Cette startup vous offrira un téléviseur 4K gratuitement si vous regardez des publicités en continu

De l’autre côté du miroir : il y a un nouvel entrant sur le marché de la télévision qui veut perturber le modèle commercial traditionnel qui le sous-tend au détriment de la confidentialité des utilisateurs. Le plan audacieux de Telly est de vous convaincre qu’une télévision gratuite vaut les inconvénients d’un deuxième écran affichant des publicités persistantes. Les fabricants de téléviseurs pré-chargent déjà leurs téléviseurs avec des services financés par la publicité pour compenser les faibles marges bénéficiaires, il sera donc intéressant de voir si les ambitions de Telly se concrétisent.

Le monde de la technologie TV a connu de nombreuses innovations au cours des dernières années, des nouvelles technologies d’affichage aux nouvelles normes de diffusion, des fonctionnalités de jeu, des « Eco Remotes », de la télévision virtuelle sur des lunettes de réalité augmentée, et même des choses comme les interrupteurs d’arrêt et non- jetons fongibles.

Cependant, une société appelée Telly pense pouvoir créer une toute nouvelle catégorie de téléviseurs et perturber le modèle commercial traditionnel des fabricants de téléviseurs tels que Samsung, Vizio, LG et autres. Au lieu de vous faire payer une grande dalle de verre, il vous la donnera gratuitement si vous acceptez un concept légèrement différent de celui auquel vous vous êtes habitué.

En termes simples, Telly a construit un téléviseur doté de deux écrans séparés par une barre de son qui ne vous coûte rien d’autre que votre vie privée. Le plus grand écran est essentiellement un téléviseur HDR 4K de 55 pouces qui offre une expérience télévisuelle traditionnelle. Sous la barre de son, il y a un écran plus petit dont le but principal est de vous montrer des publicités et du contenu promotionnel.

Dans un communiqué, le fondateur de Telly, Ilya Pozin, a expliqué que « lorsque j’ai cofondé Pluto TV, nous avons créé un tout nouveau modèle qui offrait gratuitement un contenu télévisuel incroyable aux téléspectateurs. Désormais, avec Telly, nous fournissons également la télévision réelle gratuitement. . »

La pensée derrière ce nouveau modèle d’entreprise est enracinée dans des études qui montrent qu’un grand pourcentage d’adultes regardent souvent un deuxième écran tout en regardant la télévision. Si Telly veut réussir, ce deuxième écran devra être le « Smart Display » sur son nouveau téléviseur, qui est conçu pour afficher divers widgets avec des nouvelles sponsorisées, des résultats sportifs, des cours boursiers et, bien sûr, des publicités.

À cette fin, l’entreprise doit adapter les publicités apparaissant sur cet écran à vos préférences, c’est pourquoi vous devrez accepter de partager certaines informations sur vous et votre famille qui peuvent aider les annonceurs à vous cibler avec des publicités pertinentes. En plus de cela, le téléviseur collectera des données sur le contenu que vous regardez, la durée de vos sessions de visionnage, etc. Cela ne manquera pas de soulever des problèmes de confidentialité, et pour certains, cela pourrait bien être un facteur décisif.

De plus, la société peut parfois utiliser les deux écrans pour vous montrer des publicités. Lorsque vous ne regardez rien sur l’écran principal « Théâtre », il sera utilisé pour vous montrer différents types de contenu promotionnel, y compris des sondages interactifs qui vous récompensent pour votre participation avec des choses comme des cartes-cadeaux pour des services comme Netflix et Starbucks.

Telly OS alimente toute «l’expérience», mais curieusement, le téléviseur est également expédié avec un dongle Android TV que vous pouvez brancher sur l’un des trois ports HDMI pour accéder aux services de streaming populaires. Vous obtenez également une caméra et un microphone qui vous permettent de passer des appels vidéo, d’utiliser un assistant alimenté par l’IA ou d’accéder à l’un des nombreux « programmes de fitness avancés gratuits de suivi des mouvements ».

On nous dit que l’appareil photo a un obturateur de confidentialité qui sera fermé lorsque vous recevrez votre téléviseur, ce qui est sans doute un must sur un appareil qui doit en apprendre beaucoup sur vous par divers moyens pour subventionner le coût du hardware et générer un profit pour Telly et ses partenaires constructeurs publicitaires.

En parlant de profit, Telly ne pourra expédier que 500 000 appareils cette année. La société prévoit de passer à des millions de téléviseurs expédiés dans les années à venir, ce qui est un objectif ambitieux. Pozin affirme que son service de streaming financé par la publicité Pluto TV compte 80 millions d’utilisateurs – un petit succès qui l’a convaincu d’essayer de réinventer le modèle commercial des téléviseurs intelligents.

Telly affirme que le téléviseur coûterait 1 000 $, ce qui, selon nous, est dû au coût supplémentaire de la barre de son et du deuxième écran. Il convient de noter que vous pouvez désactiver la collecte de données, mais vous devrez payer 500 $ pour conserver l’appareil. Le chiffre de 500 $ est probablement plus proche du coût de production réel, donc Telly devrait générer des centaines de millions de dollars de revenus publicitaires et d’affiliation juste pour atteindre le seuil de rentabilité sur ce premier lot de 500 000 téléviseurs.

Le concept lui-même est certainement intrigant, mais nous devrons attendre et voir s’il s’avère être un modèle commercial fonctionnel. Telly dit qu’elle a pu trouver quelques investisseurs haussiers plus tôt cette année qui soutiendront ses efforts, mais elle n’a pas encore expliqué comment elle gérera toute tentative de contourner les publicités persistantes sur le deuxième écran.

Si l’idée d’un téléviseur financé par la publicité semble attrayante, vous pouvez en réserver un ici. Il n’y a pas de date d’expédition claire, mais Telly dit qu’elle commencera à expédier le nouveau téléviseur cet été.

Accepteriez-vous d’utiliser un téléviseur financé par la publicité ?

