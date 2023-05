AI Test Kitchen de Google ajoute le créateur de texte en musique « MusicLM » [U]

Avant le lancement d’I / O 2023, Google a mis à jour son application AI Test Kitchen avec une démo «MusicLM» soignée.

Mise à jour : La nouvelle AI Test Kitchen est désormais disponible sur iOS, ainsi que sur le Web. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente ici.

Original 5/10 : Vous pouvez « Décrivez n’importe quelle idée musicale et écoutez-la prendre vie avec Al. » Par exemple:

Créer une mélodie pour la musique ambiante que je peux étudier

Créez une chanson de jazz émouvante pour un dîner

Créez un son techno industriel hypnotique

Google dit que vous pouvez être « très descriptif » avec ce générateur. Vous pouvez spécifier des instruments tels que l’électronique ou le classique, ainsi que « l’ambiance, l’ambiance ou l’émotion » que vous recherchez.

Cependant, « Certaines requêtes qui mentionnent des artistes spécifiques ou incluent des voix ne seront pas générées. »

La génération de votre invite prend quelques secondes. Vous obtenez environ deux options avec une forme d’onde et la possibilité de télécharger votre création à partir du menu de débordement. Google vous demande de noter lequel est le meilleur pour améliorer le modèle MusicLM.

Google avait précédemment annoncé la technologie sous-jacente en janvier :

MusicLM présente le processus de génération conditionnelle de musique comme une tâche de modélisation séquence à séquence hiérarchique, et il génère de la musique à 24 kHz qui reste cohérente pendant plusieurs minutes.

AI Test Kitchen a été annoncé lors de la dernière I/O avec un déploiement progressif à partir d’août. Une « Saison 2 » a été annoncée à l’automne avec des générateurs de texte en image, mais cela n’a pas encore été lancé, les plans de l’entreprise étant susceptibles de changer. La première vague de démos Imagine It, List IT et Talk About It (Dogs Edition) a disparu aujourd’hui.

Cette mise à jour MusicLM est en direct sur Android et AI Test Kitchen obtient également un texte plus lourd (icône appropriée) pour remplacer le motif de four précédent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :