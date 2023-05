L’accès anticipé à realme UI 4.0 basé sur Android 13 est désormais disponible pour realme C33

realme a déjà publié la mise à jour realme UI 4.0 basée sur Android 13 pour un certain nombre d’appareils éligibles. Maintenant, la société commence à tester son nouveau skin personnalisé sur les téléphones récemment sortis avec des versions plus anciennes d’Android. realme C33 est l’un des nouveaux téléphones sortis cette année avec le skin realme UI 3.0. Le téléphone a désormais accès au skin realme UI 4.0 basé sur Android 13 via un programme d’accès anticipé. Lisez la suite pour en savoir plus.

Comme toujours, realme partage officiellement l’information en la publiant sur son Forum de la communauté. Les inscriptions au programme bêta sont maintenant ouvertes et la société prévoit de déployer le programme entre le 15 et le 20 mai. Il n’y a que 500 places dans le programme d’accès anticipé, mais realme pourrait étendre les places dans les prochains jours. Une autre chose à garder à l’esprit est de vous assurer que votre téléphone fonctionne sur le numéro de version du logiciel A.75 ou A.77. Si votre téléphone fonctionne avec un logiciel plus ancien, assurez-vous de le mettre à jour vers l’une de ces versions.

realme C33 Android 13 offre un accès anticipé à une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. En parlant de la liste des fonctionnalités, la mise à jour est livrée avec un AOD mis à jour, un moteur de calcul dynamique pour l’amélioration des performances, un outil Private Safe, la prise en charge de plus de palettes de couleurs, de grands dossiers pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, etc. Vous pouvez également vous attendre au nouveau correctif de sécurité mensuel.

Désormais, si vous possédez realme C33 et que vous souhaitez essayer les fonctionnalités de realme UI 4.0, vous pouvez participer au programme d’accès anticipé en remplissant le formulaire Google. La société examinera votre candidature et s’il y a des places disponibles dans le programme et que tout va bien, vous recevrez la mise à jour bêta en direct.

Ici se trouve le lien vers le formulaire Google partagé par realme.

Une fois que vous avez reçu la version bêta sur votre appareil, vous pouvez accéder à Paramètres> Mise à jour du logiciel, puis mettre à jour votre téléphone vers la version d’accès anticipé.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant de mettre à jour votre appareil avec le nouveau logiciel. Chargez également votre appareil à au moins 60 %.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.