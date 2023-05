Asus annonce une paire de cartes GeForce RTX 4090 au design compact

En bref : Asus a dévoilé une paire de cartes graphiques GeForce RTX 4090 conçues pour les petites constructions où l’immobilier est rare. Les deux cartes sont répertoriées sur le site Web d’Asus, mais au moment de la rédaction, aucune n’a de prix ou ne semble être disponible à l’achat.

La carte vidéo Asus ROG Strix LC GeForce RTX 4090 utilise le même combo pompe, radiateur et ventilateur qui a refroidi la GeForce RTX 3090 Ti refroidie par liquide d’Asus. La plaque froide pleine grandeur couvre à la fois le cœur du GPU et la mémoire de la carte, et il y a même un ventilateur de style souffleur pour garder les composants d’alimentation au frais.

Du point de vue des caractéristiques, la carte à 2,6 emplacements utilise un radiateur de 240 mm avec un tube de 540 m de long et deux ventilateurs ARGB de 120 mm. Les câbles du ventilateur sont acheminés sous les manchons en maille recouvrant le tube de liquide et se connectent directement à la carte pour une installation plus propre. La carte comprend également deux en-têtes PWM supplémentaires, vous permettant de faire fonctionner des ventilateurs de boîtier en phase avec les températures du GPU.

Ceux qui recherchent un peu plus de performances pourraient être intéressés par la version OC. Comme son nom l’indique, ce modèle est expédié avec une vitesse de fréquence légèrement supérieure.

La TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, quant à elle, est une solution entièrement refroidie par air. Il utilise trois ventilateurs Axial-tech, celui du centre tournant dans le sens opposé, ce qui, selon Asus, crée moins de turbulences et de bruit de ventilateur. Lorsque les températures descendent en dessous de 50 °C, les trois ventilateurs s’arrêtent de tourner pour réduire le bruit. Une fois que les températures auront atteint 55°C, les fans reviendront à la vie.

La carte utilise une conception à 3,2 emplacements et comprend des condensateurs de qualité militaire et d’autres composants pour une durabilité accrue.

Si vous êtes à la recherche d’un RTX 4090 refroidi à l’eau et que vous ne voulez pas attendre Asus, une solution personnalisée vaut peut-être le coup d’œil. Plus tôt cette année, Optimum Tech a utilisé un waterblock Alphacool ES pour réduire considérablement l’empreinte d’un RTX 4090 d’Inno3D. Le Suprim Liquid X de MSI pourrait également valoir la peine d’être vérifié si vous préférez une solution AIO.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :