L’homme qui est devenu le plus jeune automilliardaire en 2021 possède désormais Forbes

Il y a eu récemment de grands changements dans Forbes Global Media Holdings. Austin Russell, le fondateur de Luminar Technologies, a acheté la majorité des parts de Forbes. L’accord, qui a été finalisé vendredi, s’élève à 800 millions de dollars.

Le fondateur de 28 ans a acquis 82% de Forbes Global Media Holdings. Cela indique qu’il a maintenant un rôle majeur dans l’entreprise. C’est un autre accomplissement pour Rusell après qu’il soit devenu le plus jeune milliardaire du monde en 2021.

Austin Russell a lancé Luminar en tant que fondateur unique en 2012. Il a en fait quitté Standford la même année pour démarrer l’entreprise. Il a obtenu une subvention de 100 000 $ d’un célèbre investisseur nommé Peter Thiel, ce qui l’a aidé à démarrer. Plus tard, il a reçu une subvention de 100 000 $ du programme Thiel Fellowship. Le support financier l’a aidé à continuer de se concentrer sur son entreprise.

Luminar développe des technologies de lidar et de perception machine basées sur la vision, principalement pour les voitures autonomes. L’entreprise a acquis une réelle popularité en 2017 après avoir opéré dans l’industrie pendant un certain temps. En 2021, elle est devenue publique par le biais d’une fusion SPAC, qui valorisait l’entreprise à 3,4 milliards de dollars sur le marché.

Fermeture définitive de la propriété de la famille Forbes

Peu de temps après l’introduction en bourse de Luminar, Forbes prévoyait également de faire de même par le biais d’une fusion SPAC. Mais l’entreprise a changé ses plans. Parce que le marché des SPAC faisait l’objet d’une surveillance accrue de la part des régulateurs financiers. Mais Austin Russell a vu cela comme une opportunité et en a profité.

En conséquence, il détiendra désormais 82% de la société. Cela inclut également les actions précédemment détenues par la famille Forbes. À noter, la famille Forbes a décidé de vendre la majorité de ses parts (95%) à une société basée à Hong Kong. Et avec l’acquisition par Rusell, la propriété de la famille prend définitivement fin. La société basée à Hong Kong détiendra toujours un nombre décent d’actions.

Maintenant, certaines personnes pourraient être surprises de voir Austin Rusell entrer dans l’industrie des médias. Après tout, il est connu pour ses compétences technologiques. Mais c’est peut-être son admiration pour Forbes qui l’a poussé à faire cette acquisition. Il déclare : « Je suis honoré d’avoir été choisi par les propriétaires comme nouvel intendant de la marque. »

Mais il a clairement indiqué qu’il ne serait pas impliqué dans les opérations quotidiennes de Forbes. Au lieu de cela, il se concentrera sur l’inclusion de la philanthropie dans le modèle commercial de l’entreprise. Il supervisera également la croissance et l’expansion de l’entreprise. Nous devrons donc attendre et voir comment il tire parti de ses idées, de sa vision et de ses ressources pour façonner l’avenir de Forbes. Mike Federle, PDG de Forbes, a reconnu l’importance de ce changement de propriétaire. Et comment cela peut-il avoir un impact sur la riche histoire de Forbes dans le paysage médiatique.

