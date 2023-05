Comment réinitialiser les AirPods et AirPods Pro et supprimer l’identifiant Apple AirPods

Prêt à vendre ou à céder vos AirPods ? Ou peut-être souhaitez-vous résoudre un problème que vous rencontrez. Lisez la suite pour savoir comment réinitialiser les AirPods et AirPods Pro et le processus distinct pour supprimer l’identifiant Apple AirPods.

Une partie de la magie des AirPod d’Apple est une expérience super transparente de configuration des écouteurs, d’appairage automatique, etc. Cependant, s’ils ne se comportent pas normalement ou ne se chargent pas, prendre le temps de réinitialiser les AirPods peut résoudre ce problème.

Fait intéressant, l’une des fonctionnalités de sécurité des AirPods gen 3 et des AirPods Pro (AirPods Max également) peut également causer un problème pour les AirPods remis à neuf ou usagés, car le processus de réinitialisation d’usine standard ne supprime pas l’identifiant Apple AirPods associé.

Nous avons également un guide sur ce qu’il faut faire avec les anciens AirPod s’ils ne valent pas la peine d’être vendus ou donnés :

Voyons ce qu’il faut faire pour les deux scénarios.

Comment réinitialiser les AirPods et AirPods Pro en usine

S’ils ne le sont pas déjà, placez les deux AirPods dans l’étui de chargement Fermez le couvercle et attendez au moins 30 secondes Ouvrez le couvercle et sur iPhone ou iPad, lancez l’application Paramètres Appuyez sur vos AirPods en haut (passez à l’étape 6 s’ils ne s’affichent pas) Balayez vers le bas et appuyez sur Oublier cet appareil, appuyez à nouveau dessus pour confirmer En gardant le boîtier de charge AirPods ouvert, appuyez et maintenez le bouton à l’arrière jusqu’à ce que le voyant clignote en orange puis en blanc

Vous devriez maintenant être prêt à connecter vos AirPod – c’est-à-dire tant qu’ils ne sont pas couplés à l’identifiant Apple de quelqu’un d’autre, continuez à lire ci-dessous pour savoir comment résoudre ce problème.

Apportez vos AirPods dans l’étui de chargement avec le couvercle ouvert près de votre iPhone, iPad ou iPod touch

Vous devriez voir une invite apparaître à l’écran, suivez les étapes

Image via Apple

Comment supprimer l’identifiant Apple AirPods

Si vous envisagez de vendre ou de donner vos AirPods à quelqu’un d’autre, suivez également ces étapes :

Vous devrez faire de même si vous avez déjà des AirPods d’occasion et que vous voyez un message lorsque vous essayez de configurer des AirPods (gen 3) ou des AirPods Pro/Max indiquant que les écouteurs sont connectés à un autre identifiant Apple :

Le propriétaire d’origine (ou précédent) doit ouvrir l’application Localiser sur son iPhone ou son iPad

Choisissez l’onglet Appareils en bas> choisissez les AirPods

Balayez vers le bas > Supprimer cet appareil

Si le propriétaire précédent le fait en dehors de la portée Bluetooth, vous devrez réinitialiser les AirPod avant de pouvoir les configurer en tant que nouveaux (suivez à nouveau les étapes ci-dessus)

Apple dit « Ces étapes sont le seul moyen de supprimer un élément d’un identifiant Apple. Apple ne peut pas supprimer le verrouillage d’appairage pour vous.

Malheureusement, si vous venez d’acheter des AirPod d’occasion ou remis à neuf et qu’ils sont connectés à l’identifiant Apple de quelqu’un d’autre et que vous ne les connaissez pas, vous devrez probablement retourner les AirPod.

Ce sera également le cas pour ceux qui vendent des AirPods sur eBay ou d’autres services, assurez-vous non seulement de les réinitialiser, mais également de les supprimer de Find My. Et si vous achetez des AirPod d’occasion, vérifiez que le vendeur l’a fait.

