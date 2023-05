Chat Lock : WhatsApp vous permettra désormais de verrouiller les chats avec un mot de passe ou une empreinte digitale

WhatsApp a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Chat Lock qui vise à fournir aux utilisateurs une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité. La fonctionnalité Chat Lock, révélée par Meta – la société mère de WhatsApp, permet aux utilisateurs de verrouiller et de masquer leurs conversations dans un dossier protégé par mot de passe. Cette évolution intervient au milieu des préoccupations croissantes concernant la sécurité en ligne et du débat en cours autour du projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement britannique.

Chat Lock : une nouvelle fonctionnalité de confidentialité pour les utilisateurs de WhatsApp

Chat Lock déplace vos messages de la boîte de réception habituelle vers un nouveau dossier qui ne peut être ouvert qu’avec un mot de passe ou une authentification biométrique, telle que la reconnaissance faciale ou l’authentification par empreinte digitale. Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour protéger les conversations les plus intimes des utilisateurs et masquer les notifications de ces chats.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a confirmé la nouvelle fonctionnalité dans un message Facebook, déclarant : « Les nouveaux chats verrouillés dans WhatsApp rendent vos conversations plus privées. Ils sont cachés dans un dossier protégé par mot de passe et les notifications n’afficheront pas le contenu de l’expéditeur ou du message.

WhatsApp pour Android 2.23.10.71 et WhatsApp pour iOS 2.23.9.77 sont désormais compatibles avec Chat Lock.

Chat Lock : Confidentialité améliorée pour les conversations WhatsApp

L’introduction de cette fonctionnalité fait partie des efforts continus de Meta pour améliorer la confidentialité des utilisateurs sur WhatsApp. Le service de messagerie offre déjà un cryptage de bout en bout, la possibilité de crypter les sauvegardes, de bloquer les capacités de capture d’écran et la possibilité de faire disparaître automatiquement les messages.

Chat Lock permet aux utilisateurs de sécuriser les conversations, même si quelqu’un d’autre met la main sur leur téléphone. La fonctionnalité désactive les aperçus dans les notifications et empêche l’enregistrement automatique des médias dans les chats verrouillés dans la galerie du téléphone.

WhatsApp et la controverse sur le projet de loi sur la sécurité en ligne

Chat Lock arrive alors que WhatsApp et d’autres services de messagerie cryptés entrent en conflit avec le projet de loi sur la sécurité en ligne du gouvernement britannique. Le projet de loi vise à réglementer le contenu Internet et à renforcer la sécurité en ligne. Il vise également à habiliter le régulateur des médias Ofcom à exiger des plateformes qu’elles identifient et suppriment les contenus pédopornographiques.

Avec d’autres sociétés, Meta a critiqué le projet de loi sur la sécurité en ligne, arguant qu’il pourrait affaiblir le chiffrement de bout en bout. Cette fonctionnalité de sécurité est cruciale, car elle empêche les non-participants de voir le contenu de la conversation. Meta a déclaré à un moment donné qu’il préférait interrompre l’accès des utilisateurs britanniques plutôt que de compromettre leur vie privée.

Le gouvernement britannique, cependant, insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention d’interdire le chiffrement de bout en bout. Le gouvernement britannique soutient que le projet de loi préservera la confidentialité tout en améliorant la protection de la sécurité des enfants. Selon des enquêtes, le projet de loi bénéficie du support d’un grand nombre d’adultes britanniques, ainsi que du support d’organisations caritatives telles que la NSPCC.

Opposition et préoccupations entourant le projet de loi sur la sécurité en ligne

Malgré les assurances du gouvernement, certaines organisations, dont la plateforme de messagerie Element basée au Royaume-Unis, ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel du projet de loi sur la vie privée et la sécurité nationale. Element, utilisé par le ministère de la Défense, le US Marine Corps et les forces armées ukrainiennes, a qualifié le projet de loi de « carrément dangereux » et affirmé qu’il pourrait affaiblir la sécurité nationale.

Le PDG d’Element, Matthew Hodgson, a fait valoir que «les mauvais acteurs ne respectent pas les règles» et que les États-nations voyous, les terroristes et les criminels cibleraient tous les points d’accès créés par un cryptage affaibli. Il a par ailleurs critiqué le gouvernement britannique pour avoir introduit une « surveillance de masse de routine » et sapé le cryptage, déclarant que « les mauvais acteurs continueront simplement à utiliser les applications non réglementées existantes, et les bons acteurs utilisant des applications conformes verront leur vie privée compromise ».

L’avenir de la confidentialité et de la sécurité sur les applications de messagerie

WhatsApp améliore les fonctionnalités de confidentialité, mais on ne sait pas comment le débat sur le projet de loi sur la sécurité en ligne progressera. Chat Lock montre leur dévouement à la confidentialité des utilisateurs, mais la législation pourrait avoir un impact sur les applications de messagerie cryptées et les utilisateurs.

Pour l’instant, les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité pour renforcer la confidentialité et la sécurité des conversations WhatsApp. Restez à jour sur les nouvelles de WhatsApp pour plus de développements à mesure que la fonctionnalité s’étend à plus d’utilisateurs dans les prochains jours.

Comment activer le verrouillage du chat sur WhatsApp

Pour activer la nouvelle fonctionnalité de sécurité, suivez ces étapes simples :

Mettez à jour votre WhatsApp vers la dernière version (Android 2.23.10.71 ou iOS 2.23.9.77) Ouvrez le chat que vous souhaitez verrouiller Appuyez sur les informations du chat Recherchez l’option « Chat Lock » et activez-la Choisissez votre méthode d’authentification préférée

Une fois activés, vos chats verrouillés seront déplacés vers le dossier « Chats verrouillés ». Vous ne pouvez accéder aux chats qu’en utilisant la méthode d’authentification choisie. Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Chat Lock, consultez le blog de WhatsApp.

Conclusion

Chat Lock sur WhatsApp améliore la confidentialité et la sécurité des utilisateurs à l’ère numérique. Les services de messagerie cryptés font l’objet d’un test et d’une réglementation, les utilisateurs doivent donc rester informés et utiliser les fonctionnalités disponibles pour protéger leurs conversations. Avec Chat Lock, les utilisateurs de WhatsApp bénéficient d’une couche supplémentaire de sécurité et de tranquillité d’esprit lorsqu’ils communiquent avec d’autres.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp. Laissez-nous un commentaire dans la section des commentaires.

