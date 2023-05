Google lance le framework Composer pour la télévision

Google a lancé un framework de développement appelé « Composer for TV« . Cette plate-forme permettra aux développeurs de développer des applications fonctionnant sur Android TV grâce à un code plus efficace. Le nouveau système offre également une interface de développement plus intuitive. La société affirme que le framework Composer for TV a une forte compatibilité. Par ailleurs, les développeurs peuvent utiliser directement les applications côté téléviseur existantes pour la transplantation. Dans le même temps, le framework Composer for TV prend en charge les appels directs aux API Android. Cela indique également que les applications Android existantes peuvent être portées sur Google TV sans développement secondaire.

Par ailleurs, Google a également publié des spécifications de conception d’interface utilisateur pour Android TV afin d’aider les développeurs à améliorer l’expérience interactive des applications sur grand écran. Sans aucun doute, le Chromecast de Google ne fait que tester les eaux dans le domaine de la télévision. Mais ces dernières années, avec la plus grande marque de télévision Samsung abandonnant Tizen et se tournant vers Android TV, Google a ravivé son ambition dans le domaine de la télévision. Il augmente maintenant le nombre d’applications et c’est une priorité absolue. Le framework Composer for TV est le meilleur outil pour Google pour étendre son influence écologique TV.

Ce nouveau cadre de Google offre une gamme de fonctionnalités et d’avantages. Ces avantages pourraient avoir un impact énorme sur l’industrie du développement d’applications Android TV.

Fonctionnalités de Composer pour la télévision

Le framework Composer for TV offre une gamme de fonctionnalités qui permettent aux développeurs de créer plus facilement des applications Android TV. Ces fonctionnalités incluent :

Moins de code : le système permet aux développeurs de créer des applications avec moins de code, ce qui facilite et accélère le développement d’applications. Outils intuitifs : le système Composer for TV propose une gamme d’outils intuitifs qui permettent aux développeurs de créer plus facilement des applications attrayantes et fonctionnelles. Règles de conception des téléviseurs : Google a également publié un ensemble de règles de conception des téléviseurs pour aider les développeurs à optimiser leurs applications pour les grands écrans.

Avantages de Composer pour la télévision

Le système Composer for TV offre une gamme d’avantages aux développeurs, notamment :

Développement plus rapide : avec moins de code et des outils plus intuitifs, les développeurs peuvent créer des applications plus rapidement et plus efficacement. De meilleures applications : le système Composer for TV devrait permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications Android TV élégantes et attrayantes. Plus d’offres : avec le système Composer for TV, les développeurs peuvent être plus susceptibles de créer des applications Android TV, ce qui pourrait conduire à davantage d’offres pour les utilisateurs.

Impact sur l’industrie du développement d’applications Android TV

Le système Composer for TV pourrait avoir un impact énorme sur l’industrie du développement d’applications Android TV. Avec ses outils intuitifs et ses règles de conception TV, le système pourrait permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications de haute qualité pour Android TV. Cela pourrait conduire à plus d’offres pour les utilisateurs. Bien sûr, cela pourrait à son tour faire d’Android TV un système plus attrayant pour les utilisateurs.

Derniers mots

Le nouveau système Composer for TV de Google est un développement prometteur pour l’industrie du développement d’applications Android TV. Avec sa gamme de fonctionnalités et d’avantages, le système pourrait permettre aux développeurs de créer plus facilement et plus rapidement des applications de haute qualité pour Android TV. Cela pourrait conduire à plus d’offres pour les utilisateurs. Le résultat final est que cela ferait d’Android TV une plate-forme plus attrayante pour les utilisateurs. Le système Composer for TV est un développement positif pour l’industrie du développement d’applications Android TV. Il sera intéressant de voir comment il sera adopté par les développeurs dans les mois et années à venir.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine