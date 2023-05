Apple a attrapé le leaker de l’île dynamique de l’iPhone à l’aide d’un piège

Apple est connu pour son secret absolu concernant les nouveaux produits et fonctionnalités. La société se donne beaucoup de mal pour garder ses plans secrets. Et il dispose d’une équipe de professionnels de la sécurité dédiés qui sont responsables de la protection de sa propriété intellectuelle.

Ces dernières années, Apple a particulièrement réussi à lutter contre les fuites. En 2019, l’entreprise a pu identifier et licencier un employé qui divulguait des informations sur l’iPhone 11. Et en 2023, Apple a attrapé un autre leaker, cette fois un utilisateur de Twitter qui partageait des détails sur des produits à venir comme l’iPhone 14 et iOS 17. .

Comment Apple a démantelé le leaker de l’île dynamique de l’iPhone

La façon dont Apple a attrapé le deuxième leaker est une histoire fascinante. Le leaker, qui s’appelait « Analyst941 », partageait des informations sur les futures annonces d’Apple. Il a affirmé qu’il obtenait des informations d’une source interne chez Apple. Cependant, Apple a pu retrouver la source des fuites en utilisant une astuce astucieuse.

Le leaker connu sous le nom d’Analyst941 avait un lien direct avec l’équipe de développement de logiciels d’Apple, car l’individu était le frère d’un employé de l’équipe. Malheureusement, la femme a rompu l’accord de confidentialité en partageant des images et des détails sur le nouveau logiciel d’Apple avec son frère. À son tour, Analyst941 a créé un compte Twitter et a commencé à publier des fuites, attirant l’attention des fans. Cependant, Apple a pris connaissance de l’activité et a pris des mesures en mettant en œuvre une stratégie de contre-espionnage pour découvrir la source des fuites.

Analyst941 a révélé dans son dernier tweeter avant de fermer leur compte qu’Apple avait inséré de petites différences dans les images et les données fournies à l’équipe du logiciel. Cela a permis à Apple de retracer qui avait divulgué les informations et a découvert que l’employé en question était la source des fuites. L’employé a été immédiatement licencié et Analyst941 a choisi de s’excuser auprès de sa sœur pour avoir causé des problèmes, fermant son compte Twitter dans la foulée. Le leaker a également remercié ses abonnés pour leur support et leur a souhaité une bonne journée.

Ainsi, le succès d’Apple à attraper ces fuites est un rappel de l’engagement de la marque au secret. Apple est prêt à tout pour protéger sa propriété intellectuelle, et dispose des ressources et de l’expertise pour le faire.

Pour les fuyards, l’histoire d’Analyst941 est un récit édifiant. Si vous envisagez de divulguer des informations sur les produits Apple, détrompez-vous. Apple regarde, et il vous attrapera.

