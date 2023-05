Google Pixel Tablet est le grand gagnant contre les iPad d’Apple pour des raisons évidentes

Avant le lancement de la tablette Google Pixel, les iPad d’Apple étaient la voie à suivre si vous aviez le budget. Pour être exact, les iPad relativement modernes étaient meilleurs que les dernières et meilleures tablettes Android dotées de spécifications renforcées. Mais après l’événement Google I/O 2023, Apple est en grande difficulté.

Au cas où vous l’auriez manqué, la tablette Google Pixel est livrée avec des commandes d’accueil et une station d’accueil pour haut-parleurs. Vous obtenez tout cela à un prix avantageux ! Ainsi, avec les débuts de la tablette, Google oblige fondamentalement Apple à justifier son prix plus élevé. Et peu importe ce que dit Apple, l’argument semblera obsolète.

Ce qui a rendu les iPad d’Apple meilleurs

Avant la tablette Google Pixel, les principaux arguments de vente des iPad d’Apple étaient : la simplicité, la fiabilité et la facilité d’utilisation. Mais il est vrai que les fabricants d’appareils Android ont fait ressortir de bons concurrents au fil du temps. Considérez le OnePlus Pad, par exemple. Mais le fait est que ces tablettes Android haut de gamme ne pouvaient même pas égaler les points forts des iPads, et encore moins les battre.

Même les iPad plus anciens peuvent gérer les tâches et les applications en douceur. Et si vous utilisez un iPhone et une Apple Watch, vous pouvez les faire fonctionner avec les iPad. Cela vous permettra éventuellement de partager des photos, des fichiers et des applications. Les tablettes Android n’offraient généralement pas la même fonctionnalité. Et les gens n’attendaient pas grand-chose de la Google Pixel Tablet.

Mais qu’en est-il des fonctionnalités ? Eh bien, les iPad d’Apple n’ont pas vraiment de fonctionnalités. Oui, il y a une caméra à l’arrière. Cependant, ni Apple ni les utilisateurs ne s’attendent à ce que ces appareils soient les mieux adaptés à la photographie mobile. Le cas est à peu près le même pour les tablettes Android. Cela n’est pas censé changer avec la tablette Google Pixel, même avec un appareil photo de qualité Pixel.

Cela devient plus évident si vous utilisez déjà un bon smartphone avec appareil photo. Ensuite, les iPad ont Apple Pencil et des claviers. Vous pouvez même utiliser une souris avec les iPad. Mais au final, ce ne sont que des accessoires.

Maintenant, la chose dans laquelle les iPad excellent, c’est qu’ils vous permettent de faire ce que vous voulez. Qu’il s’agisse d’applications de service de diffusion en continu ou d’applications liées au travail, les iPad d’Apple font tout. Et les tablettes Apple le font mieux que les tablettes Android. En fait, les iPad d’Apple sont même excellents pour les jeux.

Google sait ce qu’il fait avec la tablette Pixel

Tout d’abord, mettons une chose au clair. La tablette Google Pixel est moins chère que tous les iPad Apple modernes. À 499 $, vous obtiendrez la tablette et la station d’accueil pour haut-parleur de chargement. Bien sûr, le chipset Google Tensor G2 est beaucoup plus lent que l’Apple A14 Bionic que l’on trouve dans les iPad actuels.

Mais il excelle dans ce qu’il veut faire. Par exemple, la tablette Google Pixel offre une fonction de retouche photo étonnante. Google a également doté la tablette d’un bon nombre de fonctionnalités exclusives à Pixel, qui redéfiniront votre expérience d’utilisation de la tablette.

Plus important encore, Google Pixel Tablet n’essaie pas d’être un ordinateur. Google sait que les tablettes ne peuvent pas remplacer un ordinateur portable. Au lieu de cela, Google le commercialise comme une tablette domestique. Et tandis que les tablettes sont destinées à être utilisées à la maison, la tablette Pixel est la première à définir la catégorie.

De plus, les tablettes à la maison sont faites pour être partagées. Eh bien, Google Pixel Tablet excelle également dans ce critère. Il est livré avec une fonctionnalité multi-utilisateurs que les utilisateurs d’Apple demandent depuis longtemps. Ainsi, vous pouvez partager la tablette sans vous soucier de l’accès de vos amis ou des membres de votre famille à vos données personnelles.

Par conséquent, il va sans dire que les iPad d’Apple ne sont plus la réponse par défaut à la question de la tablette. Au lieu de cela, Google Pixel Tablet remet désormais en question des choses sur l’iPad d’Apple auxquelles il ne peut pas répondre.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine