Android 14 Beta est désormais disponible pour Xiaomi, OnePlus, Nothing et de nombreux autres appareils

L’événement Google IO 2023 a déroulé les rideaux sur de nombreux nouveaux appareils. Il a présenté le Pixel Fold, la Pixel Tablet et le Pixel 7a « abordable » au monde. Mais l’événement ne concernait pas uniquement les tout nouveaux appareils. À la fin du discours principal, Google a commencé à déployer Android 14 Beta 2.

Maintenant, la bonne partie d’Android 14 Beta 1 est qu’il n’est plus seulement exclusif aux appareils Google Pixel. Au lieu de cela, une liste d’appareils peut aller de l’avant et jeter un œil aux nouveautés de la nouvelle version d’Android. Cela inclut les appareils Xiaomi, Nothing, OnePlus, Oppo, Tecno, Lenovo et Vivo.

10 appareils peuvent désormais installer la nouvelle version bêta d’Android 14

Des entreprises telles que OnePlus, Xiaomi et Nothing ont annoncé assez rapidement la prise en charge du nouvel Android 14 Beta 1. Nous n’avons pas encore vu l’annonce officielle de Samsung, Nokia et Asus. Sur cette note, Samsung testerait en interne le One UI 6.0 basé sur la nouvelle version d’Android. Ainsi, la version stable pourrait être déployée très bientôt.

Mais la question est de savoir quels téléphones prennent actuellement en charge Android 14 Beta 1 ? La liste va quelque chose comme ça –

OnePlus 11

Nothing Phone (1)

Lenovo Tab Extrême

Xiaomi 13, 13 Pro et 12T

Vivo X90 Pro

realme GT 2 Pro

Oppo Find N2 Flip

Tecno Camon 20

Maintenant, si vous ne savez pas ce qu’est Android 14, on dit qu’il apporte quelques changements mineurs en termes de visuels. Au lieu de cela, Google a fait tout son possible avec des améliorations sous le capot. Et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements visuels, Google a apporté quelques améliorations à l’interface utilisateur, ce qui rendra l’expérience beaucoup plus fluide.

Cela dit, la version stable d’Android 14 devrait être disponible sur tous les appareils Pixel pris en charge d’ici octobre. Et les autres OEM devraient déployer la mise à jour rapidement par la suite.

