Les utilisateurs de WhatsApp à Singapour peuvent désormais payer les commerçants directement depuis l’application

WhatsApp possède sa propre plate-forme de paiement appelée WhatsApp Pay, qui permet aux utilisateurs de transférer de l’argent dans un chat WhatsApp. Après avoir lancé la plate-forme en Inde et au Brésil, l’application de messagerie déploie désormais WhatsApp Pay dans les entreprises de Singapour.

WhatsApp Pay désormais disponible à Singapour

Comme annoncé par Meta cette semaine, les utilisateurs de WhatsApp à Singapour peuvent désormais payer les commerçants locaux à l’aide de l’application de messagerie. L’entreprise vise à permettre aux commerçants de vendre plus facilement leurs produits sans rediriger les clients vers une autre plateforme en ligne ou un store physique. À Singapour, WhatsApp s’est associé à Stripe pour lancer sa plateforme de paiement.

« Cette expérience transparente et sécurisée changera la donne pour les personnes et les entreprises qui souhaitent acheter et vendre sur WhatsApp sans avoir à se rendre sur un site Web, à changer d’application ou à payer en personne », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

L’ensemble du processus de paiement est effectué dans WhatsApp, et le client et le commerçant reçoivent instantanément la confirmation de paiement. Les clients peuvent payer en utilisant les cartes de crédit ou de débit Visa, MasterCard et American Express ou en utilisant PayNow – un système de paiement local. Meta dit qu’il continuera à travailler avec Stripe pour ajouter plus de méthodes de paiement à l’avenir.

Pour l’instant, WhatsApp Pay est disponible pour un petit nombre de commerçants à Singapour. Selon Meta, les entreprises intéressées à offrir ce service à leurs clients peuvent travailler avec un fournisseur de solutions commerciales (BSP) pour l’activer sur la plate-forme commerciale WhatsApp.

Paiements entre pairs

Outre les paiements pour les entreprises, WhatsApp Pay fonctionne également pour transférer de l’argent d’une personne à une autre. Cependant, cette fonctionnalité est toujours disponible exclusivement en Inde et au Brésil pour le moment. Il fonctionne de la même manière qu’Apple Cash pour les utilisateurs d’iMessage, qui n’est disponible qu’aux États-Unis. On ne sait pas quand WhatsApp Pay sera disponible dans plus de pays.

L’application de messagerie de Meta compte actuellement plus de 2 milliards d’utilisateurs, il est donc clair que Meta a un énorme intérêt à étendre WhatsApp Pay à plus de pays dès que possible.

Assurez-vous que la dernière version de WhatsApp est installée sur votre téléphone pour accéder à WhatsApp Pay dans les régions prises en charge.



