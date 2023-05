Étiquettes portables Apple décrites dans une demande de brevet déguisée

Une demande de brevet pour les étiquettes portables Apple a été révélée, après que la société ait initialement pris des mesures pour dissimuler son identité.

Apple décrit comment les étiquettes pourraient être portées sur le corps, ou attachées aux vêtements, pour remplir un large éventail de fonctions de santé et de sport…

De toute évidence, Apple a repéré la demande de brevet initialement déposée en 2020, mais publiée seulement la semaine dernière.

Dans une demande de brevet récemment découverte en Europe ce matin, Apple décrit un iPhone qui pourrait communiquer avec des étiquettes portables qui peuvent être placées sur différentes parties du corps ou des vêtements d’un utilisateur et peuvent être utilisées pour une ou plusieurs fonctions liées à la santé telles que la surveillance de la posture , surveillance de l’exposition au soleil, physiothérapie, assistance à la course, détection des chutes, suivi de la condition physique/activité, suivi des mouvements, applications médicales, applications biométriques, entraînement personnel et autres fonctions.

Le site note qu’Apple s’est donné beaucoup de mal pour garder l’application silencieuse.

Bien que le brevet d’Apple date de 2020, il a été déposé sous les noms des ingénieurs d’Apple et non d’Apple l’entreprise afin d’éviter d’être détecté aux États-Unis. Lorsque le brevet sera finalement accordé, le nom d’Apple apparaîtra officiellement sur le brevet américain.

Cependant, maintenant que la demande a été publiée, le demandeur est répertorié comme Apple plutôt que comme les ingénieurs.

L’Apple Watch peut déjà effectuer un suivi de la condition physique et des activités, bien sûr, mais il semble que l’idée ici est de fournir une analyse beaucoup plus détaillée de choses comme la marche, le golf ou le swing de tennis, etc.

Ce n’est pas une idée nouvelle : le premier exemple dont je me souvienne remonte à 2013.

Zepp Labs a maintenant poussé le concept un peu plus loin avec un petit capteur léger qui capture des données sur votre swing de baseball, de golf ou de tennis, fournissant une analyse et un enregistrement de données instantanés. Le capteur 6g se fixe sur un gant et contient deux accéléromètres, un gyroscope et une boussole.

Apple a également obtenu un brevet pour une bande intelligente avec des fonctionnalités similaires, en 2019.

Au baseball ou au golf, par exemple, des jauges de contrainte pourraient être utilisées pour analyser l’adhérence, et des accéléromètres et des capteurs barométriques utilisés pour analyser le swing.

Il existe un marché croissant pour ce type d’approche axée sur les données des compétences sportives, utilisant une variété de méthodes différentes. Ceux-ci incluent des capteurs portés sur le corps, des capteurs montés sur le club, un kit d’analyse vidéo, des systèmes radar et même – je ne plaisante pas – des coussinets de capteur de semelle intérieure de chaussures de golf.

Comme toujours, nous notons qu’Apple brevète un grand nombre de choses, dont seul un petit nombre est jamais lancé. La société est entrée dans le domaine de la santé de manière assez importante, donc plus de capteurs de santé semblent plausibles, même si j’imagine que le jeu final serait de les incorporer dans l’Apple Watch plutôt que d’avoir des étiquettes portables autonomes.

Photo : Gary Butterfield/Unsplash

