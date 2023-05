Actu: iPhone 16 Pro pour obtenir un écran plus grand et un objectif périscope

Apple devrait introduire quatre nouveaux modèles d’iPhone plus tard cette année : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les quatre modèles auront un nouveau design, mais les tailles d’écran resteront les mêmes qu’aujourd’hui. Dans le même temps, seul le modèle 15 Pro Max aurait un objectif périscope pour un meilleur zoom optique. Mais selon l’analyste Ming-Chi Actu, l’iPhone 16 Pro standard recevra également un objectif périscope en 2024.

iPhone 16 Pro avec objectif périscope

Les rumeurs sur la gamme iPhone 15 suggèrent que seul le plus grand iPhone 15 Pro Max recevra un objectif périscope sur sa caméra arrière. L’objectif du périscope repose sur un prisme qui réfléchit la lumière vers plusieurs lentilles internes à 90 degrés par rapport au capteur de la caméra. Cela permet à la longueur de l’objectif d’être beaucoup plus longue qu’un téléobjectif, ce qui se traduit par un bien meilleur zoom optique.

Il n’est pas certain qu’Apple essaiera d’égaler le zoom 10x du Galaxy S23 Ultra de Samsung ou si la société optera pour un objectif 6x comme le suggèrent certains analystes. En tout cas, il semble presque « confirmé » à ce stade que cette technologie sera exclusive au modèle 15 Pro Max.

Mais l’analyste Ming-Chi Actu a déclaré mardi qu’Apple prévoyait déjà de mettre également l’objectif périscope sur le plus petit modèle Pro. Cela ne se produira pas avec l’iPhone 15 Pro, mais avec l’iPhone 16 Pro en 2024. Actu a appris de sources familières avec la chaîne d’approvisionnement d’Apple que l’iPhone 16 Pro obtiendrait un écran légèrement plus grand. Cela permettra à l’entreprise d’installer l’objectif périscope sur les deux modèles, pas seulement sur le Pro Max.

Actuellement, l’iPhone 14 Pro a un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 14 Pro Max a un écran de 6,7 pouces. Alors que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devraient conserver la même taille d’écran, nous ne savons pas quelles seront les nouvelles tailles d’écran pour la gamme iPhone 16. Actu pense que Cowell sera le principal fournisseur de la caméra périscope pour l’iPhone 16.

Le casque de réalité mixte d’Apple

Dans le même ordre d’idées, Actu a réitéré les rumeurs concernant le casque de réalité mixte d’Apple. Alors que la première génération devrait être annoncée le mois prochain lors de la WWDC 2023, la société a déjà travaillé sur la deuxième génération de l’appareil. L’analyste a de nouveau déclaré qu’il y aurait une version haut de gamme et une version bas de gamme, plus abordables, car le premier casque devrait coûter 3 000 $.

Étant donné qu’Apple aura deux et pas un seul casque disponible sur le marché d’ici 2025, Actu estime que les modèles de deuxième génération se vendront 10 fois plus que ceux de première génération.

