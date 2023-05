Voici les neuf plus grandes annonces Google I/O 2023

La Google I/O 2023 a été remplie d’annonces. En l’occurrence, Google a annoncé des mises à jour majeures de la gamme Pixel et a présenté toutes ses dernières avancées en matière d’IA. Et vous n’avez peut-être pas eu la chance de regarder l’événement en direct.

Eh bien, nous avons rassemblé toutes les annonces les plus importantes qui ont eu lieu lors de l’événement Google I/O 2023. Alors, ne perdons plus votre temps précieux et allons-y directement.

Trois nouveaux appareils dans la gamme Google Pixel

Le matériel de Google Pixel a été mis à l’honneur lors de l’événement Google I/O 2023. La gamme comprend désormais trois nouveaux produits, Pixel Fold, Pixel Tablet et Pixel 7A. Parmi eux, le Pixel Fold est l’appareil mobile haut de gamme actuel de Google. Il a un prix exorbitant de 1799 $ et a fait entrer Google sur le marché pliable.

Comme présenté lors de l’événement Google I/O 2023, le Google Pixel Fold dispose d’un écran de couverture de 5,8 pouces et d’un écran intérieur de 7,6 pouces. Les deux sont des panneaux OLED prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au milieu, vous avez la tablette Google Pixel, qui est un onglet de 11 pouces au prix de 499 $. À la base, il agit à la fois comme une tablette ordinaire et comme un écran domestique intelligent, grâce à l’inclusion de la station de charge magnétique dotée de haut-parleurs intégrés.

Enfin, l’événement Google I/O 2023 a officiellement dévoilé le Google Pixel 7a. Il dispose d’un écran 1080p de 6,1 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil « milieu de gamme » est livré avec un prix de 499 $ et possède le même chipset Google Tensor G2 qui se trouve à l’intérieur du Pixel Fold et de la Pixel Tablet.

Instantanés alimentés par l’IA sur la recherche Google

L’événement Google I/O 2023 a fait une annonce très importante pour la recherche Google. Il obtient des instantanés d’IA, qui vous permettront d’obtenir des réponses générées par l’IA en plus des résultats réguliers. Le discours d’ouverture a présenté la fonctionnalité de rester au sommet de vos résultats, qui a des options pour affiner les informations et répondre aux invites de suivi.

Si vous vous posez la question, ces instantanés d’IA présenteront la puissance du grand modèle de langage de Google, PaLM 2. C’est une autre chose que Google a annoncée lors de l’événement I/O 2023. Le nouveau modèle alimente 25 services Google, dont le chatbot Bard. Et selon le discours d’ouverture, cela apporte de nombreuses améliorations dans le codage, le raisonnement et la traduction.

Réponses d’humains réels sur la recherche Google

D’après l’événement Google I/O 2023, il est clair que Google sait qu’un grand nombre d’utilisateurs comptent sur « Reddit » pour obtenir des réponses d’humains réels. Pour capturer ces utilisateurs, Google déploie la fonctionnalité Outlook. Il trouve toutes les réponses de Stack Overflow, Reddit, des blogs personnels, YouTube et d’autres sites.

Google Bard est désormais entièrement public

Lors de l’événement Google I/O 2023, la société a annoncé que son chatbot alimenté par l’IA est désormais disponible pour tout le monde. Google intègre également une foule de nouvelles fonctionnalités, telles que la traduction des langues coréenne et japonaise. De plus, l’exportation du texte généré vers Gmail et Google Docs est désormais plus facile.

De plus, le chatbot AI dispose d’un tout nouveau mode sombre et de nouveaux visuels. Le discours d’ouverture de Google I/O 2023 a également mis en lumière les plans futurs de Google, qui incluent l’ajout de la génération d’images AI qui utilise Firefly d’Adobe. Il y aura aussi des services tiers.

Options de personnalisation alimentées par l’IA sur Android

Il n’y a pas que le Bard et Google Search qui ont été traités par l’IA lors de l’événement Google I/O 2023. Google dit qu’il apportera également des fonctionnalités alimentées par l’IA à Android. Parmi eux, l’un des points forts est le Magic Compose. Ce sera dans l’application Messages et vous permettra de répondre aux textes avec des réponses suggérées par l’IA.

De plus, Google ajoute une fonctionnalité qui vous permettra d’utiliser l’IA pour créer votre propre fond d’écran sur Android. De plus, une fonctionnalité exclusive Pixel sera disponible le mois prochain. Cela vous permettra de personnaliser votre appareil Pixel avec un « fond d’écran cinématographique », ajoutant de la profondeur à vos photos existantes.

Wear OS 4, nouveau et amélioré, arrive bientôt

Bien que Wear OS 3 n’ait pas été entièrement déployé, Google a déjà annoncé Wear OS 4 lors de l’événement Google I/O 2023. Selon l’annonce, le Wear OS 4 se concentrera sur l’amélioration de la durée de vie de la batterie. Il apportera également des fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de sauvegarder et de restaurer leurs smartwatches.

Il y aura également de meilleures intégrations pour la maison intelligente sur Wear OS 4. Ceux-ci vous permettront de contrôler les appareils intelligents qui se trouvent dans votre maison. Cela dit, Wear OS 4 est maintenant disponible en tant qu’aperçu pour les développeurs, avec son annonce de disponibilité complète viendra plus tard cette année.

Application Google Home remaniée

Avec l’événement Google I/O 2023, l’application Google Home repensée est devenue publique. Il ne s’agit plus d’un aperçu public sur invitation uniquement. Et au cas où vous ne le sauriez pas, l’application est livrée avec des améliorations significatives. Cela inclut un nouvel onglet Favoris, une meilleure interface de caméra et la prise en charge d’une large gamme d’appareils.

Éditeur magique alimenté par l’IA dans Google Photos

Google Photos reçoit également un traitement par IA. Comme l’a présenté l’événement Google I/O 2023, la fonctionnalité vous permettra d’apporter d’énormes modifications aux photos sans avoir à vous soucier de rien. Cela inclut le déplacement d’un objet ou d’une personne, l’amélioration du ciel et l’élimination des choses et des personnes de l’arrière-plan.

Duet AI pour l’espace de travail

Lors du discours d’ouverture de Google I/O 2023, Google a dévoilé un tout nouveau nom pour la suite d’outils d’IA qui sera disponible dans Sheets, Docs, Slides, Gmail et Meet. Nommé Duet AI, il apportera des fonctionnalités qui vous permettront de générer des images à partir de texte dans des slides, de composer un e-mail et de faire bien d’autres choses.

