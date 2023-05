iPhone et iPad pliables : voici ce que disent les dernières rumeurs

Les concurrents d’Apple comme Samsung essaient de pousser les smartphones et les tablettes pliables depuis un certain temps. Et bien qu’il s’agisse d’un marché de niche, Apple aurait expérimenté cette idée en interne. Nous ne savons pas encore quand, ni si, la société introduira un iPhone ou un iPad pliable – mais poursuivez votre lecture en détaillant ce que nous savons jusqu’à présent.

Dernières rumeurs sur les iPhone et iPad pliables d’Apple

Des rumeurs suggèrent que la société basée à Cupertino développe en interne des prototypes d’iPhones et d’iPads pliables, mais ces appareils sont loin de voir le jour. Les analystes Ming-Chi Actu et Ross Young ont indiqué que le premier produit pliable d’Apple devrait être introduit en 2025 « au plus tôt ». Les détails sur ces appareils restent flous à ce stade.

Cela n’est pas surprenant car Apple a suivi une approche plus conservatrice ces dernières années. En raison du grand nombre d’appareils que la société expédie chaque année, Apple serait probablement confronté à plusieurs problèmes d’approvisionnement avec le lancement d’un téléphone pliable à ce stade, car cette technologie est encore limitée et plus chère.

Mais à quoi ressemblerait un appareil pliable Apple ? Des personnes proches du dossier ont déclaré que l’entreprise disposait de différents prototypes sur son campus. L’un d’eux ressemble plus à un iPhone qui se plie – une idée similaire au Galaxy Z Flip de Samsung. Un autre prototype ressemble plus à un iPad qui se replie dans un téléphone. Actu a déclaré cette année qu’il pensait que la tablette pliable viendrait en premier.

Je suis optimiste quant à l’iPad pliable en 2024 et je m’attends à ce que ce nouveau modèle stimule les livraisons et améliore la gamme de produits. Ma dernière enquête indique que l’iPad pliable comportera une béquille en fibre de carbone. Le matériau en fibre de carbone rendra la béquille plus légère et plus durable.

L’année dernière, Young a affirmé qu’Apple était en pourparlers avec ses fournisseurs pour commander des écrans de 20 pouces pour un ordinateur portable pliable. Bien sûr, ce sont tous des prototypes expérimentaux et aucun d’entre eux n’est sur le point de voir le jour. Pourtant, il est intéressant de voir que bien qu’avoir un appareil pliable ne soit pas une priorité pour Apple, l’entreprise n’exclut pas l’idée pour l’avenir.

CCS Insight a également prédit que le premier appareil pliable d’Apple coûtera environ 2 500 $, beaucoup plus cher que les iPhones actuels. Mais en même temps, les appareils pliables d’autres sociétés ne sont pas bon marché non plus. Le Galaxy Z Fold 4 de Samsung commence à 1 799 $. Le nouveau Pixel Fold de Google est également proposé au prix de 1 799 $.

Les téléphones pliables en valent-ils la peine ?

Certaines personnes pensent que les appareils pliables ne sont rien de plus qu’un gadget, tandis que d’autres voient vraiment le potentiel de cette technologie. J’ai eu l’occasion de tester le Galaxy Z Flip de Samsung, et même si je ne l’utiliserais pas comme téléphone principal, cela m’a fait réaliser qu’il y avait de la place pour ce genre de téléphones.

Samsung a fait un excellent travail avec ses téléphones pliables, et ces appareils ouvrent de nombreuses nouvelles possibilités. Pour certaines personnes, il s’agit de faire tenir les gros téléphones dans une poche ou un sac à main. Pour d’autres, il s’agit de nouvelles façons d’interagir avec le téléphone lorsqu’il est plié. Je me suis amusé à prendre des selfies avec mon Z Flip sans avoir à le tenir ni à le poser sur un support.

Dans le même temps, ces appareils ressemblent toujours plus à des prototypes qu’à des appareils destinés aux utilisateurs finaux. Il y a toujours le pli où l’écran se plie et ils sont encore assez fragiles. Ce sont des choses qu’Apple peut changer avec son propre appareil pliable.

