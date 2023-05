Le MacBook Air 15 pouces manquera-t-il de cette fonctionnalité ?

Le MacBook Air 15 pouces tant attendu d’Apple devrait faire ses débuts à la WWDC le mois prochain. Avant cette sortie, j’ai réfléchi à la manière dont ce MacBook Air grand écran pourrait s’intégrer dans la gamme Mac actuelle d’Apple, et j’ai réalisé qu’il existe une limitation potentielle (sinon probable) qui pourrait être un facteur décisif pour de nombreux acheteurs…

Cette seule limitation est : la possibilité d’utiliser plusieurs écrans externes. Autrement dit, la possibilité de connecter votre MacBook Air et de l’utiliser pour alimenter deux écrans externes sur votre bureau. Il s’agit d’une limitation connue du MacBook Air 13 pouces actuel, et c’est une limitation qui frustre beaucoup de ces utilisateurs.

Pour rappel, le MacBook Air M2 actuel prend en charge un écran externe avec une résolution allant jusqu’à 6K à 60hHz. Ceci, bien sûr, s’ajoute à l’affichage intégré. Il existe des solutions de contournement pour activer la prise en charge multi-affichage, mais ces solutions de contournement ne sont pas aussi fiables que le serait la prise en charge native d’Apple.

Il s’agit en fait de l’une des rares régressions par rapport au dernier MacBook Air alimenté par Intel sorti en 2018. Cette version du MacBook Air prenait en charge jusqu’à deux écrans externes avec une résolution 4K.

Le MacBook Air 15 pouces résoudra-t-il ce problème ?

Le fait qu’Apple vise ou non à corriger cette limitation lors de la sortie du MacBook Air 15 pouces pourrait dépendre de la puce Apple Silicon qu’il utilise. Les rumeurs ici sont contradictoires, certaines sources suggérant qu’il sera alimenté par la même puce M2 que celle utilisée par le MacBook Air de génération actuelle. D’autre part, Netcost-security.fr a entendu d’une source auparavant fiable que le MacBook Air 15 pouces utiliserait la puce M3, mais des rapports plus récents ont indiqué qu’Apple a été contraint d’abandonner ce plan.

Si le MacBook Air 15 pouces est alimenté par la puce M3, la prise en charge de deux écrans externes serait idéalement quelque chose vers le haut de la liste des choses à faire d’Apple. Pour le moment, cependant, nous n’avons encore rien entendu à ce sujet. Il semble également plus probable que le MacBook Pro 15 pouces utilise la puce M2, Apple ne prévoyant pas de Mac M3 avant la fin de cette année.

Si le MacBook Air 15 pouces est alimenté par une puce M2 et est capable de prendre en charge deux écrans externes, les propriétaires actuels de MacBook Air M2 pourraient se sentir lésés. Ce résultat semble toutefois peu probable s’il s’agit d’une limitation technique légitime de la puce M2 qui empêche Apple de prendre en charge deux écrans externes.

Et bien sûr, il est également possible qu’Apple limite indéfiniment le MacBook Air à la prise en charge d’un seul écran externe, quelle que soit la puce à l’intérieur. Après tout, cela crée une raison supplémentaire pour les utilisateurs de se tourner vers le MacBook Pro plus cher. Il y a déjà des questions sur la façon dont le MacBook Air 15 pouces pourrait grignoter certaines ventes de MacBook Air 16 pouces.

Même si vous n’utilisez pas deux écrans externes avec votre Mac, c’est une configuration plus courante que vous ne le pensez. C’est particulièrement courant dans les environnements d’entreprise, où les employeurs fournissent souvent aux employés deux écrans de résolution inférieure plutôt qu’un écran haute résolution.

Le MacBook Air 15 pouces devrait sortir à la WWDC en juin, nous sommes donc à moins d’un mois de l’annonce officielle. Envisagez-vous de l’acheter? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

