Apple dévoilera un casque de réalité mixte très attendu à la WWDC 2023

Cela fait longtemps que les rumeurs sur le casque de réalité mixte d’Apple ont commencé à se répandre. Selon les rumeurs et certaines informations privilégiées, l’approche d’Apple en matière de technologie de réalité augmentée et virtuelle est en développement depuis des années et a subi des redémarrages et des retards. Maintenant, il semble que le produit soit enfin prêt à sortir. Des rapports récents suggèrent qu’Apple présentera sa nouvelle technologie lors de la WWDC. La prochaine édition de la conférence des développeurs de la firme aura lieu en juin. Désormais, le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo semble croire qu’Apple est « bien préparé » pour dévoiler son nouveau produit.

Ming-Chi Kuo pense que l’annonce du casque de réalité mixte d’Apple est « très probable » en cours

Selon Kuo, l’annonce est « très probable ». Il convient de noter qu’il s’agit d’un changement par rapport aux pensées précédentes de Kuo. Plus tôt cette année, l’analyste a déclaré qu’Apple avait repoussé la production pour le troisième trimestre 2023. Pour cette raison, cela n’arriverait pas à temps pour la WWDC. Cependant, quelque chose semble avoir changé, car l’analyste est désormais très optimiste quant à l’événement.

Dans un petit rapport publié sur Medium lundi (15), Kuo a écrit que l’annonce du casque le mois prochain « augure bien » pour le cours de l’action de la chaîne d’approvisionnement. L’analyste a même mentionné cinq des composants de l’appareil qui ont les « coûts matériels les plus élevés » selon lui.

En bref, les composants comprennent des panneaux micro-OLED 4K, deux processeurs basés sur M2, un boîtier de casque, 12 caméras optiques pour le suivi de mouvement et une alimentation externe. Plus précisément, ces composants proviennent de Sony, TSMC, Everwin Precision, Cowell et Goretek.

Un produit non destiné au grand public

Bien que les prix ne soient pas confirmés, les experts du secteur prévoient que le prix du produit sera d’environ 3 000 $. Avec ce prix, l’appareil n’est définitivement pas destiné au grand public, mais cela pourrait changer à l’avenir. Quoi qu’il en soit, nous ne savons toujours pas avec certitude ce qu’Apple a en réserve pour ce produit. Peut-être que cela peut attirer des millions de fans vers ce nouveau genre de produit. Quoi qu’il en soit, Apple ne vise pas directement le grand public. Pour l’instant, le produit s’adresse aux développeurs, aux créateurs de contenu et aux professionnels – j’ajouterais également des « passionnés » avec suffisamment d’argent à brûler. Les rumeurs disent également qu’Apple prévoit de vendre un seul casque par jour et par store de détail. Il a indiqué aux fournisseurs qu’il s’attend à des ventes de 7 à 10 millions d’unités au cours de la première année de disponibilité. Jusqu’à confirmation contraire, ces détails doivent être considérés comme des rumeurs.

Apple va-t-il rendre incontournable le concept de « métaverse » ?

« Le concept de « métavers », qui implique des produits de réalité virtuelle, en est encore à ses débuts. On ne constate pas une énorme demande du grand public, qui n’est pas encore très attiré par ce genre de produit. Meta a investi massivement dans le «métaverse» mais a subi des pertes importantes. L’espoir ne meurt jamais, dur. Cependant, Apple a certainement un très bon bilan en matière de lancement de nouvelles technologies. La société a introduit l’iPhone et a changé le monde, a introduit l’iPad et a également changé le monde. Peut-être que le casque de réalité mixte d’Apple donnera enfin à ce segment le coup de pouce dont il a besoin.

La conférence WWDC est prévue pour le 5 juin. Selon les rumeurs, Apple fera enfin la démonstration du produit lors de cet événement. Il convient de noter que toutes les informations relatives à ce produit sont basées sur des rumeurs. Apple ne l’a pas mentionné publiquement. Tout ce que nous avons obtenu provient d’initiés, d’analystes et de quelques chanceux qui ont réussi à entrer en contact avec l’appareil.

Plus tôt lundi, Palmer Luckey a partagé un tweet qui disait « Le casque Apple est tellement bon ». Il n’a pas donné plus de détails à ce sujet, mais cela a suffi à apporter un peu d’optimisme aux passionnés d’Apple. Pour ceux qui ne le savent pas, Luckey est le fondateur d’Oculus, la société à l’origine de l’Oculus Rift VR original en 2012. Il a essentiellement relancé le segment VR avec l’Oculus VR. En 2014, Meta a acquis Oculus, mais Luckey est toujours l’un des noms les plus importants quand on pense à cette catégorie.

Fonctionnalités supposées du casque de réalité mixte d’Apple

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations officielles sur les spécifications du casque de réalité mixte d’Apple. Cependant, la plupart des rumeurs suggèrent l’utilisation d’écrans micro OLED 4K avec jusqu’à 3 000 pixels par pouce. Au total, l’appareil serait capable de fournir 8K de résolution. Sony est le principal fournisseur, mais certains écrans Samsung pourraient également être utilisés. Ce serait l’une des premières et des plus importantes utilisations de la technologie micro OLED. La nouvelle technologie offre des écrans plus fins, plus petits et plus économes en énergie. En raison du temps de réponse plus rapide en microsecondes de cet écran, il est parfaitement adapté aux applications AR et VR.

En termes de matériel, le casque serait livré avec deux processeurs Apple M2 avec un FAI dédié. Les puces respecteront la norme de 5 nm et seront à part entière. En d’autres termes, le casque aura tout, du CPU, du GPU, de la mémoire et du FAI pour gérer toutes les tâches nécessaires. Vous n’aurez pas besoin d’un iPhone ou d’un Mac pour faire fonctionner cet appareil, les rumeurs disent que ce sera un produit à part entière.

Présentation du nouveau xrOS

Les rumeurs disent également qu’Apple apportera un tout nouveau logiciel avec le casque. En rejoignant iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS, il y aura une nouvelle croix. C’est l’abréviation de « réalité étendue ». Pour ceux qui ne le savent pas, le terme représente à la fois les fonctions de réalité augmentée et virtuelle prises en charge par le produit. Le nom a été confirmé par des sources internes d’Apple, et Apple a déposé la marque xrOS par le biais d’une société écran cachée. Curieusement, la rumeur disait que le produit exécutait « Reality OS » ou « rOS ». Cependant, dans les derniers développements, la société a décidé de mettre à jour le nom en « xrOS ». Peut-être, parce que ça sonne moins générique ?

Le casque contiendra une myriade de caméras et ne dépendra d’aucun type de contrôleur d’entrée. Les caméras optiques suivront les mouvements des mains, cartographieront l’environnement et captureront les traits du visage et les mouvements du corps. Chaque œil sera suivi par au moins une caméra, permettant au casque de montrer avec précision le regard de l’utilisateur sur un avatar. Les caméras surveilleront également les mouvements de vos mains et vous pourrez exécuter des commandes avec elles. Selon les rumeurs, le casque sera capable de cartographier les surfaces, les bords et les dimensions des pièces avec précision, en utilisant des scanners LiDAR à courte et longue portée pour le faire.

L’appareil promet d’être une technologie révolutionnaire. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si toutes ces rumeurs seront confirmées. Pour cette raison, prenez ces caractéristiques avec un bon grain de sel. Heureusement, nous n’avons pas besoin d’attendre beaucoup car la WWDC 2023 approche déjà des côtes.

