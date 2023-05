L’iPhone 14 introduit la fonction SOS d’urgence en Australie et en Nouvelle-Zélande

Même si Apple est une marque célèbre aux quatre coins du monde, de nombreuses régions n’ont pas accès à toutes les fonctionnalités des produits Apple. Par exemple, l’iPhone 14 a introduit l’année dernière une fonction satellite SOS d’urgence. Les États-Unis et le Canada ont été parmi les premiers pays à soutenir la fonctionnalité. D’autres pays ont également adopté cette fonctionnalité – la France, l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Unis. Aujourd’hui, nous avons appris d’Engadget que deux autres pays – l’Australie et la Nouvelle-Zélande – bénéficieront de la fonctionnalité.

En fait, nous attendons depuis un certain temps que cette fonctionnalité arrive dans ces pays en raison des vastes zones sauvages sans couverture mobile dans ces régions. La fonctionnalité est gratuite pendant deux ans après l’activation et fonctionne pour tous les modèles d’iPhone 14, tels que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max exécutant iOS 16.4 ou une version ultérieure.

Comment fonctionne la fonction satellite SOS d’urgence ?

Pour activer la fonction satellite Emergency SOS, les utilisateurs d’iPhone 14 peuvent soit appuyer et maintenir enfoncés les boutons d’alimentation et de volume pendant quelques secondes, soit appuyer cinq fois sur le bouton d’alimentation. Une fois cela fait, les utilisateurs peuvent envoyer un SOS d’urgence par satellite. Il indiquera également à l’utilisateur où placer l’iPhone pour obtenir le meilleur signal. Ainsi, une fois connectés à un satellite, les utilisateurs peuvent envoyer des messages aux services d’urgence. Le téléphone fournira également l’emplacement de l’utilisateur. En cas de succès, les utilisateurs recevront un message leur indiquant de rester là où ils se trouvent car les services d’urgence ont été alertés.

Dans le premier cas de SOS d’urgence par satellite, un motoneigiste en Alaska qui s’est retrouvé coincé dans une région très éloignée et avait besoin d’aide a été secouru.

Vous pouvez également utiliser l’application Localiser pour partager votre position avec les membres de votre famille dans des cas non urgents. Après avoir ouvert l’onglet Moi, cliquez sur Envoyer ma position et balayez vers le haut pour voir votre position sur une carte. En fait, vous pouvez l’utiliser pour trouver ce que vous cherchez. Il inclut des fonctionnalités telles que le suivi lorsqu’un iPhone ne reçoit aucun signal ou est éteint.

