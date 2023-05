Le SSD T700 PCIe 5.0 de Crucial peut atteindre des vitesses de disque dur sans refroidisseur

Une patate chaude : Avec l’essor des SSD NVMe ultra rapides, le stockage est devenu un autre composant PC qui nécessite un refroidissement dédié. Les tests récents de deux nouveaux modèles PCIe 5.0 montrent précisément pourquoi : ils atteignent des températures généralement observées dans les CPU et les GPU, ce qui peut empêcher les disques de fonctionner comme ils le devraient.

Les récents tests de ComputerBase sur les SSD T700 de Crucial et MP700 NVMe de Corsair pourraient convaincre davantage les consommateurs qu’ils devraient sérieusement envisager de payer un supplément pour les dissipateurs thermiques proposés par les sites de ventes avec de nouveaux disques. Leurs vitesses de lecture impressionnantes, normalement situées aux alentours de 10 Go/s, s’évaporent complètement si les SSD deviennent trop chauds.

Les deux disques peuvent atteindre des températures de l’ordre de 80 degrés Celsius sans refroidissement, mais gèrent ces conditions extrêmes différemment. L’test du SSD Corsair par le point de vente révèle que, sans dissipateur thermique, il peut tourner au ralenti à 67 ° C. Un test CrystalDiskMark le pousse jusqu’à 87 ° C, moment auquel il se bloque.

Le T700, quant à lui, continue de fonctionner lorsqu’il atteint des températures similaires, mais ralentit à des vitesses ressemblant à celles des disques durs. Dans la capture d’écran ci-dessous, le disque de 2 To de Crucial lit initialement à une vitesse incroyable de 12,3 Go/s, mais chute rapidement à 101 Mo/s, puis à 53 Mo/s lorsque la température atteint 86 °C. Il est préférable de planter et de risquer de perdre des données, mais la vitesse supplémentaire qui définit les NVM semble disparaître complètement. sous charge sans refroidissement dédié.

Alors que la première vague de SSD PCIe 5.0 arrive sur le marché, Aorus Gen5 de Gigabyte est un autre exemple frappant des obstacles thermiques auxquels ils se heurtent. Sa vitesse de lecture séquentielle de 10 Go/s génère suffisamment de chaleur pour justifier un refroidisseur qui éclipse le disque.

La plupart des utilisateurs touchés par la situation actuelle sont probablement des passionnés, des professionnels du rendu et des premiers utilisateurs. Seules les cartes mères les plus récentes prennent en charge PCIe 5.0, et toutes les applications n’utilisent pas pleinement les vitesses de transfert SSD PCIe 5.0.

Pour de nombreux utilisateurs, les disques PCIe 4.0 pourraient rester la norme pendant un certain temps. Leurs vitesses de lecture se situent généralement entre 4 Go/s et 7 Go/s, toujours impressionnants, que les jeux PC n’ont pas encore pleinement exploités. De plus, les prix de ces SSD matures sont en baisse constante en raison de la récente offre excédentaire de NAND 3D. Ils ont chuté de plus de 30% depuis le début de 2023 et pourraient continuer à baisser pendant une grande partie du reste de l’année.

Le Crucial T700 sera expédié le 30 mai. Les clients qui précommanderont le disque sur le site Web de Crucial recevront une copie gratuite de Company of Heroes 3.

