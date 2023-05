Le puissant gestionnaire de classe « Sujets » est désormais disponible pour l’iPad

Subjects est un puissant gestionnaire de classe pour les étudiants qui a été initialement développé pour iPhone. Maintenant, l’équipe derrière l’application, la même équipe qui travaille sur Taskheat, a publié une version de Subjects pour l’iPad avec les mêmes fonctionnalités que les utilisateurs trouvent dans la version iPhone.

Voici ce que vous pouvez faire avec les sujets

Les sujets ont tout ce dont les élèves ont besoin pour organiser leur routine dans un environnement virtuel. Il vous aide à voir vos cours en un coup d’œil, envoie des notifications importantes, vous rappelle vos devoirs et vous aide même à collaborer avec vos camarades de classe et vos enseignants. Toutes ces fonctionnalités ont été modifiées pour tirer parti du plus grand écran de l’iPad.

Sur l’iPad, il est facile de consulter le calendrier avec vos cours et, en même temps, de parcourir la barre latérale avec vos sujets et votre liste de devoirs. Vous pouvez également ajouter des widgets à votre écran d’accueil pour consulter rapidement vos cours, vos notes et vos rapports. Il y a plus de 25 options de widgets disponibles. Et pour les utilisateurs d’iPhone, Subjects propose également des activités en direct et une prise en charge de Dynamic Island sur les modèles 14 Pro.

Nous sommes ravis d’annoncer que notre version iPad est optimisée pour tirer le meilleur parti de l’écran plus grand et des capacités avancées de l’appareil. En tant que petite entreprise de logiciels basée en France, nous nous engageons à fournir des solutions de productivité innovantes pour les plates-formes Apple, avec notre premier produit, Taskheat, qui reçoit des critiques élogieuses.

Les autres fonctionnalités disponibles dans les sujets incluent les devoirs de groupe par sujet, les notes pour chaque devoir, le calcul GPA et les progrès académiques. Il existe également une version de l’application spécialement conçue pour les enseignants à venir plus tard cette année.

Vous pouvez télécharger Subjects sur l’App Store et l’essayer gratuitement pendant une semaine. Un abonnement à l’application coûte 1,99 $ par mois ou 9,99 $ par an et donne accès aux versions iPhone et iPad.

Taskheat

En plus des sujets, vous pouvez utiliser l’application Taskheat pour vous aider dans vos tâches, avec des listes de tâches et des organigrammes avancés. L’application vous permet de suivre les relations entre vos tâches, de définir des notifications pour chaque tâche, de les organiser par couleurs et balises, etc.

Un gros avantage de Taskheat est qu’il s’agit d’une application universelle, ce qui indique qu’une seule version fonctionne avec iPhone, iPad et Mac. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 14 jours, puis acheter la version complète pour 14,99 $ en tant qu’achat intégré à vie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :