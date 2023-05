Découvrez la dernière mise à jour de Bing Chat : images, achats, météo et plus

Bing Chat est le chatbot de Microsoft qui vous permet de discuter avec le moteur de recherche et d’obtenir des réponses à vos questions, des suggestions pour vos recherches, du contenu créatif et bien plus encore. Bing Chat est en constante évolution et reçoit des mises à jour régulières pour améliorer son expérience et ses fonctionnalités. Dans cet article, nous vous informons des dernières nouvelles que Bing Chat a incorporées et comment vous pouvez en profiter.

Quoi de neuf dans Bing Chat : Images dans les réponses et nouveaux éléments pour représenter les tableaux et les comparaisons

L’une des innovations les plus notables est que Bing Chat peut désormais afficher des images dans les réponses de chat, ce qui enrichit la conversation et vous donne plus d’informations visuelles sur le sujet que vous consultez. Par exemple, si vous interrogez Bing Chat sur un animal, une ville ou une personne célèbre, il vous montrera une image liée à votre requête, ainsi qu’un texte explicatif. Cliquez sur l’image pour ouvrir une carte de connaissances vous donnant plus de détails sur le sujet.

Microsoft a annoncé que cette fonctionnalité sera étendue à d’autres sujets à l’avenir, afin que vous puissiez profiter d’une expérience de recherche plus riche et plus visuelle avec Bing Chat.

Autre nouveauté, Microsoft a repensé les éléments visuels qui apparaissent à la fin des réponses textuelles pour mieux les aligner sur l’expérience de chat. Cela a été fait pour une variété de sujets, avec l’intention de vous donner des réponses plus complètes à vos questions.

Ainsi, si vous utilisez Bing pour vos achats, vous pouvez comparer des articles côte à côte, voir leurs prix, leurs caractéristiques et leurs avis. Si vous posez des questions sur la météo, vous pouvez voir un graphique avec les prévisions pour les prochains jours, la température actuelle et le refroidissement éolien. Si vous lui posez des questions sur les finances, vous pouvez voir un graphique avec l’évolution du marché boursier, les prix des actions et des devises. Et si vous posez des questions sur les voitures, vous pouvez voir des images des modèles disponibles, leurs spécifications et leurs cotes.

L’expérience de copier-coller lorsque Bing Chat génère du code ou d’autres blocs de texte formaté a également été améliorée. Vous verrez maintenant un bouton séparé qui vous permet de copier rapidement le contenu et de le coller ailleurs. Ceci est utile si vous souhaitez utiliser le code que Bing Chat génère pour vous pour votre propre projet, ou si vous souhaitez partager le texte que Bing Chat vous écrit avec quelqu’un d’autre.

Enfin, vous pouvez désormais utiliser des styles de mise en forme dans vos publications, tels que des paragraphes, des puces ou des numéros. Cela s’applique lorsque vous saisissez ou collez votre message dans le chatbot. De cette façon, vous pouvez mieux organiser votre consultation ou votre contenu créatif¹.

Voici quelques-uns des derniers développements que Bing Chat a intégrés pour améliorer votre expérience de conversation avec le moteur de recherche. N’oubliez pas que vous pouvez également enregistrer vos discussions dans la version Web de Bing Chat et les consulter ultérieurement dans la section Activité récente.

Si vous voulez essayer ce service et découvrir tout ce qu’il peut faire pour vous, rendez-vous simplement sur https://www.bing.com/chat/ et démarrez une conversation.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :