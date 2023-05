L’acquisition de Motorola par Lenovo porte enfin ses fruits avec de fortes ventes en Europe et en Amérique latine

Bien que Motorola ait lancé des appareils à bas prix, il n’a pas eu un impact énorme sur le marché. Lenovo a acquis Motorola il y a quelques années, la société n’avait pas encore vu les avantages de cet achat jusqu’à présent. Malgré l’achat de Motorola, les téléphones mobiles Lenovo sont sur la voie d’un déclin fatal. Cependant, il semble que l’entreprise se comporte bien sur des marchés spécifiques, en particulier ceux d’Europe et d’Amérique latine.

Selon Canalys, une société d’études de marché, les téléphones mobiles Lenovo ont battu la tendance sur les principaux marchés comme l’Europe et l’Amérique latine. La société fonctionne également assez bien au Brésil, qui est l’un des cinq plus grands marchés de téléphonie mobile au monde. C’est la première fois en six ans que Lenovo se classe parmi les cinq premiers sur un marché majeur. Ces gains sont principalement dus au rachat de Motorola par Lenovo et l’expression « Motorola est de retour » est désormais populaire.

Lenovo en Europe

En termes de part de marché, la société a atteint la cinquième position. Il s’agit de la meilleure position que Lenovo ait jamais classée depuis le troisième trimestre de 2017. Rien qu’en Pologne, la croissance de la téléphonie mobile de Lenovo a atteint les deux chiffres. En Roumanie, en Bulgarie et en Italie, en Europe de l’Est, le taux de croissance de la téléphonie mobile de Lenovo dépasse 10 %.

Lenovo en Amérique latine et au Brésil

Les expéditions de téléphones mobiles de Lenovo en Amérique latine et au Brésil ont augmenté respectivement de 7 % et 5 % par an. De plus, sa part de marché se classe deuxième à 21% et 31%, respectivement. Vous savez peut-être qu’au cours de la même période, les expéditions de téléphones mobiles ont chuté d’une année sur l’autre en Europe, en Amérique latine et au Brésil de 12 %, 10 % et 9 % respectivement.

En réalité, au cours des huit dernières années, Lenovo a occupé la deuxième place pour les téléphones mobiles en Amérique latine. Au cours des six années précédentes, sa part de marché a doublé. Il occupe la première place avec une part de marché allant jusqu’à 40 % en Argentine, autre acteur majeur en Amérique latine. De plus, les téléphones portables Lenovo en Amérique du Nord sont arrivés en troisième position.

Lenovo va augmenter ses investissements

Sur cette base, Lenovo a déclaré qu’il augmenterait ses investissements sur les marchés américain et européen et maintiendrait la croissance de sa part. Lenovo, pour prendre le Brésil comme exemple, investit environ 200 millions de reals brésiliens (40,9 millions de dollars) par an dans la R&D. Il travaille aujourd’hui avec 14 organismes de recherche et écoles brésiliennes et compte plus de 1 500 chercheurs. Un laboratoire de recherche 5G a été construit en partenariat avec une université fédérale.

De plus, les téléphones portables Lenovo offrent quelques fonctionnalités uniques. Par exemple, son téléphone est le premier à prendre en charge deux langues autochtones régionales en danger critique d’extinction. Au Brésil, où de nombreux utilisateurs de téléphones n’ont pas de compte bancaire, Lenovo a intégré des comptes bancaires numériques dans leurs téléphones. Afin de répondre à la préférence des utilisateurs locaux pour les parfums, Lenovo a même lancé deux téléphones mobiles, spécifiquement pour le Brésil.

Lenovo a beaucoup investi dans les téléphones mobiles. Il a dépensé 793,5 millions de dollars à Wuhan pour construire une usine capable de produire 30 à 40 millions de téléphones par an. La société devrait vendre 80 millions de téléphones mobiles dans le monde au cours de l’exercice qui a débuté le 1er avril. Le bénéfice net de Lenovo a augmenté de 53 % pour atteindre 395 millions de dollars et les revenus ont augmenté de 22 % pour atteindre 17,2 milliards de dollars en 2020.

L’activité mobile de Lenovo a réalisé un bénéfice pour la première fois en dix ans. L’entreprise a dû se retirer de nombreux marchés hors de Chine. Cela a donné à l’entreprise suffisamment d’espace pour se concentrer sur les marchés qu’elle considère comme importants. « Les téléphones portables sont notre objectif à long terme. Une fois que nous aurons commencé à générer des bénéfices et que notre entreprise sera sur la bonne voie, nous continuerons à investir dans l’innovation, les canaux », a déclaré Lenovo Holdings.

Derniers mots

Les investissements récents de Lenovo dans les téléphones portables ont été énormes, et la société a réussi en Chine et dans d’autres régions. Ces derniers temps, ses ventes en Europe, en Amérique latine et au Brésil sont plutôt bonnes. L’activité mobile de l’entreprise a réalisé un bénéfice pour la première fois en dix ans. Malgré quelques problèmes, la société ne recule pas sur le marché de la téléphonie mobile.

