurité majeures. Nous parlerons des changements plus tard, voici des informations sur la nouvelle mise à jour.

La deuxième version candidate est publiée uniquement pour les versions iOS 16.5 et iPadOS 16.5. iOS 16.5 RC 2 et iPadOS 16.5 RC 2 sont livrés avec un nouveau numéro de build 20F66. Si la version publique est fournie avec le même numéro de version, le RC2 sera également la version stable pour les développeurs et les bêta-testeurs.

En parlant de nouvelles fonctionnalités, la deuxième version candidate n’est qu’une amélioration par rapport à la première RC et n’apporte donc pas beaucoup de changements.

Le seul grand changement apporté par le deuxième RC est le SOS d’urgence pour la série iPhone 14 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Apple n’a pas mentionné les bugs particuliers qu’ils ont résolus dans cette mise à jour. Certains des bugs précédents, comme le désordre de notification dans l’écran de verrouillage, existent toujours.

Si vous utilisez iOS 16.5 RC et iPadOS 16.5 RC, vous recevrez la deuxième mise à jour de la version candidate dans Mise à jour logicielle. Cela devrait être la dernière version bêta et probablement la même que la version publique qui devrait sortir dans quelques jours pour tout le monde. Vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

