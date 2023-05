Elon Musk quitte la direction de Twitter, a trouvé un nouveau PDG dont on ne sait rien

À l’heure actuelle, la seule chose que nous savons sur la nouvelle piste Twitter, c’est qu’elle préfère les pronoms féminins. Il devrait commencer à travailler sur le réseau social dans les six prochains mois, le Wall Street Journal a anticipé le nom.

Tout comme promis. Presque. Elon Musk a annoncé sur Twitter avoir trouvé un nouveau PDG pour Twitter. Aucun détail de profil, juste une indication de la date à laquelle il commencera à travailler : « Je suis heureux d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour Twitter. Cela commencera dans environ six semaines. Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les SysOps. » En gros, SysOps fait référence à l’ensemble de la structure informatique à la base d’un système. Il n’y a actuellement rien d’autre. De l’annonce on ne peut comprendre qu’un détail sur l’identité du nouveau guide Twitter : il préfère utiliser des pronoms féminins.

Suivant cette piste, le Wall Street Journal a tenté de retracer l’identité de la personne qu’Elon Musk a choisie pour diriger le réseau social acheté pour plus de 44 milliards de dollars. Selon le journal financier, elle s’appelle Linda Yaccarino, actuellement responsable de la publicité pour NBCUniversal. Le choix serait aussi une nouveauté discrète dans le monde de la Big Tech, où le leadership des entreprises est entre les mains des seuls hommes. Jusqu’en février, la seule exception était YouTube, dirigé par Susan Wojcicki pendant neuf ans.

La recherche du PDG et le passage avec le chien Floki

La recherche du nouveau PDG de Twitter avait commencé il y a des mois, à tel point qu’Elon Musk avait clairement fait savoir qu’il trouverait le candidat d’ici la fin de 2023. En revanche, le deuxième homme le plus riche du monde avait déjà fait clair : son objectif à long terme n’était pas de devenir le PDG de Twitter, mais simplement de réparer l’entreprise, puis de la placer sous une nouvelle direction. Il l’a lui-même précisé en février dernier lors d’un appel vidéo lors d’un sommet à Dubaï.

« Je pense que je dois stabiliser l’organisation et m’assurer qu’elle est financièrement solide et que la feuille de route du produit est clairement définie. J’imagine que probablement vers la fin de cette année pourrait être un bon moment pour trouver quelqu’un d’autre pour diriger l’entreprise, je pense qu’elle devrait être dans une position stable vers la fin de 2023 ».

Toujours en février, Musk avait décidé d’accompagner la délicate opération d’un de ses mèmes préférés. Sur Twitter, il avait annoncé que le poste de PDG serait occupé par intérim par son chien Floki. Pour fêter ça, il l’avait également posté sur Twitter alors qu’il fouillait des documents assis sur un bureau. A noter également la tenue. Sur la photo Floki, race Shiba Inu, porte un col roulé noir. La référence à Steve Jobs, jamais trop tolérée par Musk, est claire.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :