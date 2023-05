La NASA lance le premier test habité simulant la vie sur Mars

L’expérience débutera en juin et impliquera quatre personnes (qui ne sont pas des astronautes) qui vivront et travailleront dans un habitat martien simulé pendant un an.

L’habitat martien simulé de la NASA comprend également un bac à sable d’environ 360 ​​mètres carrés avec du sable rouge pour simuler le paysage de Mars. La zone sera utilisée pour effectuer des sorties spatiales simulées ou « Marswalks » lors de missions / Crédit : NASA

En juin, la NASA lancera le premier test simulant la vie sur Mars. L’expérience impliquera un équipage de quatre personnes qui vivront et travailleront pendant un an dans un nouvel habitat martien imprimé en 3D, appelé Mars Dune Alpha, au Johnson Space Center de la NASA, à Houston. La mission au sol est la première des trois simulations prévues de la surface mariale, appelée CHAPEA, un acronyme pour Crew Health and Performance Exploration Analog, qui visera à fournir des données sur une variété de facteurs, y compris la santé et les performances physiques et comportementales de l’équipage. . L’habitat d’environ 5 000 pieds carrés comprend des logements, une cuisine et des zones dédiées à la médecine, aux loisirs, à la forme physique, au travail et à la croissance des cultures, ainsi qu’un espace de travail et deux salles de bains, et comprend également un espace d’environ 360 pieds carrés. sandbox mètres carrés, une zone de sable rouge qui simule le paysage de Mars et qui sera utilisée pour effectuer des sorties dans l’espace simulées (Marswalks) lors de missions.

Une année dans l’habitat qui simule la vie sur Mars

Les quatre membres d’équipage (qui ne sont pas astronautes), sélectionnés par la NASA via un appel à volontaires, sont le chercheur canadien Kelly Haston, expert dans la construction de modèles de maladies humaines qui aura le rôle de commandant et les Américains Ross Brockwell , Nathan Jones et Alyssa Shannon qui serviront respectivement d’ingénieur de vol, de médecin et d’officier scientifique. Trevor Clark et Anca Selariu seront les deux membres d’équipage de réserve.

Au cours de leur séjour dans l’habitat simulé, l’équipage sera confronté aux défis d’une mission habitée vers Mars, y compris les contraintes de ressources, les pannes d’équipement, les retards de communication et d’autres facteurs de stress environnementaux. « La simulation nous permettra de collecter des données sur les performances cognitives et physiques afin de mieux comprendre les impacts potentiels des missions de longue durée vers Mars sur la santé et les performances de l’équipage », a déclaré Grace Douglas, chercheuse principale de CHAPEA, lors de la présentation de l’étude. ‘équipage – . En fin de compte, ces informations aideront la NASA à prendre des décisions de conception et de planification pour une mission humaine réussie vers Mars. »

Le défi de dormir dans l’espace

La NASA, qui s’emploie déjà à établir une permanence humaine à long terme sur la surface lunaire grâce aux missions Artemis, tirera également parti des connaissances acquises sur et autour de la Lune ainsi que de l’expérience acquise à bord de la Station spatiale internationale (ISS), où pendant environ 23 années, les équipages tournants ont passé en moyenne six mois en orbite terrestre basse, faisant face aux défis posés par l’environnement spatial. L’une d’entre elles concerne le sommeil, puisque les astronautes de l’ISS connaissent 16 levers de soleil par jour, ce qui peut perturber le rythme circadien, notre horloge naturelle. Pour surmonter ce problème, la NASA a mis en place un éclairage artificiel qui imite l’alternance jour-nuit que nous vivons sur Terre tous les jours.

Sur Mars, en revanche, une journée dure environ 39 minutes de plus qu’une journée sur Terre. « Cela indique essentiellement que vous vous couchez 39 minutes plus tard chaque jour », a déclaré à CNN Erin Flynn-Evans, directrice du laboratoire de lutte contre la fatigue de la NASA Ames Research à Mountain View, en Californie. Pour une nuit, ce n’est peut-être pas si mal. Mais après cinq jours, c’est comme si vous traversiez quelque chose comme six fuseaux horaires, ce qui est un véritable facteur de stress pour le corps. »

Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la façon de vivre selon le « temps de Mars » et comment le décalage horaire affecte le métabolisme du corps humain, mais comprendre comment l’équipage qui vivra dans l’environnement martien simulé s’adaptera à ce changement est une façon de préparer les futures missions sur la planète rouge. Flynn-Evans et son équipe travaillent également en étroite collaboration avec les planificateurs de missions lunaires pour optimiser les horaires des astronautes, s’assurer que l’éclairage est suffisant et que les bruits à l’intérieur du vaisseau spatial Orion, le service européen pour la mission Artemis II qui orbitera autour de la Lune, sont coupés lorsque les astronautes besoin de dormir.

