L’ère de Vice s’achève, le groupe déclare faillite : « We’ll be back »

Le groupe d’édition qui a supervisé les projets de Vice est un protagoniste du monde de l’information depuis 20 ans, se concentrant sur les médias sociaux et essayant d’intercepter une cible plus jeune. Il lui faudra désormais chercher de nouveaux investisseurs pour survivre.

Il l’avait déjà annoncé mais c’est maintenant officiel Vice Media Group , la société derrière le portail Vice and Motherboard, a déposé son bilan aujourd’hui 15 mai. Aucun arrêt, Vice Media Group continuera à publier mais a officialisé qu’il était prêt à trouver un nouvel acheteur. Après des mois difficiles, des licenciements et l’effondrement des revenus publicitaires, il doit se mettre à l’abri en cherchant un groupe de prêteurs prêts à investir dans les titres. L’éditeur numérique a expliqué qu’en dépit des difficultés, il est optimiste et s’attend à devenir une entreprise financièrement saine et plus solide dans deux à trois mois.

Vice Media Group était évalué à 5,7 milliards de dollars, il pourrait maintenant être acheté pour 225 millions de dollars. Les investisseurs de Vice Media Group comprennent Fortress Investment Group, Monroe Capital et Soros Fund Management, la société fondée par le milliardaire George Soros. Les prêteurs ont approuvé un prêt de 20 millions de dollars pour consolider la faillite de Vice Media, un montant qui servira pendant la période de transition où d’autres sociétés pourront soumissionner pour acheter Vice.

La chute et les perspectives de Vice Media Group

Depuis des années, l’entreprise est une référence dans le monde de l’édition. Parmi les premiers à miser sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, et chercher la cible idéale parmi les plus jeunes. Avec des contenus de niche et des coupes non conventionnelles, Vice parle de cinéma, de coutumes, de société, de culture depuis plus de 20 ans, fait des reportages et raconte des réalités lointaines. Il a construit un studio de cinéma, une agence de publicité et une émission sur HBO. Ces derniers mois, cependant, les problèmes de l’entreprise sont devenus évidents, le premier symptôme étant l’adieu de la directrice générale Nancy Dubic qui a quitté l’entreprise après cinq ans. Jesse Angelo, président mondial des nouvelles et du divertissement de la société, a également quitté la société. Vice « a été engagé dans une évaluation complète des alternatives stratégiques et de la planification », a déclaré un porte-parole dans un communiqué. « L’entreprise, son conseil d’administration et ses parties prenantes continuent de se concentrer sur la recherche de la meilleure voie pour l’entreprise. »

Mais selon Vice Group, malgré les difficultés, ce sera un nouveau départ : « Nous aurons un nouveau propriétaire, une structure de capital simplifiée et la capacité de fonctionner sans les passifs préexistants qui pèsent sur notre activité » ont expliqué Bruce Dixon et Hozefa. Lokhandwala, co-président-directeur général de VICE. « Nous sommes impatients de terminer le processus de vente au cours des deux à trois prochains mois et de tracer un prochain chapitre sain et réussi pour VICE. » Ils ont également réaffirmé que toutes les marques médiatiques de VICE, y compris VICE, VICE News, VICE TV, VICE Studios, Pulse Films, Virtue, Refinery29 et iD, continueront à produire et à distribuer du contenu.

