Montage vidéo basé sur l’IA et plus encore pour Premiere Pro d’Adobe

Adobe a officiellement mis à jour Premiere Pro avec le montage vidéo textuel. Après une période de temps dans la version bêta tout au long de cette année, Adobe a annoncé le mois dernier que la fonctionnalité arriverait sur Premiere Pro en mai, et la semaine dernière, cette mise à jour est devenue disponible.

Génération de transcription alimentée par l’IA

La fonctionnalité fonctionne à l’aide de l’apprentissage automatique Sensei d’Adobe, qu’ils utilisent depuis longtemps pour la génération de transcriptions. Désormais, en plus de créer automatiquement une transcription de tous vos fichiers vidéo à utiliser dans des sous-titres fermés ou ouverts, Premiere vous permet d’effectuer des modifications sur votre A-Roll simplement en supprimant des parties du texte.

Dans analyse les pistes audio pour chaque mot et marque des pauses plus longues avec des ellipses, que vous pouvez survoler pour afficher la longueur exacte. Réduire votre A-Roll en un brouillon est aussi simple que de couper des parties du texte ou de supprimer les silences de la transcription, et ces mêmes changements sont immédiatement reflétés dans votre chronologie.

Le produit de l’édition basée sur le texte nécessitera toujours un réglage précis pour le timing exact, en plus de toutes vos améliorations habituelles de l’audio et des couleurs et de l’ajout de B-Roll, mais cela peut vous faire gagner un temps considérable lorsque vous travaillez sur de nombreuses séquences. .

Améliorations de la souris, cinématiques iPhone et plus

Alors que l’édition basée sur le texte était de loin la fonctionnalité la plus importante de cette version, il existe quelques autres améliorations pour ceux de l’écosystème Apple. Adobe a amélioré la prise en charge des trackpads Apple et de la Magic Mouse, ce qui a permis un défilement plus fluide. C’est un changement mineur, mais bienvenu ! Adobe a également ajouté la prise en charge des clips cinématographiques tournés en mode cinéma sur iPhone.

Il existe plusieurs autres améliorations de la qualité de vie dans la dernière version de Premiere. Bien que l’enregistrement automatique ait toujours été une fonctionnalité essentielle, il apparaît toujours devant votre projet pendant que vous travaillez, vous éloignant de votre travail à chaque fois qu’il est enregistré. Désormais, la sauvegarde automatique de Premiere se déroule en arrière-plan, de sorte qu’elle ne perturbe pas votre flux de travail. Et, enfin, Adobe a étendu la prise en charge de la transcription pour inclure le danois.

