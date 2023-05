Oppo arrête le développement de puces – No More MariSilicons

Une tournure surprenante arrive aujourd’hui pour tous les fans d’Oppo à travers le monde. La marque chinoise populaire semble se retirer de sa récente poussée dans la fabrication de puces. La société vient de confirmer la fermeture de sa filiale de puces basée à Shanghai, Zeku. La raison en est « l’incertitude croissante de l’économie mondiale et de l’industrie des smartphones ». Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Zeku, mais vous avez probablement entendu parler des puces MariSilicon. Ils sont devenus populaires grâce à la puce audio MariSilicon Y et au X ISP. L’entreprise était à l’origine du développement de ces puces, et maintenant, leur avenir est incertain.

La branche commerciale des puces d’Oppo – Zeku – ferme ses portes

Le FAI d’Oppo a été une caractéristique clé des récents produits phares d’Oppo. L’aventure de la marque dans le secteur des puces a débuté en 2019 et la société a développé en interne des coprocesseurs, des FAI, des modems, des puces de gestion de l’alimentation, des puces audio et d’affichage. Nous n’avons pas d’informations officielles, mais les spéculateurs évoquent un investissement total d’environ 1,4 milliard de dollars dans ces efforts.

La nouvelle a été une grande surprise pour les employés de Zeku. Après tout, il y a deux semaines, l’entreprise publiait des annonces à la recherche de nouveaux travailleurs. Les offres d’emploi couvraient des dizaines de postes. Un employé, qui a refusé d’être nommé, a déclaré qu’on avait dit aux travailleurs jeudi de ne pas se rendre dans un autre bureau le lendemain. « Je ne peux même pas retourner au bureau pour récupérer l’ordinateur portable », a déclaré l’employé.

La disparition du bras de puce d’Oppo survient au milieu d’une période difficile pour les entreprises de conception de puces sans usine en Chine. L’acquisition de puces a été entravée par l’escalade des restrictions américaines à l’exportation ciblant ces entreprises en Chine. Il existe de plus en plus de sanctions qui restreignent l’exportation de puces utilisant une technologie d’origine américaine. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile pour les entreprises chinoises sans usine de trouver des fabricants pour leurs conceptions. Dans cet esprit, nous ne pensons pas qu’il y ait beaucoup d’espoir pour l’avenir de la série MariSilicon. Pour le moment, cependant, Oppo peut continuer à utiliser les puces Y et X existantes jusqu’à épuisement des stocks.

