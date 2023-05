Retour au début : NetherRealm tease le redémarrage de Mortal Kombat

Quelque chose à espérer : que se passe-t-il lorsqu’une adresse IP établie est à court de nouvelles idées ? Vous effacez l’ardoise et recommencez à zéro, ou du moins cela semble être ce que NetherRealm Studios a en réserve pour Mortal Kombat.

Le développeur a récemment partagé un teaser illustrant la trotteuse sur une fréquence qui tourne vers 12, probablement pour signaler le prochain jeu de la série – Mortal Kombat 12. Lorsque la trotteuse atteint 11, cependant, elle se débat brièvement avant de sauter juste au-dessus de 12 et de commencer revenir normalement d’un.

La plupart pensent que le teaser, intitulé « Il est presque temps », indique qu’un redémarrage est en cours. Selon un Fuite de Twitterle jeu s’appellera Mortal Kombat 1 et arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC en trois niveaux : standard, premium et une édition collector.

Mortal Kombat a débarqué dans les arcades le 8 octobre 1992, avec des graphismes très soignés et des niveaux records de violence et de gore. Les joueurs n’ont pas pu canaliser les quarts assez rapidement. L’été suivant, Mortal Kombat était le deuxième jeu d’arcade le plus rentable derrière NBA Jam. La pompe avait été amorcée et les développeurs l’ont utilisée.

Plusieurs jeux principaux et dérivés ont été expédiés jusqu’à la fin des années 90 et tout au long des années 2000. En 2011, la série a été redémarrée et poursuivie, mais à un rythme plus lent qu’auparavant. Si le dernier teaser est pris au pied de la lettre, ce serait le deuxième redémarrage de la série.

NetherRealm a eu l’occasion idéale de lancer un redémarrage l’année dernière pour le 30e anniversaire de la série. Au lieu de cela, les fans ont reçu un pack du 30e anniversaire qui était boiteux selon la plupart des normes.

Un redémarrage d’un jeu de combat est un peu difficile pour moi simplement parce que je n’ai jamais joué à Mortal Kombat, Street Fighter II ou à aucun jeu de combat pour les scénarios, mais je comprends que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Avec un peu de chance, le redémarrage sera quelque chose que les joueurs pourront apprécier universellement – ​​un avec des graphismes modernes qui sont attrayants, amusants à jouer et qui ont un scénario de qualité.



