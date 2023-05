L’iPhone 15 risque d’être retardé à cause de problèmes d’approvisionnement !

Les iPhone 15 et 15 Plus sont des produits très attendus de l’année. Mais leur sortie risque d’être retardée en raison des capteurs 48MP présents dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ces capteurs pourraient également être présents dans les iPhone 15 et 15 Plus. Mais les analystes ont suggéré qu’une pénurie d’approvisionnement de ces composants pourrait entraver leur sortie. Cependant, ce ne sont que des rumeurs et des spéculations d’analystes et non des informations officielles.

Retard possible dans la sortie de l’iPhone 15 en raison d’une pénurie d’approvisionnement en composants de capteur photo

La sortie de nouveaux iPhones cette année pourrait ne pas suivre le calendrier habituel. Cela est dû à des difficultés d’alimentation du capteur photo principal. Le capteur photo principal de 48 MP de l’iPhone 14 Pro et Pro Max devait être inclus dans les modèles moins chers de l’iPhone 15. Cependant, l’analyste Jeff Pu suggère qu’Apple pourrait rencontrer des difficultés pour fournir certains composants de l’appareil photo, ce qui pourrait entraîner des retards.

Dans sa newsletter publiée par Haitong International Securities, Jeff Pu s’est montré moins optimiste quant à la sortie des iPhone 15 et 15 Plus. Il a déclaré qu’Apple pourrait avoir du mal à fournir le capteur 48MP dans les délais prévus. Il a ajouté que les deux smartphones pourraient être lancés en même temps que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il aura lieu en septembre 2023 s’il n’y a plus de retard.

Les prochains iPhones pourraient avoir des améliorations significatives dans leurs composants photo, en particulier par rapport à l’iPhone 14. Le modèle Ultra, en particulier, pourrait avoir un téléobjectif périscopique qui permet un zoom optique jusqu’à 10x. Tous les téléphones iPhone 15 peuvent avoir un zoom périscopique, qui devrait offrir un grossissement deux fois supérieur.

De plus, ces téléphones pourraient avoir un nouveau capteur Sony capable de mieux gérer le HDR et de capturer plus de lumière la nuit. Cette amélioration peut corriger l’un des défauts historiques de l’iPhone et rendre l’appareil photo encore plus attrayant pour les utilisateurs.

Bien que le retard des iPhone 15 et 15 Plus soit possible, Apple peut toujours les publier à temps. Cependant, la pénurie d’approvisionnement rappelle que même les produits les plus attendus peuvent rencontrer des défis inattendus qui peuvent affecter leur sortie. Cependant, il n’y a pas encore d’informations officielles à ce sujet, vous devez donc prendre ces rumeurs avec des pincettes.

