[Exclusive] Utilisateurs d’iPhone VS utilisateurs d’Android, lequel d’entre eux est le plus préoccupé par la sécurité de leur domicile ?

Pensez-vous que le choix d’un produit en particulier en dit long sur qui vous êtes vraiment ? Oui, c’est sûr. Qui vous êtes, votre personnalité ainsi que la façon dont vous réagissez aux choses qui vous entourent peuvent grandement déterminer vos produits de choix. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’argument entre les utilisateurs d’Android et les utilisateurs d’iPhone peut ne jamais finir. Par exemple, si vous demandez aux utilisateurs d’iPhone la raison pour laquelle ils ont choisi iOS plutôt qu’Android, la plupart d’entre eux parlent de confidentialité et de sécurité. (Comme si les appareils Android n’avaient pas de fonctionnalités de confidentialité et de sécurité). Posez la même question aux utilisateurs d’Android. La plupart d’entre eux mentionneront la liberté, la flexibilité et la personnalisation.

Pour cette raison, Vivint a mené une enquête pour savoir qui se soucie le plus de la sécurité de leur domicile entre les utilisateurs d’Android et d’iPhone. Vivint est une entreprise qui s’occupe de la vente, de l’installation et de la gestion de systèmes de sécurité domestique et de maison intelligente. Vivint a mené l’enquête auprès de 1 000 Américains, 500 utilisateurs d’iPhone et 500 utilisateurs d’Android.

Cette enquête portait sur la sécurité et l’expérience de leur domicile pour l’année 2023. Parmi les 1 000 participants, 65 % d’entre eux étaient des hommes tandis que 35 % étaient des femmes. En moyenne, leur âge était d’environ 35 ans.

La question posée était de savoir lesquels de ces utilisateurs sont les plus susceptibles de surveiller leur domicile à l’aide d’applications de sécurité pour smartphone. Il s’est avéré que les utilisateurs d’Apple se soucient un peu plus de la sécurité de leur domicile que les utilisateurs d’Android.

La panne : qui est le plus susceptible de surveiller sa maison à l’aide d’applications de sécurité, utilisateur d’iPhone ou utilisateur d’Android ?

Les résultats de l’enquête ont montré que les utilisateurs d’Apple étaient 15 % plus susceptibles de surveiller leur domicile avec des applications de sécurité. En premier lieu, il semble que les utilisateurs d’Apple préfèrent le système de sécurité aux utilisateurs d’Android. D’après les résultats de l’enquête, il a été prouvé que les utilisateurs d’Android sont 10 % moins susceptibles d’avoir des systèmes de sécurité chez eux. Cependant, la question de savoir qui a des systèmes de sécurité dans leurs maisons, les deux parties étaient plus susceptibles de protéger leurs objets de valeur.

En ce qui concerne l’expérience complète de la maison intelligente, les utilisateurs d’Apple prennent également les devants ici. La plupart des utilisateurs d’Apple ont déclaré qu’ils aimeraient installer un système de sécurité complet qui crée des maisons intelligentes. Cela leur donnera un accès à distance complet à la plupart des appareils électroniques et autres accessoires de leur maison. L’expérience complète de la maison intelligente s’est avérée être la deuxième motivation la plus courante des utilisateurs d’Apple.

D’un autre côté, la plupart des utilisateurs d’Android préfèrent se méfier des délits de quartier. Ils préfèrent installer des systèmes de sécurité domestique intelligents pour surveiller les crimes dans leur quartier. Avoir accès à distance à leur domicile n’est pas vraiment leur priorité. Par ailleurs, l’enquête prouve que les utilisateurs d’Android se soucient davantage de leurs enfants que les utilisateurs d’Apple. L’accès à distance était en fait le troisième du côté d’Android. Cependant, leur cinquième motivation est de surveiller leurs enfants. Les utilisateurs d’Apple ne semblent pas avoir cette motivation car surveiller leurs enfants n’a pas atteint leur top 5.

Qui se soucie le plus de l’argent, des utilisateurs d’Android ou d’iPhone ?

Si vous avez essayé de deviner la réponse à cette question, je suis sûr que votre première réponse est certainement la bonne. Cette enquête a confirmé une caractéristique des utilisateurs d’Apple. Les affirmations selon lesquelles les utilisateurs d’Apple se soucient plus de leur argent que les utilisateurs d’Android sont enfin confirmées. Tout cela grâce à cette enquête de Vivint. Selon les résultats de l’enquête, l’argent vient en premier sur la liste des motivations des utilisateurs d’Apple. D’un autre côté, se soucier de l’argent ne semble pas être la principale priorité des utilisateurs d’Android.

Il s’est avéré que plus de 38% des utilisateurs d’Apple se soucient davantage de la sécurité de leur argent. Les utilisateurs d’Android préfèrent donner la priorité à la protection des ordinateurs portables plutôt qu’à l’argent. Le résultat a montré que 33 % des utilisateurs d’Android se souciaient davantage de la sécurité de leur argent. Cela en fait également la dernière priorité sur la liste des 5 premiers utilisateurs d’Android.

Qui a le plus de systèmes de sécurité, d’utilisateurs d’Android ou d’utilisateurs d’iPhone ?

Ici, le résultat semble un peu tordu. En effet, les utilisateurs d’Android aimeraient avoir plus de systèmes de sécurité que les utilisateurs d’iPhone / Apple. D’un autre côté, les utilisateurs d’Apple ont tendance à dépenser plus d’argent pour les systèmes de sécurité que les utilisateurs d’Android. L’utilisateur moyen d’Android aimerait avoir 4 systèmes de sécurité chez lui, tandis que les utilisateurs d’Apple veulent en avoir 3 en moyenne. Lorsque vous retournez la pièce du côté des dépenses, l’utilisateur moyen d’Apple dépense environ 792 $ en systèmes de sécurité chaque année. Les utilisateurs d’Android traînent avec 648 $ dépensés en systèmes de sécurité chaque année.

La dernière question concernait le maintien d’une caméra de sécurité en marche 25h/25 et 7j/7. Les utilisateurs d’Apple ont également montré plus d’inquiétude ici que les utilisateurs d’Android. 45 % des utilisateurs d’Apple ont révélé que cela ne les dérangeait pas de laisser la caméra de sécurité fonctionner 24h/24 et 7j/7. Seuls 39 % des utilisateurs d’Android ont répondu oui à la même question.

Conclusion

En fin de compte, les utilisateurs d’Android et les utilisateurs d’Apple ont leurs forces et leurs faiblesses en matière de sécurité domestique. Par exemple, plus d’utilisateurs d’Apple ont été victimes de piratage de porche que d’utilisateurs d’Android. D’un autre côté, davantage d’utilisateurs d’Apple pourraient être en mesure d’identifier les cas de vol. En effet, un pourcentage plus élevé d’entre eux sont plus susceptibles de laisser les caméras de sécurité allumées 24h/24 et 7j/7 que les utilisateurs d’Android.

Un autre point à noter est que plus d’utilisateurs d’Apple préfèrent acheter une maison avec des systèmes de sécurité que les utilisateurs d’Android. Cependant, la différence n’est pas grande entre les deux parties. En moyenne, environ 91 % des utilisateurs d’Android et d’Apple aimeraient acheter des maisons avec des systèmes de sécurité. Cela indique que les vendeurs de maisons sont plus susceptibles de vendre leur maison plus rapidement s’ils installent des systèmes de sécurité avant de vendre.

