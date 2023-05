Lancement d’Asus ROG Ally : le rival du Steam Deck est enfin là !

Après de nombreuses fuites et rumeurs, Asus a enfin lancé sa première console portable, la ROG Ally. Asus a organisé un événement de lancement pour nous donner tout ce que nous devons savoir sur cet ordinateur de poche PC ambitieux. Comme les rumeurs précédentes l’ont laissé entendre, il existe deux versions d’Asus ROG Ally, une avec la puce AMD Z1 et une autre avec Z1 Extreme. Bien que l’appareil arrivera sur les étagères plus tard cette année, explorons les détails clés de l’Asus ROG Ally.

Conception et affichage Asus ROG Ally

En termes de conception, le ROG Ally ressemble étroitement au Steam Deck en tant que machine de jeu portable équipée de contrôleurs de taille normale. Chaque stick de contrôleur dispose d’un éclairage RVB intégré, vous permettant de sélectionner différentes couleurs et effets ou de les désactiver complètement en fonction de vos préférences.

De plus, l’Ally bénéficie d’une construction entièrement en plastique et est exclusivement disponible dans une option de couleur blanche. Pour améliorer la prise en main et la facilité d’utilisation, l’entreprise a proposé une surface texturée sur les poignées. De plus, il est plus léger que le Steam Deck, pesant 608 grammes contre 669 grammes.

À l’avant, vous serez accueilli par un écran tactile Full HD (1080p) de 7 pouces. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 500 nits de luminosité nominale. Cette résolution d’affichage est une amélioration par rapport à l’affichage sub-HD du Steam Deck.

Performance

En ce qui concerne les performances, Asus propose le ROG Ally avec deux options de processeur d’AMD. La variante aux spécifications inférieures est équipée d’une puce AMD Ryzen Z1, qui offre une puissance de traitement de 2,8 téraflops. D’autre part, la variante de haut niveau comprend le silicium AMD Ryzen Z1 Extreme, offrant plus de trois fois la puissance de traitement du Z1 de base à 8,6 téraflops.

Outre la différence de puissance de traitement, les deux chipsets varient également en termes de nombre de cœurs. Le Z1 a 6 cœurs et 12 threads, tandis que le Z1 Extreme possède 8 cœurs et 16 threads. Cependant, les deux chipsets sont basés sur l’architecture Zen 4 d’AMD, avec un processeur 4 nm et des graphiques RDNA 3. Asus a couplé ces SoC avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go ou 512 Go de SSD PCIe 4.0 NVMe M.2.

De plus, le ROG Ally dispose d’un emplacement propriétaire qui vous permet de connecter l’un des puissants GPU externes XG Mobile d’Asus. Vous avez la possibilité de sélectionner soit le GPU GeForce RTX 4090, soit le GPU AMD Radeon RX 6850M XT. Ces GPU externes fonctionnent également comme des stations d’accueil, fournissant des ports USB Type-A, un lecteur de carte SD, une connectivité Ethernet et des ports HDMI 2.1. La station d’accueil RTX 4090 comprend un port USB Type-C supplémentaire pour une connectivité améliorée.

Thermiques

Asus a mis en place un système thermique dédié dans l’Ally pour gérer efficacement sa température. Appelé le système thermique Zero Gravity, il se compose de deux ventilateurs et d’un caloduc. Le caloduc intègre une mèche en maille qui améliore le transfert thermique en augmentant la pression capillaire de plus de 15 %.

Logiciel

En termes de logiciel, le ROG Ally démarre sur Windows qui vous permet de jouer à des jeux à partir de diverses vitrines de jeux telles que Steam, Epic Game Store et Xbox Game Pass. En comparaison, le Steam Deck est livré avec un système d’exploitation basé sur Linux, vous devrez donc utiliser des hacks et des solutions de contournement pour jouer à des jeux de tous les stores.

Connectivité et audio

Poursuivant plus loin, la console offre une gamme d’options de connectivité, notamment une prise casque 3,5 mm, un lecteur de carte microSD UHS-II, l’interface mobile ROG XG et un port USB Type-C. Pour la connectivité sans fil, il prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2. Pour l’audio, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs stéréo prenant également en charge Dolby Atmos.

Lancement d’Asus ROG Ally : prix et précommande

L’Asus ROG Ally est maintenant disponible en précommande sur le site Web de BestBuy. Le modèle Z1 Extreme sera disponible au prix de 699 $ et sera expédié le 13 juin. D’autre part, l’option économique avec la puce Z1 est au prix de 599 $, mais son lancement est prévu pour le troisième trimestre. En bonus supplémentaire, Asus offrira gratuitement un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate.

