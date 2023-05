Comment l’Ultra HDR d’Android 14 va révolutionner la photographie mobile

Le dernier système Android 14 de Google sera doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui le feront se démarquer. Cependant, les utilisateurs qui aiment prendre des photos et s’engager dans la création de contenu auront une grande part du gâteau Android 14. La dernière version du système d’exploitation Android introduira un nouveau format photo pour capturer des images appelé Ultra HDR. Sans aucun doute, le nouveau Ultra HDR est un sujet de discussion majeur de ce système. De nombreux téléphones mobiles, principalement des appareils haut de gamme, prennent en charge la vidéo HDR 10 bits. Cependant, les images de niveau Ultra HDR sont encore rares. Ce nouveau format permet de capturer des images au format JPEG rétrocompatible, mais avec une plage dynamique au-delà de 8 bits. Cela permettra aux appareils photo de capturer des photos avec des détails encore plus étonnants dans les ombres et les hautes lumières.

Le format Ultra HDR offre une nouvelle idée d’inclure une image de base compressée JPEG 8 bits standard dans le fichier. Ce fichier a des liens avec une autre image JPEG de plus petite résolution avec mappage de gain. Ceux-ci seront utilisés pour les métadonnées de reconstruction HDR. Le décodage des images Ultra HDR peut être effectué via une série de formats de rendu différents, du SDR complet au HDR complet. Cependant, la méthode de rendu final est adaptative. Cela dépend des périphériques matériels et logiciels, de l’affichage et d’autres fonctionnalités du téléphone.

Il présente également l’avantage d’une compatibilité descendante complète, c’est-à-dire que même si les périphériques matériels et les applications ne peuvent pas reconnaître le HDR dans le fichier, il peut être analysé et affiché comme un fichier JPEG SDR normal.

Google espère apporter plus aux téléphones Android 14

Alors qu’Android 14 prend en charge le format photo Ultra HDR, Google a également coopéré avec Qualcomm pour tirer pleinement parti de la fonction FAI 18 bits avancée de la puce Snapdragon afin de prendre en charge et d’afficher parfaitement le contenu HDR 10 bits. Qualcomm devient ainsi l’une des premières plateformes au monde à prendre en charge la prise de vue photo Ultra HDR. Il peut libérer tout le potentiel des photos lors de l’accès à des photos RAW 16 bits non compressées et non traitées.

La plate-forme mobile Snapdragon a toujours été un leader dans la prise en charge du HDR. Par exemple, le Snapdragon 888 est la première puce à prendre en charge les photos au format HEIF avec une profondeur de couleur de 10 bits. Il peut afficher plus d’un milliard de couleurs.

En termes de prise de vue vidéo HDR, le Snapdragon 845 utilise le premier FAI mobile prenant en charge la prise de vue vidéo 4K HDR. Le Snapdragon 855 ajoute la prise en charge du format HDR10+ tandis que le Snapdragon 865 utilise le premier FAI au monde qui prend en charge la prise de vue vidéo Dolby Vision. De plus, le Snapdragon 8 Gen1 présente le premier FAI à prendre en charge la capture vidéo 8K HDR sur les téléphones mobiles.

Qu’est-ce que l’Ultra HDR ?

Ultra HDR est un nouveau format photo qui offre des images fixes plus réalistes grâce à une plus grande gamme de luminosité, de couleurs et de contraste. Il est rétrocompatible avec JPEG, ce qui indique que les photos prises avec lui peuvent être enregistrées dans la plage dynamique élevée de 10 bits d’origine, puis visualisées comme telles sur des appareils premium lors du déploiement d’Android 14. Google s’attend à ce qu’il s’agisse du format par défaut sur l’application de caméra intégrée et sur toutes les vues de caméra intégrées à l’application. Google Photos prendra en charge Ultra HDR pour l’affichage, la sauvegarde, l’édition, le partage et le téléchargement.

Caractéristiques de l’Ultra HDR

L’une des caractéristiques les plus importantes d’Ultra HDR est sa capacité à capturer des photos à plage dynamique élevée (HDR) 10 bits qui conservent plus de données d’image et permettent une plus grande flexibilité de post-traitement. Cela indique que même si votre appareil ne dispose pas d’un écran HDR, vous pouvez toujours voir les avantages des photos Ultra HDR. Tant qu’il y a suffisamment de puissance de traitement disponible, Ultra HDR prendra en charge la capture de photos HDR 10 bits.

Une autre caractéristique d’Ultra HDR est sa rétrocompatibilité avec JPEG. Cela indique que les photos prises avec Ultra HDR peuvent être enregistrées dans la plage dynamique élevée de 10 bits d’origine, puis visualisées comme telles sur des appareils premium lors du déploiement d’Android 14. Il s’agit d’un avantage significatif par rapport aux autres formats HDR qui nécessitent un logiciel ou un matériel spécial pour être visualisés.

Google travaille également avec Qualcomm et d’autres pour optimiser les capacités matérielles, ainsi qu’une collaboration avec Chrome pour rendre Ultra HDR disponible sur d’autres facteurs de forme. Cela indique que l’Ultra HDR sera disponible sur une large gamme d’appareils, des smartphones aux tablettes en via les ordinateurs portables.

Avantages de l’Ultra HDR

Les avantages de l’Ultra HDR sont clairs. Avec sa capacité à capturer plus de données d’image, les photos Ultra HDR offrent une plus grande flexibilité de post-traitement. Cela permet aux utilisateurs de régler la luminosité, le contraste et la gamme de couleurs pour créer des images époustouflantes. La rétrocompatibilité avec JPEG indique également que les photos Ultra HDR peuvent être visualisées sur une large gamme d’appareils, ce qui les rend accessibles à un large public.

Derniers mots

Les caméras des téléphones portables sont un aspect majeur et elles peuvent être mises à niveau sur le plan matériel ou logiciel. Google fait tout ce qu’il peut sur le front logiciel pour s’assurer que les appareils Android obtiennent le meilleur système de caméra. Le nouveau format Ultra HDR d’Android 14 est une avancée significative dans la photographie mobile. Avec sa capacité à capturer plus de données d’image et à offrir une plus grande flexibilité de post-traitement, les photos UltraHDR impressionneront à coup sûr. La rétrocompatibilité avec JPEG indique également que les photos UltraHDR peuvent être visualisées sur une large gamme d’appareils. Cela le rend accessible à un large public. Google travaillera avec les marques de matériel pour optimiser les capacités matérielles. Ainsi, nous pouvons nous attendre à voir des fonctionnalités encore plus impressionnantes à l’avenir.

