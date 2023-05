Google Android 14 pour apporter ces nouvelles fonctionnalités étonnantes

Lors de la conférence des développeurs I/O 2023 organisée par Google tôt ce matin, l’entreprise n’a pas passé trop de temps sur les nouvelles fonctions/nouveautés du système Android 14. Cependant, il a toujours été partagé lors de la réunion de suivi et il y a beaucoup de nouveau contenu. Un rapport de 9to5Google révèle les nouvelles fonctions/nouveautés du système Android 14. Vous trouverez ci-dessous certaines des nouvelles fonctionnalités auxquelles nous devrions nous attendre avec la mise à jour Android 14.

Nouvelles fonctionnalités d’Android 14

Ultra-HDR

La version actuelle d’Android prend déjà en charge la vidéo HDR. De plus, dans Android 14, la photographie HDR sera encore améliorée. De plus, le nouveau système viendra également avec le format Ultra HDR. Ce format sera rétrocompatible avec JPEG. Les photos prises avec le format Ultra HDR activé seront stockées dans une plage dynamique élevée de 10 bits. En raison du besoin de support matériel, le lancement initial est limité aux modèles haut de gamme Android.

Google espère que le format Ultra HDR deviendra le format par défaut pour les applications de caméra intégrées et les applications de caméra tierces. Google Photos prendra en charge la navigation, la sauvegarde, l’édition, le partage et le téléchargement au format Ultra HDR. L’équipe Google Android a eu des discussions avec Qualcomm et d’autres marques pour optimiser le matériel et prendre en charge Ultra HDR sur d’autres formes d’appareils.

Confidentialité et sécurité

En termes de sécurité et de confidentialité, les applications ne peuvent avoir accès qu’à certains médias. De plus, les invites d’accès demanderont aux développeurs d’expliquer quand et pourquoi les données de localisation sont partagées avec des marques tierces. Les utilisateurs recevront un tour d’horizon mensuel des mises à jour du partage des données de localisation.

La nouvelle fonctionnalité d’Android 14 est qu’il prend en charge le partage d’une partie de l’écran en screen-casting. Cela permettra aux utilisateurs de choisir de partager une seule application ou en plein écran.









Health Connect est désormais intégré à Android via une mise à jour du système Google Play au lieu d’une application dans le Play Store.

Matériel Vous + Design

En termes de design, Android 14 apporte un nouveau thème noir et blanc (Monochrome). Android 14 améliore également la fidélité des couleurs de Dynamic Color. Cela peut générer une gamme de couleurs plus large et ainsi devenir plus vives.

Matériaux Vous apportez également un mode de contraste élevé et un mode de contraste moyen.









Les couleurs dynamiques basées sur le contenu permettent aux boutons et autres composants de s’adapter à l’image affichée à l’écran. Par exemple, une page À l’écoute qui change de couleur en fonction de la pochette de l’album de la chanson en cours.









Android 14 met également à jour l’interface de partage et les options de formulaire peuvent être personnalisées par le développeur.

Android 14 Beta 2 ajoute une fonction de sélection de bande de fréquence de point d’accès Wi-Fi

L’Android 14 Beta 2 est désormais officiel et en plus de corriger certains bugs, il ajoute également de nouvelles fonctionnalités. L’une des nouvelles fonctionnalités est de permettre aux utilisateurs de sélectionner la bande de fréquence des points d’accès Wi-Fi. Cette fonctionnalité est masquée pour le moment et doit être activée manuellement sur les appareils rootés. Il est important de noter que cette fonction est disponible dans le système de nombreuses marques chinoises de téléphones portables.

Un point d’accès Wi-Fi est une fonctionnalité qui transforme votre téléphone en un routeur sans fil, permettant à d’autres appareils de se connecter à Internet via votre téléphone. Différentes bandes de fréquences de points d’accès Wi-Fi ont des modèles différents. Par exemple, la bande de fréquence 2,4 GHz a une meilleure compatibilité et une couverture plus large, mais la vitesse est plus lente. La bande de fréquence 5 GHz est plus rapide, mais la zone de couverture est plus petite et elle ne prend pas en charge tous les appareils. La fonction de point d’accès Wi-Fi d’Android 14 Beta 2 a ajouté une option « vitesse et compatibilité ». Cela permet aux utilisateurs de choisir la bande de fréquence appropriée en fonction de leurs besoins.

En plus des bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, Android 14 Beta 2 affiche également une bande de fréquences 6 GHz, mais elle est actuellement grisée et ne peut pas être sélectionnée. Cela pourrait signifier que certains futurs téléphones Pixel prendront en charge les points d’accès Wi-Fi à 6 GHz. Ils sont plus rapides mais ont moins de portée et moins de compatibilité. Android 14 Beta 2 est la deuxième version de la version bêta d’Android 14, et la version stable sera officielle en juin.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine