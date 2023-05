Le projet de cryptomonnaie Worldcoin à balayage d’iris du patron d’OpenAI, Sam Altman, lève près de 100 millions de dollars

En contexte : lorsque le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a un projet, les personnes y prêtent attention. Sa mission actuelle est Worldcoin, un réseau cryptomonnaie qui utilise un système d’identification par balayage de l’iris pour donner aux personnes l’accès à une monnaie numérique gratuite. Il a déjà levé 100 millions de dollars et pourrait être lancé dans les prochaines semaines.

Altman a fondé Worldcoin aux côtés d’Alex Blania en 2019. The Information écrit qu’une vente de jetons de 100 millions de dollars au début de l’année dernière a testé l’offre totale de jetons de la société à 3 milliards de dollars. Mais c’était avant le début du cauchemar de la crypto en 2022, période au cours de laquelle FTX s’est effondré et près de 1 000 milliards de dollars ont été effacés des marchés.

La crypto a légèrement augmenté cette année – le prix actuel de près de 30 000 $ de Bitcoin est environ le double de ce qu’il était au début de 2023 – mais le montant levé par Altman en dit long sur le respect du patron de la société ChatGPT.

« C’est un marché baissier, un hiver crypto. C’est remarquable pour un projet dans cet espace d’obtenir un tel investissement », a déclaré l’une des sources du Financial Times.

Selon la société, le système Worldcoin utilise des orbes dotés d’une technologie de balayage de l’iris pour établir l’identité d’un individu. Il crée ensuite un World ID numérique qui peut être utilisé sous un pseudonyme dans une grande variété d’applications quotidiennes sans révéler l’identité de la personne. Une fois leur identité établie, les utilisateurs peuvent recevoir des jetons Worldcoin gratuits.

Sans surprise, l’utilisation de la technologie de balayage de l’iris rend certaines personnes nerveuses quant aux risques potentiels pour la vie privée ou la santé. Worldcoin dit qu’il ne stockera pas de données biométriques et que l’appareil ne blessera pas les yeux. Près de 1,7 million de personnes se sont désormais inscrites au service.

La nature unique de cette crypto-monnaie permet à Worldcoin de faire la distinction entre les humains et les robots, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise. Ils ont ajouté que cela pourrait également fournir une forme de revenu de base universel qui pourrait compenser les pertes d’emplois causées par une utilisation accrue de l’IA. Une vue intéressante, étant donné le lien d’Altman vers ChatGPT.

Les IA génératives coûtent déjà des emplois en Chine, tandis que Dropbox et IBM ont pointé du doigt l’intelligence artificielle pour avoir tué certains postes. Une étude de la banque Goldman Sachs plus tôt cette année a affirmé que les systèmes d’IA pourraient remplacer un quart des tâches de travail aux États-Unis et en Europe, l’équivalent de 300 millions d’emplois.

Worldcoin prévoit d’émettre 10 milliards de jetons au total, dont 80 % aux utilisateurs, 10 % aux investisseurs de l’entreprise et 10 % supplémentaires à une fondation pour la fabrication des orbes et le développement du réseau. Après la phase bêta, Worldcoin se prépare à déployer son protocole blockchain et à commencer à enregistrer les transactions dans les six prochaines semaines.

