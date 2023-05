Comment verrouiller des applications sur votre iPhone : gardez vos secrets en sécurité !

Ce n’est un secret pour personne que les smartphones contiennent une mine d’informations personnelles, et nos iPhones ne font pas exception. Des médias sociaux aux applications financières, il est crucial de protéger vos données. Une façon de le faire est de verrouiller vos applications individuellement, offrant une couche de sécurité supplémentaire en plus du mot de passe ou de l’authentification biométrique de votre iPhone.

Dans ce guide complet, nous explorerons différentes méthodes pour verrouiller des applications sur votre iPhone, y compris l’utilisation d’un mot de passe, d’un identifiant de visage, etc. Plongeons-nous et découvrons les meilleures façons de protéger votre vie privée et vos informations sensibles sur votre iPhone.

Verrouillage des applications avec un mot de passe

Bien qu’iOS n’offre pas de fonctionnalité intégrée pour verrouiller les applications avec un mot de passe, vous pouvez utiliser une solution de contournement qui implique la fonctionnalité Screen Time. Suivez ces étapes pour verrouiller les applications sur votre iPhone avec un mot de passe :

Activer le temps d’écran

Allez dans Paramètres> Temps d’écran Appuyez sur Activer le temps d’écran Suivez les instructions à l’écran pour activer Screen Time Appuyez sur Utiliser le code d’accès à l’écran et entrez un mot de passe à quatre chiffres (différent du code d’accès de votre iPhone)

Définir les limites des applications

Accédez à Limites d’application > Ajouter une limite Entrez votre mot de passe Screen Time pour accéder à la page Pour verrouiller toutes les applications, sélectionnez Toutes les applications et catégories. Pour verrouiller des applications spécifiques, balayez vers le bas sur votre écran pour afficher la barre de recherche, ou appuyez sur la flèche déroulante dans chaque catégorie pour sélectionner des applications individuelles. Après avoir choisi les applications, appuyez sur Suivant Définissez une limite d’une minute et activez le blocage à la fin de la limite Appuyez sur Ajouter pour enregistrer vos paramètres

Désormais, toutes les applications sélectionnées seront verrouillées avec votre mot de passe Screen Time après une minute d’utilisation quotidienne. Toute personne qui appuie sur une application verrouillée verra un message de limite de temps, et l’option Demander plus de temps ne peut être contournée qu’en saisissant le code d’accès Screen Time.

Remarque : Cette solution de contournement présente des limitations mineures. Toutes les applications système, comme Safari, ne sont pas automatiquement incluses dans la sélection Toutes les applications et catégories, et vous ne pouvez pas verrouiller certaines applications, telles que Paramètres et Téléphone.

Verrouillage des applications avec Face ID ou Touch ID

Une autre option pour verrouiller les applications sur votre iPhone consiste à utiliser Face ID ou Touch ID. Cette méthode est pratique et sécurisée, mais toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. De nombreuses applications populaires, telles que WhatsApp et Messenger, vous permettent de les verrouiller avec Face ID ou Touch ID.

Configurer Face ID ou Touch ID

Pour configurer Face ID, accédez à Paramètres > Face ID et code d’accès. Pour Touch ID, accédez à Paramètres > Touch ID et code d’accès. Suivez les instructions à l’écran pour activer et configurer Face ID ou Touch ID.

Verrouiller les applications avec Face ID ou Touch ID

Ouvrez l’application que vous souhaitez verrouiller, comme WhatsApp ou Messenger Accédez aux paramètres ou aux options de confidentialité de l’application Recherchez une option pour activer l’authentification Face ID ou Touch ID pour l’application Activez la fonctionnalité en suivant les instructions spécifiques à l’application

Désormais, l’application sera verrouillée et ne sera accessible qu’avec Face ID ou Touch ID.

Verrouillage des applications avec accès guidé

L’accès guidé est une fonctionnalité qui verrouille votre iPhone sur une seule application, empêchant l’accès à d’autres applications. Ceci est utile lorsque quelqu’un demande à emprunter votre téléphone dans un but précis, comme passer un appel ou utiliser une application particulière.

Activer l’accès guidé

Allez dans Paramètres > Accessibilité > Accès guidé Activer l’accès guidé Appuyez sur Paramètres du code d’accès> Définir le code d’accès guidé et entrez un mot de passe à six chiffres (différent du code d’accès de votre iPhone et du mot de passe Screen Time) En option, vous pouvez activer Face ID ou Touch ID pour l’authentification d’accès guidé

Verrouillez votre iPhone sur une seule application

Ouvrez l’application à laquelle vous souhaitez autoriser l’accès Triple-cliquez sur le bouton latéral (iPhone X ou plus récent) ou sur le bouton Accueil (iPhone 8 ou plus récent) pour activer l’accès guidé Une fenêtre contextuelle Accès guidé démarré apparaîtra, indiquant que le verrouillage de l’application a réussi

Pour quitter l’accès guidé, cliquez trois fois sur le bouton Latéral ou Accueil, saisissez le mot de passe et appuyez sur Fin. Vous pouvez également double-cliquer sur le bouton et vous authentifier avec Face ID ou Touch ID.

Pouvez-vous verrouiller les applications iPhone avec des applications tierces ?

Alors que les appareils Android disposent de diverses solutions de verrouillage d’applications tierces, la situation est différente pour les iPhones. Certaines applications de verrouillage d’applications tierces existent, mais elles nécessitent un appareil jailbreaké pour fonctionner. Jailbreaker votre iPhone comporte des risques, tels que des vulnérabilités de sécurité, alors considérez les conséquences potentielles avant d’opter pour cette méthode.

Autres conseils pour verrouiller le contenu de l’application sur votre iPhone

Outre le verrouillage d’applications entières, il existe d’autres moyens de sécuriser le contenu des applications sur votre iPhone.

Verrouiller un contenu spécifique dans les applications natives

Certaines applications Apple natives, comme Notes, offrent des options intégrées pour verrouiller un contenu spécifique avec un mot de passe. Recherchez ces options dans les applications individuelles pour améliorer votre confidentialité.

Masquer le contenu personnel

Explorez divers trucs et astuces pour masquer le contenu personnel sur votre iPhone, comme l’organisation de vos applications dans des dossiers ou l’utilisation de la fonction d’album caché dans l’application Photos.

Se déconnecter des applications protégées par mot de passe

N’oubliez pas de vous déconnecter des applications avec des comptes protégés par mot de passe, telles que les médias sociaux et les applications de portefeuille numérique. Habituellement, vous pouvez trouver une option de déconnexion ou de déconnexion dans les paramètres ou le menu de profil de l’application.

Conclusion

Nous avons exploré différentes méthodes pour verrouiller des applications sur votre iPhone, notamment en utilisant un mot de passe, Face ID, Touch ID et un accès guidé. Bien que chaque méthode ait ses limites, elles peuvent sécuriser efficacement vos applications et protéger vos informations sensibles. En mettant en œuvre ces techniques, vous vous assurerez que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à vos applications verrouillées, vous offrant ainsi une plus grande confidentialité et tranquillité d’esprit.

