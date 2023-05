Les fonctionnalités satellite de l’iPhone 14 sont désormais disponibles en Australie et en Nouvelle-Zélande

Apple a annoncé aujourd’hui que les fonctionnalités de connectivité par satellite disponibles sur l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont désormais disponibles pour les clients en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En dehors du réseau mobile normal ou du signal Wi-Fi, les clients peuvent utiliser Emergency SOS via satellite pour envoyer des messages texte courts aux services d’urgence. Ils peuvent également partager leur position avec leurs amis et leur famille dans l’application Localiser.

Les fonctionnalités satellites sont désormais disponibles dans 14 pays : États-Unis, Royaume-Unis, Autriche, Belgique, Canada, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Australie et Nouvelle-Zélande.

Les fonctionnalités satellite sont automatiquement disponibles lorsqu’un iPhone 14 est déconnecté du mobile et du Wi-Fi. Tenter de passer un appel d’urgence présentera une option pour passer le téléphone via satellite à la place, dans ces conditions.

L’interface iOS guide l’utilisateur pour pointer son téléphone dans une direction particulière vers un satellite au-dessus. Une vue dégagée du ciel est généralement nécessaire pour établir une connexion par satellite. Tout le monde peut essayer cette expérience avec une démo à sec via les paramètres de l’iPhone : sur un appareil iPhone 14, accédez à Paramètres -> SOS d’urgence -> faites défiler jusqu’à la section SOS d’urgence via satellite et appuyez sur « Essayer la démo ».

Le transfert de données avec le réseau satellite est très lent, c’est pourquoi l’interface de l’iPhone guide l’utilisateur avec des invites textuelles pour envoyer un message court et optimisé. Les services d’urgence peuvent répondre et avoir une conversation bidirectionnelle si nécessaire.

Lorsque les services d’urgence à proximité prennent en charge la communication textuelle, Emergency SOS via satellite connecte directement les utilisateurs à ce canal. Sinon, les travailleurs des centres de relais Apple recevront les messages d’urgence et les transmettront aux services d’urgence par téléphone, en votre nom.

Apple offre les fonctionnalités satellites gratuitement pendant deux ans, à partir du moment de l’activation de l’appareil ou lorsque le service a été rendu disponible dans une région particulière, selon la dernière éventualité. Apple n’a pas précisé combien il prévoyait de facturer la fonctionnalité après la fin de la période gratuite de deux ans.

