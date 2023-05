Comment faire une capture d’écran sur Google Pixel 7a [avec un Long Sreenshot]

Google a récemment mis à jour la gamme Pixel A en introduisant le Pixel 7a. Le Pixel 7a est livré avec un certain nombre d’améliorations qui en font une mise à niveau décente. Si vous avez l’appareil tôt ou si vous envisagez de l’acheter, ce guide pourrait vous être utile. Ici, vous apprendrez comment faire des captures d’écran sur Google Pixel 7a. Oui, ce guide explique également comment prendre une longue capture d’écran sur Pixel 7a.

Le Pixel 7a est un téléphone Pixel abordable doté d’un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces. Son écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui n’était pas le dernier téléphone de cette série. Le téléphone est livré avec le SoC Google Tensor G2. Google a également amélioré l’appareil photo des derniers téléphones de la série Pixel A. Le Pixel 7a est doté d’une caméra arrière de 64 MP+13 MP et d’une caméra frontale de 13 MP.

Nous utilisons quotidiennement des smartphones pour la plupart de nos travaux. Et lors de l’utilisation, nous rencontrons de nombreuses pages ou contenus utiles que nous souhaitons partager avec d’autres. Oui, vous pouvez partager du contenu avec le bouton de partage, mais sur les pages de publication, vous ne trouverez pas le bouton de partage. Dans ce cas, vous pouvez toujours capturer cette page sur votre téléphone en prenant une capture d’écran.

De plus, si vous souhaitez partager un paramètre spécifique ou une partie d’un jeu auquel vous jouez sur votre téléphone, vous pouvez facilement prendre une capture d’écran. Si vous avez un Pixel 7a, le processus est assez simple.

Prendre des captures d’écran sur le Pixel 7a à l’aide des boutons

Le moyen le plus couramment utilisé pour prendre une capture d’écran sur un téléphone Android est probablement le bouton combo. En effet, il est facilement accessible et vous n’avez besoin d’aucune application tierce pour l’utiliser. De plus, il est activé par défaut, ce qui indique que vous n’avez pas besoin de jouer avec les paramètres.

Sur votre Pixel 7a, ouvrez la page ou accédez à la page que vous souhaitez capturer. Appuyez maintenant simultanément sur les boutons de réduction du volume et d’alimentation.

Cela capturera instantanément la page sur votre Pixel 7a. Vous pouvez modifier la capture d’écran ou partager la capture d’écran à partir de l’aperçu de la capture d’écran.

Prendre des captures d’écran sur le Pixel 7a à l’aide de Gesture

Oui, vous pouvez utiliser les gestes par défaut pour capturer des captures d’écran sur votre Pixel 7a. Le processus est le même que pour les autres téléphones Pixel. Mais si le Pixel 7a est votre premier téléphone Pixel au cours des dernières années, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer sur votre Pixel 7a. Depuis le bas de l’écran de votre téléphone, faites glisser votre doigt vers le haut et maintenez-le enfoncé. Choisissez une application ouverte à capturer. Appuyez maintenant sur la capture d’écran pour capturer la page sur votre Pixel 7a.

Ces deux solutions sont les solutions par défaut disponibles sur Pixel 7a pour capturer des captures d’écran. Mais vous pouvez toujours faire plus d’options pour prendre des captures d’écran comme utiliser le retour du robinet ou le geste à trois doigts, et plus encore.

Comment faire une longue capture d’écran sur Pixel 7a

Parlons maintenant de la longue capture d’écran également appelée capture d’écran défilante. Il y a des moments où nous devons capturer une page Web complète au lieu d’une seule page visible. C’est là que la capture d’écran défilante est utile. Oui, vous pouvez également prendre une capture d’écran avec défilement sur votre Pixel 7a.

Ouvrez la page ou l’application que vous souhaitez capturer sur votre Pixel 7a. Prenez la capture d’écran en utilisant la solution habituelle qui consiste à appuyer simultanément sur les boutons d’alimentation et de réduction du volume. Il faudra capturer la capture d’écran. La capture d’écran sera visible avec plus d’options. Appuyez sur Capturer plus pour capturer la partie suivante de la page. Continuez à faire la même chose jusqu’à ce que toutes les pages soient capturées. Il affichera la longue capture d’écran complète lorsque vous l’ouvrirez.

Voici donc comment faire une capture d’écran et une longue capture d’écran sur Google Pixel 7a. Cela va être utile pour tout le monde car nous devons prendre des captures d’écran fréquemment. Quelle solution suivez-vous pour faire une capture d’écran de votre Pixel 7a ? Est-ce la solution officielle ou une solution différente ? Faites-nous savoir dans la section des commentaires.

