5 choses que Sony fait vraiment bien sur le Xperia 1 V

Depuis que le smartphone de Sony et les divisions extrêmement réussies de caméras de Sony ont travaillé plus étroitement ensemble, les choses se passent vraiment avec les smartphones Xperia de Sony. En 2021, le Xperia 1 IV était le premier au monde avec un zoom continu. Le successeur Xperia 1 V apporte également cela, en plus d’un certain nombre d’autres améliorations qui rapprochent le téléphone de la fonctionnalité d’un appareil photo alpha.

Sony Xperia 1V (Photo : Sony)

1. Nouveau capteur d’image plus grand

Les capteurs d’image de Sony sont désormais les plus recherchés sur le marché des smartphones. Il fut un temps où d’autres fabricants de smartphones utilisaient le meilleur de tous, et Sony était juste à la traîne. Mais c’est révolu depuis longtemps. Le Sony Xperia 1 V est le premier smartphone doté du nouveau capteur Exmor-T pour l’appareil photo principal. Non seulement il est devenu un peu plus gros (1/1,35″ au lieu de 1/1,7″, et plus c’est mieux), mais il a également une résolution plus élevée, utilise le binning de pixels et un pixel de transistor à 2 couches.

La conséquence de cela ? Plus de lumière, moins de bruit et une plage dynamique plus élevée (plus de nuances au lieu de simplement clair et foncé). Sony lui-même décrit désormais la qualité d’image en cas de faible luminosité comme « deux fois meilleure » que le prédécesseur Xperia 1 IV.

2. De meilleures vidéos avec toutes les caméras

Certes, le système de caméra du Xperia 1 IV était déjà très bon et proposait déjà des vidéos 4K avec jusqu’à 120 ips en HDR pour les trois objectifs. Sony ajoute une autre technologie du monde de la caméra alpha au Xperia 1 V : S-Cinetone. Ceci est destiné à rendre les vidéos particulièrement « cinématographiques » avec des tons de peau naturels. Et maintenant, pour la première fois dans les trois caméras, également lors de la diffusion en direct sur différentes plateformes vidéo.

Presque comme un appareil photo système Alpha : Le Xperia 1 V (Image : Sony)

De plus, il existe un revêtement antireflet pour les trois lentilles en coopération avec Zeiss. Cela ne semble pas grand-chose, mais il est censé éliminer la lumière parasite gênante qui laisse des taches disgracieuses sur l’image dans de nombreux autres smartphones lorsque vous filmez ou prenez des photos contre une forte source de lumière.

Un microphone supplémentaire devrait également mieux reconnaître les voix et les mettre en valeur par rapport au bruit de fond.

3. IA pour une meilleure exposition automatique

L’IA est le sujet de l’année, non seulement avec ChatGPT ou Google Bard, mais aussi en photographie et en filmographie. Dans le Sony Xperia 1 V, l’IA est désormais également utilisée pour l’exposition automatique, qui est censée calculer plus précisément les informations de profondeur et accélérer l’exposition automatique. Cela devrait non seulement accélérer la mise au point automatique, mais également améliorer considérablement la reproduction des couleurs dans des conditions d’éclairage difficiles par rapport au prédécesseur.

4. Mode présentation

Si vous aimez le vlogging, le Xperia 1 V bénéficiera d’une caméra frontale de 12 MP (légèrement) améliorée avec une meilleure réduction du bruit dans les environnements sombres et une vidéo 4K désormais à 60 ips au lieu de 30.

Le mode présentation, qui fonctionne avec l’appareil photo principal, est encore plus intéressant. Une fois sélectionné, l’appareil photo bascule automatiquement la mise au point entre vous et le sujet présenté, ce qui devrait permettre un aspect plus professionnel.

5. Support en verre « granuleux »

Verre pratique ? En fait. Sony a protégé l’arrière du Xperia 1 V avec le dernier Gorilla Glass Victus 2. C’est la structure légèrement rugueuse qui est censée rendre le nouveau modèle plus adhérent que son prédécesseur. Et au fait, ça a aussi l’air vraiment bien. Cela peut sembler une petite chose, mais avec le capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation – que je privilégie toujours – cela devrait augmenter la fonctionnalité.

Le dos en verre légèrement rugueux améliore la sensation. (Image : Sony)

Le plus : Sony n’a plus peur de lui-même

Construire une caméra pour smartphone qui peut rivaliser avec une caméra système sans miroir à bien des égards ? Une entreprise audacieuse – surtout pour une entreprise qui vend les deux. C’est probablement pourquoi les smartphones de Sony se sont classés légèrement en dessous des meilleurs au monde pendant des années. Cela a changé au cours des dernières années; Les téléphones Xperia de Sony bénéficient désormais de fonctionnalités de plus en plus performantes de la série d’appareils photo Alpha.

La bonne nouvelle est que Sony n’a plus peur de se faire concurrence. Parce que vous savez que les clients potentiels d’aujourd’hui le savent depuis longtemps : avec un appareil photo pour smartphone comme celui du Xperia 1 V, je peux prendre de très bonnes photos. Mais si je veux être artistiquement actif et ajuster tous les paramètres à mon goût, je ferais mieux d’utiliser une caméra système sans miroir comme la série Alpha de Sony.

Appareil photo Sony Xperia 1V (Photo : Sony)

Sony Xperia 1V contre Xperia 1IV

Enfin, la question reste à clarifier : que s’est-il réellement passé, quelles sont les différences entre le Xperia 1 V et le prédécesseur Xperia 1 IV ? Voyons les données techniques :

Xperia 1V Xperia 1 IV Écran OLED de 6,5 pouces avec résolution de 120 hertz et 3 840 x 1 644 px (4K à 21:9), espace colorimétrique DCI-P3 à 100 % Écran OLED de 6,5 pouces avec résolution de 120 hertz et 3 840 x 1 644 px (4K à 21:9), espace colorimétrique DCI-P3 à 100 % Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core) Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core) Ensemble triple caméra avec : Appareil photo principal 48 MP (capteur Exmor T 24 mm, f/1.9, 1/1.35″) Appareil photo ultra grand angle 12 MP (capteur Exmor RS 16 mm, f/2,2, 1/1,25″) Téléobjectif à zoom variable de 12 MP (85-125 mm, f/2,3-f/2,8, capteur Exmor RS 1/3,5″) Vidéo 4K HDR jusqu’à 120 ips dans tous les objectifs Caméra frontale 12 MP (24 mm, f/2.0, capteur Exmor RS 1/2,9″), vidéo 4K jusqu’à 60 ips Ensemble triple caméra avec : Appareil photo principal 12 MP (24 mm, f/1,7, capteur Exmor RS 1/1,7″) Appareil photo ultra grand angle 12 MP (capteur Exmor RS 16 mm, f/2,2, 1/1,25″) Téléobjectif à zoom variable de 12 MP (85-125 mm, f/2,3-f/2,8, capteur Exmor RS 1/3,5″) Vidéo 4K HDR jusqu’à 120 ips dans tous les objectifs Caméra frontale 12 MP (24 mm, f/2.0, capteur Exmor RS 1/2,9″), vidéo 4K jusqu’à 30 ips Batterie : 5 000 mAh, rechargée à 50 % en 30 minutes via USB-C Batterie : 5 000 mAh, rechargée à 50 % en 30 minutes via USB-C Système d’exploitation : Android 13 (probablement mis à jour vers Android 14) Système d’exploitation : Android 12 (la mise à jour vers Android 13 est disponible) Stockage : 256/12 Go de RAM, extensible jusqu’à 1 To Stockage : 256/12 Go de RAM, extensible jusqu’à 1 To WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.2 (Type-C), prise audio 3,5 mm, Hi-Res audio, haut-parleurs stéréo, double SIM (nanoSIM et eSIM), résistant à l’eau et à la poussière selon IP65/68, Gorilla Glass Victus 2, capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, pas de reconnaissance faciale WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB 3.2 (Type-C), prise audio 3,5 mm, Hi-Res audio, haut-parleurs stéréo, double SIM (nanoSIM et eSIM), résistant à l’eau et à la poussière selon IP65/68, Gorilla Glass Victus, empreinte digitale capteur dans le bouton d’alimentation, pas de reconnaissance faciale Dimensions : 165 x 71 x 8,3 mm Poids : 187 g Dimensions : 165 x 71 x 8,2 mm Poids : 185 g Prix ​​(PVC) : 1 399 euros Prix ​​(PVC) : 1 349 euros

En termes de valeurs techniques brutes, peu de choses ont changé entre le Xperia 1 V et le Xperia 1 IV. Nous avons marqué les changements en gras. C’est surtout l’appareil photo qui s’est amélioré dans le nouveau modèle.

Sony Xperia 1V face à la concurrence

Par rapport aux produits phares des autres fabricants de smartphones, il est frappant de constater que Sony est l’un des rares à continuer à utiliser une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs ou les microphones sur les deux appareils. Et une extension de mémoire qui n’est en aucun cas une évidence aujourd’hui.

La reconnaissance faciale fait défaut et, comme d’autres fabricants établis tels qu’Apple, Samsung ou Google, Sony n’utilise pas de véritable mode de charge rapide sur les deux appareils. Charger une demi-batterie en 30 minutes via un câble n’est pas mauvais, mais c’est bien en deçà du meilleur au monde, qui charge désormais complètement une batterie de même taille en moins de 20 minutes. Avec des batteries légèrement plus petites comme celle du Realme GT3, cela prend même moins de 10 minutes.

Conclusion

La grande mise à jour est venue avec le Xperia 1 IV l’année dernière. Le Xperia 1 V en est désormais une version améliorée. À l’exception du nouveau capteur de caméra pour la caméra principale, les différences sérieuses sont dans les limites. Dans les deux cas, vous obtenez un smartphone à la pointe de la technologie, dont le Xperia 1 IV, toujours disponible.

En tout cas, c’est bien que Sony soit depuis longtemps de retour dans la course au meilleur smartphone du marché. Chacun d’eux a ses propres mérites, et avec Sony, c’est maintenant clairement l’appareil photo, aux côtés d’un ensemble global bien équilibré.

Le Sony Xperia 1 V devrait apparaître en magasin en juin 2023 pour un prix de vente conseillé de 1 399 euros.

