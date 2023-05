Google Pixel Fold a un sérieux problème que vous devriez voir avant d’acheter

Comme nous le savons tous, Google a officiellement lancé son premier téléphone mobile pliable, le Google Pixel Fold. Dans une promo officielle, la société a déclaré que le Google Pixel Fold peut être déplié à 180 degrés. En effet, la plupart des téléphones portables pliables du marché se plient jusqu’à 180 degrés, cela ne devrait donc pas être un gros problème, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est un gros problème car le Google Pixel Fold ne peut pas se plier à plat. Après quelques examens, il a été confirmé que le Pixel Fold ne peut pas se plier à plat (jusqu’à 180 degrés) facilement. Selon les rapports, cet appareil peut se déployer jusqu’à 176 – 179 degrés. utilisateur Twitter, Michel Fisher qui a également fait une revue YouTube de l’appareil a été le premier à signaler ce problème avec le Pixel Fold.

Son test révèle que le Google Pixel Fold peut en fait atteindre 180 degrés. Cependant, les utilisateurs auront besoin de beaucoup de force pour y parvenir. Bien sûr, personne n’aimera utiliser une telle force sur un téléphone portable à 1 800 $. Dans son tweet, il a également révélé quelques points marquants sur le Pixel Fold que les gens voudront connaître.

1. Lunette épaisse

Il a confirmé que le plus grand écran de cet appareil est livré avec des cadres très épais. En effet, Google a utilisé un mécanisme de charnière qui nécessite de larges cadres pour maintenir la symétrie.

2. Étanche

Lorsque vous dépliez l’appareil, les deux écrans sont résistants à l’eau indépendamment. Cependant, cet appareil prend en charge l’étanchéité IPX8 et la zone de la charnière peut être inondée.

3. Pli

Google a pris en compte à la fois la charnière de type U de Samsung et la conception en forme de larme de Moto qui est plus large. En fait, le design de Google se situe entre ceux-ci et il y a un pli qui n’est pas si évident cependant.

4. Pixel Fold peut effectuer plusieurs tâches

Avant le lancement officiel de cet appareil, il y avait des rapports selon lesquels cet appareil serait médiocre en multitâche. En effet, une publicité divulguée a été interprétée comme signifiant que l’appareil peut exécuter des applications côte à côte. Eh bien, ce n’est pas le cas, le Pixel Fold peut exécuter des applications côte à côte.

Caractéristiques complètes du Google Pixel Fold

Le Google Pixel Fold est le dernier ajout au portefeuille Pixel, et c’est le premier téléphone pliable de Google. Le Pixel Fold est maintenant disponible en pré-commande et commencera à être expédié le mois prochain. Voici une ventilation des spécifications complètes du Google Pixel Fold.

Conception et affichage

Le Pixel Fold a une silhouette de smartphone familière qui tient dans la paume de votre main et se glisse dans votre poche. Lorsqu’il est fermé, il s’agit d’un téléphone Pixel complet de 5,8 pouces, et lorsqu’il est déplié, il révèle un écran de 7,6 pouces avec un profil plus fin que tout autre téléphone pliable sur le marché. L’écran extérieur est un AMOLED dynamique avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 2 092 x 1 080, 408 ppi et un rapport d’aspect de 17,4: 9.

Le Pixel Fold est fabriqué avec du verre mat et de l’aluminium poli, et il a une façade en verre (Gorilla Glass Victus) lorsqu’il est plié et une façade en plastique lorsqu’il est déplié. L’arrière du téléphone est en Gorilla Glass et adopte le même design de barre que la série numérique Pixel.

Matériel et performances

Le Pixel Fold est alimenté par une puce Google Tensor G2, ce qui le rend rapide et sécurisé. Cette puce utilise le processus de fabrication 5 nm de Samsung et fonctionne mieux que la série Pixel 7. Le téléphone dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. Le Pixel Fold dispose d’une batterie de 4 500 mAh qui prend en charge la charge rapide et la charge sans fil. Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales et d’une technologie de reconnaissance faciale pour la sécurité

Caméra

Dans le département de la caméra, Google a placé la triple caméra arrière dans le design en forme de barre que l’on retrouve dans la série Pixel 7. La longue barre de bande dépasse un peu et héberge un capteur principal de 48 MP avec une ouverture f/1,7, un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique et un objectif ultra large de 10,8 MP avec une ouverture f/2,2. À l’avant, cet appareil est livré avec un capteur 8MP pour les selfies. Le Pixel Fold possède bon nombre des mêmes fonctionnalités d’appareil photo que la série Pixel 7, notamment Night Sight, le mode Portrait et le zoom Super Res.

Logiciel

Le Pixel Fold fonctionne sur Android 13, qui est la dernière version d’Android. Le téléphone dispose également de plus de 50 optimisations Google, dont un nouveau mode multi-fenêtres qui permet aux utilisateurs d’exécuter deux applications côte à côte. Le Pixel Fold dispose également d’un support logiciel de longue durée, ce qui indique qu’il recevra des mises à jour de sécurité et de nouvelles fonctionnalités pendant au moins trois ans.

Prix ​​et disponibilité

Le Pixel Fold est disponible en pré-commande dès maintenant et sera expédié le mois prochain. Le téléphone est au prix de 1 799 $, ce qui est coûteux pour la première tentative de Google sur un téléphone pliable. Cependant, Google espère que les utilisateurs achèteront le Pixel Fold pour son design (form factor) mince, ses fonctionnalités d’appareil photo chargées, sa batterie qui dure toute la journée, ses compétences multitâches et son support logiciel durable.

résumer

Le Google Pixel Fold est un téléphone pliable très attendu qui est enfin sorti. Le téléphone a une silhouette de smartphone familière qui tient dans la paume de votre main et se glisse dans votre poche. Une fois déplié, il révèle un écran de 7,6 pouces au profil plus fin que tout autre téléphone pliable du marché. Le Pixel Fold est alimenté par la puce Google Tensor G2, dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage. Le téléphone dispose d’une triple configuration de caméra à l’arrière, comprenant un capteur principal de 50MP, un capteur ultra-large de 12MP et un capteur de téléobjectif de 12MP. Le Pixel Fold fonctionne sur Android 13 et compte plus de 50 optimisations Google. Le téléphone est au prix de 1 799 $ et est disponible en pré-commande maintenant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine