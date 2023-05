Google met fin à la liste d’attente pour Bard : désormais disponible pour les utilisateurs de plus de 180 pays

Google a présenté Bard, son service expérimental d’IA conversationnelle alimenté par LaMDA, en février. Initialement, il était limité à des individus sélectionnés et à des régions spécifiques. Mais la société a annoncé lors du récent événement I/O 2023 que Google mettait fin aux restrictions de liste d’attente pour Bard. Cela indique que les utilisateurs du monde entier (techniquement) peuvent essayer et tester Bard. Le plan est maintenant de collaborer avec un groupe plus large de personnes pour développer davantage le chatbot.

Google met fin à la liste d’attente pour Bard

Alors que Google lève la liste d’attente, Bard est désormais disponible pour les utilisateurs de plus de 180 pays en anglais. Dans le cadre de son expansion mondiale, Bard prendra désormais en charge le japonais et le coréen, avec des plans pour prendre en charge bientôt 40 langues.

Nouvelles fonctionnalités

Il y a à peine un mois, Bard a acquis la capacité d’aider les utilisateurs dans les tâches de programmation et de logiciel. Lors de l’événement I/O, Google a maintenant annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, le service AI améliorera les citations de code en fournissant des liens qui dirigent les utilisateurs vers des blocs de code spécifiques ou du texte cité. De plus, le bouton « Exporter » sera bientôt étendu de Google Colab à Replit, avec un accent initial sur l’intégration Python. De même, vous pouvez désormais également utiliser le thème Bard in Dark.

Bard sera un Multimodal

L’une des annonces les plus intéressantes de Google lors de l’événement est que le chatbot AI pourra bientôt prendre des invites d’image. La fonctionnalité sera alimentée par Google Lens. La plateforme utilisera son intelligence pour identifier des objets dans des images. Par exemple, les utilisateurs peuvent soumettre une photo de leurs chiens et demander à Bard « d’écrire une légende amusante sur ces deux-là ».

Bard pourra également générer des visuels en utilisant l’IA dans les mois à venir. Google prévoit d’intégrer le générateur d’images Firefly AI d’Adobe dans Bard pour cela. La société travaille également sur l’intégration de Bard dans des outils Workspace tels que Gmail, Docs, Sheets et Maps. Avec tout en place, les utilisateurs pourront exporter la réponse de Bard directement vers Docs ou Gmail. Ou peut afficher l’emplacement directement sur Maps.

