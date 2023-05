Voici la seule chose que je n’aime pas dans mon MacBook Pro M2 Pro 14 pouces

Apple a présenté de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces plus tôt cette année. Bien que ces ordinateurs portables conservent le même design que la génération précédente, ils sont équipés de puces M2 Pro et M2 Max plus rapides. J’utilise le M1 MacBook Air depuis plus de deux ans, mais j’ai décidé d’essayer le nouveau MacBook Pro. Et bien que ce soit indéniablement un excellent ordinateur portable, il y a une chose que je n’aime pas à ce sujet.

Passer d’un MacBook Air M1 à un MacBook Pro M2 Pro

Avant le MacBook Air M1, tous les MacBook que j’ai eus étaient des modèles Pro. Cependant, avec l’introduction du M1, le modèle de base de l’Air semblait être assez bon. Il est plus puissant que n’importe quel autre ordinateur portable que j’ai jamais essayé, et il a une grande autonomie de batterie combinée à un design ultra mince et compact. Mais comme je l’ai écrit précédemment, je voulais un MacBook avec un écran légèrement plus grand.

Selon les rumeurs, Apple présenterait un nouveau MacBook Air avec un écran plus grand de 15 pouces en juin, et j’ai été définitivement tenté par cette idée. Le MacBook Pro 16 pouces est trop maladroit pour moi, tandis qu’un écran 13 pouces semble trop petit. Mais le stockage sur mon MacBook Air était déjà à sa limite et j’avais besoin d’une mise à niveau matérielle. Le MacBook Air M2 a presque un an, j’ai donc choisi le MacBook Pro M2 Pro 14 pouces à la place.

Je ne regrette pas d’avoir fait ce choix. Le MacBook Pro M2 Pro est génial. Maintenant que je fais du vlogging, la puissance supplémentaire de la puce M2 Pro est cruciale pour exporter des vidéos plus rapidement. Je peux aussi travailler avec des machines virtuelles et même jouer à certains jeux sans aucun problème. Et, bien sûr, le pouce supplémentaire sur l’écran me donne plus de place pour le contenu.

Le design plus fin du MacBook Air me manque, car le modèle Pro est nettement plus épais et plus lourd que l’Air. Mais compte tenu du matériel à l’intérieur du MacBook Pro et de l’ajout de plus de ports, cela ressemble à un compromis équitable. Cependant, il y a un aspect de cet ordinateur portable qui me dérange.

L’autonomie de la batterie du MacBook Pro 14 pouces m’a déçu

La durée de vie de la batterie du MacBook Pro 14 pouces n’est tout simplement pas bonne. Lorsque j’ai acheté mon MacBook Air M1, j’ai été surpris par la durée de vie de la batterie de cet ordinateur portable. Le Mac pourrait facilement durer trois jours sans se recharger si je ne l’utilisais que pour des tâches de base comme naviguer sur le Web et écouter de la musique. M1 a changé les règles en matière d’efficacité énergétique.

Mais en ce qui concerne les variantes Pro et Max des puces d’Apple, les choses ne sont pas parfaites. J’ai eu une mauvaise autonomie avec mon MacBook Pro 14 pouces, ce qui me donne l’impression d’utiliser à nouveau un Mac Intel. Jusqu’à présent, je n’ai pas pu garder mon MacBook Pro débranché plus de six heures, même lors de l’exécution de tâches de base.

Lors de l’un de mes tests, le Mac a vidé 10 % de la batterie en seulement 50 minutes avec uniquement Safari, Twitter et Apple Music ouverts. L’activation du mode faible consommation prolonge la durée de vie de la batterie d’une heure, mais c’est encore loin de ce dont un MacBook Air est capable. J’ai partagé mes plaintes sur Twitter, et d’autres utilisateurs de MacBook Pro 14 pouces semblaient également être dérangés par la durée de vie de la batterie.

Je ne pense même pas que j’ai eu 10 heures d’autonomie sur cette chose. J’ai utilisé Apple Music et YouTube pendant la dernière heure et j’ai déjà perdu 10 % de charge. Le logiciel a besoin d’optimisation je pense. pic.twitter.com/nThVFEpxeK — Filipe Espósito (@filipeesposito) 12 mai 2023

Pourquoi cela se produit-il donc?

Pour être juste, Apple reconnaît que le MacBook Pro 14 pouces n’a pas une batterie aussi longue que le MacBook Air ou même le MacBook Pro d’entrée de gamme avec une puce M2 et un écran de 13 pouces. Selon la société, MacBook Air offre jusqu’à 15 heures de navigation Web sur batterie, tandis que MacBook Pro n’offre que jusqu’à 12 heures.

Les puces M2 Pro et M2 Max devraient consommer plus d’énergie que le M2 ordinaire, car ce sont des puces plus puissantes. Dans le même temps, le MacBook Pro 14 pouces dispose d’un écran 120 Hz, ce qui augmente également la consommation d’énergie. Le système dispose de certaines méthodes pour optimiser ces ressources et équilibrer les performances et la durée de vie de la batterie. Mais il semble que macOS ne fasse pas un très bon travail.

Il serait compréhensible que toute la batterie se vide en cinq ou six heures lorsque vous travaillez avec Final Cut Pro ou d’autres logiciels gourmands en ressources. Mais le Mac semble gaspiller des ressources même pour des tâches simples. Pour la première fois depuis que j’ai acheté un Apple Silicon Mac, j’ai dû recourir au mode basse consommation pour m’assurer que mon Mac survivrait à un long voyage avec une seule charge.

Je ne m’attends pas à pouvoir utiliser mon MacBook Pro débranché pendant trois jours, mais je pense qu’Apple pourrait faire plus en matière d’optimisation logicielle et matérielle. Après tant d’années de frustrations avec Intel, j’étais vraiment content de mon Mac M1. Mais maintenant, je regrette d’avoir à nouveau un ordinateur portable avec une autonomie incroyable.

Et toi? Que pensez-vous de l'autonomie de la batterie du dernier MacBook Pro ?



